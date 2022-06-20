20 июня 2022, 09:06 Технологии Угадайте, сколько стоит этот гаджет Пройдите тест и отличите обычный гаджет от люксового Дони Джабборов

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Сможете ли вы отличить дорогостоящий гаджет категории «люкс» от масс-маркета? Пройдите тест и укажите, к какой категории относятся отобранные «Газетой.Ru» смартфоны, аксессуары и другие персональные устройства.