Его звали Cybiko. История первого российского смартфона, который вышел до iPhone и Symbian

В это нелегко поверить, но один из первых смарт-телефонов в мире был создан в России. В конце 90-х годов инженеры российской компании ABBYY под руководством бизнесмена Давида Яна разработали карманный персональный компьютер Cybiko, который в 2000 году взорвал рынок США. Cybiko представлял собой то, что позже стало называться смартфоном. Подробнее о взлете и падении этого необычного гаджета – в ретроспективном материале «Газеты.Ru».

Как закалялась микросхема

Идея создания карманного компьютера якобы пришла в голову Давиду Яну, главе российской IT-компании ABBYY, в 1999 году во время плановой госпитализации. В палатах больницы ему было очень скучно: хотелось пообщаться и развлечься. Размышляя о том, что могло бы спасти его от тоски, Ян и выдумал концепт карманного коммуникатора с радиосвязью, монохромным экраном и полноценной QWERTY-клавиатурой. Во всяком случае, так гласит легенда, опубликованная на одном из Wiki-подобных сайтов.

Из рассказов же самого Яна следует, что история создания Cybiko – это не случайность, а хорошо продуманный бизнес-проект, который стартовал еще в октябре 1998 года. В том же году ABBYY провела социальные исследования в шести странах, которые выявили неудовлетворенность цифровым общением среди молодежи. Именно от этого запроса разработчики и решили «танцевать».

Они задались целью создать не просто КПК с органайзером, программами и играми, а настоящий коммуникатор с радиосвязью, который будет в радиусе 150 метров находить такие же устройства и оповещать об этом владельцев.

Более того, коммуникатор должен был предоставлять владельцу информацию о том, кто управляет обнаруженным гаджетом: пол, возраст, рост и так далее. Настоящая соцсеть для знакомств, Tinder за 10 с лишним лет до его появления.

close 100% Экран коммуникатора Cybiko LGR/YouTube

Уже в октябре 1998 года был готов прототип. В январе 1999-го под создание Cybiko в Москве был выделен офис и 40 человек, которые занимались разработкой ПО и проектированием железа. Продажи должны были стартовать еще в сентябре, но проблемы с производством корпусов сместило эту дату на начало 2000 года.

По словам Яна, корпус вообще стал одной из самых больших проблем на первых этапах проекта — не только из-за больших сроков его производства, но и из-за дороговизны проектирования, которое «съело» $70 тыс. из первоначального бюджета размером в $120 тыс. Хотя даже этой суммы стало быстро не хватать – на разработку, производство и старт продаж Cybiko требовалось в разы больше денег.

Приключения русских в Америке

Понимая это, в 1999 году Ян отправился в США на поиски инвесторов. Тогда же в США и была создана отдельная компания – Cybiko Inc. Свое имя она получила в честь нового названия российского гаджета – Cybiko. Согласно словам генерального директора Cybiko Inc. Дональда Висневски, это название «круто звучало».

«Слово Cybiko звучало как название какого-то высокотехнологичного гаджета из Азии, чего мы и хотели», – рассказал он в одном из интервью.

Яну пришлось объездить офисы десятков компаний, услышать возгласы восхищения директоров многих крупнейших американских предприятий и в итоге ото всех получить отказ. Всем им Cybiko казался прорывным устройством, но не имел подходящей ниши на рынке товаров для подростков.

close 100% Инструкция Cybiko Cybiko

Успех поджидал российского бизнесмена на выставке технологий в США PC Forum, причем при странных обстоятельствах.

«Во время презентации Cybiko ко мне подошел мужчина, взял за край пиджака и потребовал отойти в сторонку на пару слов. Пришлось прервать свою речь, извиниться и выполнить его просьбу.

В кулуарах мужчина сказал: «Дэвид, Cybiko – это самое важное изобретение после ICQ. Я могу показать твое устройство большим инвесторам, если ты дашь мне эту штуку прямо сейчас». Потом он перевернул свой бейджик, на котором было написано «Йосси Варди». Видимо, он ждал, что я буду впечатлен, но я не узнал его», – рассказал Роберт Ян в одном из интервью.

