Все зомби одинаковы. Весь киберпанк — неоновый

Игры аналогичных жанров, действие которых происходит в одном и том же сеттинге, часто выглядят похоже. Бывает, что без протагониста в кадре трудно понять, перед нами скрин S.T.A.L.K.E.R. или Metro, Skyrim или Dragon Age. Предлагаем в очередной раз вспомнить, чем один хит отличается от другого. Спойлер — будет тяжело.
Нажмите на кнопку «Начать» и ответьте на несколько вопросов!
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях