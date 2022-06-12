Как завести криптокошелек для покупок. Подробная инструкция

Новые ограничения на финансовые операции сформировали у россиян интерес к альтернативным методам оплаты. На замену наличным долларам и картам Visa/Mastercard пришли криптовалюты, которые зарубежные сервисы все активнее принимают к оплате. В гайде от «Газеты.Ru» подробно описано самое главное: как создать криптокошелек, какую криптовалюту выбрать и как правильно конвертировать рубли в токены.

Основы

Данная инструкция в первую очередь нацелена на тех, кто увидел у онлайн-магазинов или сервисов упоминание возможность оплаты криптовалютами. Метод подразумевает перевод виртуальной суммы на номер криптокошелька. Это чем-то похоже на пополнение баланса мобильного, когда указываются номер телефона и сумма.

Важно понимать, что криптотранзакции не работают по принципу возврата, как банки. Крайне важно точно указать все данные при покупке с помощью крипты, не допустив ни единой ошибки.

Первое, что нужно иметь для таких операций — криптокошелек. Они бывают как физические, в виде «флешки», так и виртуальные, то есть создаются через приложения.

Самый удобный способ пополнения криптокошелька в условиях ограничений для россиян — через обменные пункты. «Обменниками» выступают обладатели криптовалюты, зарегистрированные на одной из официальных площадок по продаже. Сделки лучше проводить с теми, у кого высокая средняя оценка и множество положительных отзывов.

Операции проводятся путем перевода реальных денег на счет в банке, а затем переводом криптовалютной суммы на кошелек. То есть это две параллельные сделки.

В первую очередь стоит рассматривать российских продавцов крипты. Они смогут беспрепятственно получать переводы от российских банков.

Перевод рублей, долларов и любой другой валюты в зарубежный банк подразумевает то, что российский банк должен быть подключен к системе SWIFT (международная система передачи информации о платежах между банками — «Газета.Ru»). И это далеко не единственная проблема.

В настоящее время существует много запретов, мешающих россиянам активно обменивать деньги на крипту через иностранные «обменники». Это в том числе ограничения на операции с российскими банковскими картами Visa/Mastercard за рубежом, ограничение на вывоз наличной валюты за пределы России в $10 тыс. и ограничение на переводы резидентов страны нерезидентам до $50 тыс. в месяц.

Какой лучше иметь криптокошелек?

С учетом антироссийских санкций наименьший риск — использовать аппаратный кошелек Ledger, уверен финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он рассказал «Газете.Ru», что это дорогое удовольствие, но стоящее своих денег. На официальном сайте ценник такого кошелька начинается от 14 990 руб., в зависимости от модели.

Криптокошелек выполнен в формате USB-флешки, на которой хранятся ключи пользователя. Проще говоря, на физическом носителе содержатся данные для проведения транзакций в блокчейн-сети. Таким образом, пользователи и проводят покупки.

Такой вариант кошелька крайне безопасен, так как обеспечивает полную изоляцию критически важных данных от компьютера и смартфона — гаджетов, которые потенциально могут быть взломаны.

«В текущей ситуации он является «кислородом» для российских криптоинвесторов», — заверил Антонов.

Ledger Nano S стоит дешевле, но подойдет только для компьютеров, в то время как Nano X обойдется уже в 29 990 руб., но и будет совместим в том числе и со смартфонами.

Официально компания уведомила россиян, что пока не может привозить новые кошельки в страну, а все уже ввезенные устройства уже распроданы. Однако в онлайн-магазинах подобные криптокошельки все еще доступны для покупки. У некоторых продавцов с высокими оценками и множеством положительных отзывов криптокошельки продаются со скидкой. Так, Nano S предлагают за цену от 5,5 тыс. руб., а Nano X — от 13 тыс. руб.

В свою очередь руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский отдал предпочтение криптокошелькам-приложениям Guarda и Exodus.

Через них можно будет управлять активами с любого устройства, подключенного к интернету, будь то ноутбук или смартфон. Кроме того, они смогут не только хранить, но также получать и отправлять криптовалюту.

«Это более быстрый и доступный способ, но подразумевает определенные риски для безопасности, если планируется хранить крупные суммы, а не только совершать мелкие покупки. Также нельзя забывать о возможном введении запретов для россиян в будущем», — заявил Хомский.

По его словам, приложения доступны для загрузки, а их использование станет возможным вскоре после создания логина и пароля.

«Пользователь сразу получает номера кошельков для доступных монет и может использовать их в работе», — пояснил Хомский. Внутри приложения можно в том числе обменивать доллары и другие валюты на крипту.

Какую криптовалюту использовать?