Позже он узнал, что Йосси Варди – это один из крупнейших на начало нулевых IT-инвесторов, отец основателя ICQ – Арика Варди. Впоследствии Варди-старший помог Яну найти крупного инвестора и собрать около $20 млн, которые были пущены на производство первых 400 тыс. Cybiko. Они появились на рынке США в апреле 2000 года. Cybiko ждал большой успех.

Триумф российских инженеров

В 2000 году SMS еще не стали мейнстримом, потому что мобильные телефоны оставались атрибутом состоятельности, Bluetooth и Wi-Fi существовали только на бумаге, а слово «соцсеть» не ассоциировалась с Цукербергом. В это время на рынке появляется Cybiko – устройство, которое позволяет чатиться, слушать музыку, обмениваться картинками, а также устанавливать сотни приложений и игр с онлайн-режимом. При этом пользователям не надо платить за связь и регулярно покупать батарейки.

Цена новинки – $139, как минимум в четыре раза ниже, чем у любого другого КПК того времени.

Помимо перечисленных выше особенностей Cybiko обладал подключаемыми модулями. К устройству можно было добавить полноценный MP3-плеер, радиоприемник или карту памяти емкостью до 16 МБ.

Игры и программы для Cybiko появлялись на сайте разработчика каждый день. До 2003 года было выпущено около 1000 загружаемых программ. Среди приложений популярностью пользовались всевозможные переводчики, шпаргалки и текстовые редакторы. Среди игр – файтинги, стратегии и даже 3D-шутеры.

Удивительно, но слабого даже по меркам 2000 года процессора Hitachi H8S хватало для запуска очень простого аналога Wolfenstein 3D под названием Lost in Labyrinth.

close 100% Коммуникаторы Cybiko u/FozzTexx/Reddit

Социальные функции Cybiko тоже поражали воображение подростков 2000 года. При первом запуске коммуникатор требовал создать профиль, где нужно было указать имя, пол, рост, вес, номер телефона, ICQ, e-mail и даже приложить цифровое фото. Оно загружалось через компьютер и выглядело на монохромном экране с разрешением 160 на 100 точек отвратительно, но такая возможность была.

В дальнейшем на основе указанных данных Cybiko определял уровень совместимости между пользователями гаджетов, которые попадали в радиус действия антенны. Оценка проводилась по трехбалльной шкале, где один балл – «лучше не подходить», а три – «есть шанс на романтические отношения».

До конца 2000 года Cybiko удалось продать более 500 тыс. устройств – это был успех. Во многом он стал возможен благодаря бурной реакции СМИ на анонс устройства. Про Cybiko писали New York Post и Forbes и говорили CNN и CNBC. На короткое время Cybiko стал такой же сенсацией, как и iPhone в 2007 году.

«Cybiko – это триумф российских инженеров», – заявил ведущий телеканала CNBC, представляя новый гаджет.

Трагичный финал

За год Cybiko продастся миллионным тиражом. В 2001 году выйдет новая версия устройства – Cybiko Extreme с новым дизайном и улучшенными характеристиками. Новинка тоже получит свою минуту славы, но не сможет обеспечить разработчиков средствами для развития проекта. В 2003 году Cybiko Inc. объявила о прекращении производства своих коммуникаторов.

Как позже расскажет Давид Ян, главной причиной закрытия проекта стали мобильные телефоны. В период с 2001 по 2003 год мобильная связь резко подешевела, как и сами устройства. Начали появляться модели, которые позволяли не только разговаривать друг с другом, но и выходить в интернет.

Хотя у Cybiko Inc. на тот момент уже был концепт устройства с GSM-модулем, привлечь инвестиции на его создание не удалось. И причина не столько в том, что в Cybiko разочаровались прежние инвесторы, а в так называемом кризисе доткомов начала нулевых, в рамках которого акции многих ИТ-компаний стали обесцениваться, – бизнес-ангелы стали крайне осторожными.

Финансовое состояние компании подкосил и неудачный запуск устройства в Лондоне. Cybiko Inc. запланировала очень дорогую премьеру коммуникатора на 15 сентября 2001 года: с вертолетами, конной полицией и артистами в военной форме. Однако из-за теракта 11 сентября 2001 года шоу пришлось отменить.