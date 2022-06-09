09 июня 2022, 08:18 Технологии Все зомби одинаковы. Весь киберпанк — неоновый Тест: угадайте игру по скриншоту Валерия Бунина

close 100% Постер к игре Call of Duty: Vanguard Activision

Игры аналогичных жанров, действие которых происходит в одном и том же сеттинге, часто выглядят похоже. Бывает, что без протагониста в кадре трудно понять, перед нами скрин S.T.A.L.K.E.R. или Metro, Skyrim или Dragon Age. Предлагаем в очередной раз вспомнить, чем один хит отличается от другого. Спойлер — будет тяжело.