Владислав Антонов из BitRiver предложил не зацикливаться на выборе определенной криптовалюты для платежей. По его словам, следует в первую очередь смотреть на то, какие цифровые валюты принимает к оплате тот или иной сервис.

Однако эксперт уточнил, что на криптокошельке желательно всегда иметь свободные стейблкоины [криптовалюты, стоимость которых привязана к той или иной обычной валюте — «Газета.Ru»], чтобы в любой момент на бирже купить нужный токен и им оплатить покупки или услугу.

«Постоянно держать деньги в самой криптовалюте сейчас рискованно, поскольку она тесно связана с американским фондовым рынком, и есть риски обвалиться с текущих уровней еще на 30%», — предупредил Антонов.

Он также указал на то, что не стоит пытаться выиграть на курсах ненадежных криптоактивов, если речь идет только о покупках. По его словам, ужесточения денежно-кредитной политики со стороны федерального резерва США [аналога Центрального банка — «Газета.Ru»] влияют даже на виртуальные валюты.

Аарон Хомский из ICB Fund сообщил, что новичкам в криптокошельках стоит обратить внимание именно на стейблкоин для регулярных покупок.

«Самым очевидным инструментом для замены доллара является USDT (или Tether — «Газета.Ru»). Это монета, привязанная к курсу доллара. Иными словами, чтобы выпустить 1 USDT, на балансе у эмитента должен находится как минимум $1», — пояснил специалист.

По его мнению, стейблкоины идеально подходят и для покупки других, более мелких токенов. Хомский добавил, что подобный подход к криптовалютам пользуется популярностью в Венесуэле.

Другой плюс USDT — его интегрированность в большинство крупнейших бирж, то есть легкость покупки. Сам Хомский порекомендовал приобретать Tether на сети Tron (то есть искать для покупки криптовалюту USDT TRC 20).

«Это позволит существенно сэкономить на комиссиях, да еще и обеспечит дополнительное спокойствие касаемо возможной блокировки счета из-за санкций», — добавил эксперт. Дело в том, что сеть Tron запущена китайским предпринимателем и не зависит от юрисдикций США и Великобритании.

Как правильнее всего конвертировать рубли в криптовалюты?

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заверил, что нет никаких принципиальных выгод от использования определенных бирж для конвертирования рублей в крипту.

По его словам, главное правило такой операции — после конвертации рублей через биржу тут же вывести их на свой кошелек в виде USB-флешки.

Руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский согласился с тем, что нет бирж с радикально более выгодным курсом обмена рубля на токены.

«Конвертировать рубли (как и любую другую валюту) в текущих условиях лучше через обменники. Их можно найти на агрегаторах, например, BestChange», — отметил специалист.

Сервис BestChange проводит постоянный мониторинг курсов цифровых валют к обычным, а также показывает все главные обменные пункты, как с участием сотрудников, так и автоматические, не требующие участия третьего лица.

BestChange — это практически то же самое, что открыть сервис «Карты» и ввести в поисковую строку «обмен валюты», а затем увидеть адреса пунктов и их обменные курсы. Сервис поддерживает в том числе и российских продавцов.

«Это довольно безопасный способ если пользоваться услугами обменников с высоким рейтингом», — добавил Хомский.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал «Газете.Ru», что лучшим вариантом для конвертации при онлайн-покупках станет открытие мультивалютного счета в криптокошельке.

Среди достоинств такого варианта он перечислил возможность управлять различными криптовалютами с одного кошелька, а также быструю конвертацию между своими счетами и возможность оперативно обменять одну криптовалюту на другую с кем-то из коллег или друзей.

Потенциальные минусы

Владислав Антонов из BitRiver заметил, что процедура создания криптокошелька может показаться более сложной и неудобной, чем стандартная оплата картой, к которой привыкли подавляющее большинство россиян.

Также он предупредил, что как и в случае с курсами иностранных валют, в мире наблюдается и высокая волатильность криптовалют. «Покупка может оказаться дорогой из-за курсовой разницы и комиссии сети», — сказал эксперт.

Аарон Хомский из ICB Fund уверен, что выбор приложения поможет избежать сложностей с настройкой криптокошелька на USB-накопителе. Останется только привыкнуть к интерфейсу, пояснил специалист.

«Проблемы могут начаться, если попадется недобросовестный контрагент, который решит присвоить деньги себе и не выполнять условия сделки. К сожалению, доказать факт обмана все еще очень сложно», — посетовал он.

Артем Деев из AMarkets пояснил, что риски при криптовалютных платежах растут так же, как и при оплатах обычными пластиковыми картами.

«Чем больше платежей, тем больше вы привлекаете мошенников. Не реагируйте на рассылки, спам и храните ключи от кошелька», — заключил он.