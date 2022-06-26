Ethereum откажется от майнеров. Обрушит ли это курс одной из главных криптовалют

Разработчики криптовалюты Ethereum запускают новую модель, в которой не потребуется участия майнеров — для этого уже разработан и тестируется особый алгоритм. Переход должен завершиться до конца 2022 года. Опрошенные «Газетой.Ru» криптоэксперты заявили, что такое решение напрямую отразится на курсе одной из главных криптовалют мира.

Когда майнеры станут не нужны?

Переход на новую модель, так называемый Ethereum 2.0, или Эфир 2.0, произойдет до конца 2022 года, рассказала «Газете.Ru» официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории России Кристина Новикова.

«Ведь нельзя переносить запуск постоянно, теряется эффект ожидания, пользователи будут уходить из актива еще до начала процесса», — отметила она.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил «Газете.Ru», что переход действительно задумали провести до конца 2022 года, хотя пока майнерам так и не сказали, когда именно это произойдет.

«Разработчики официально не назначили конкретную дату. И еще надо учитывать, что [соучредитель Ethereum] Виталик Бутерин не торопится с обновлением», — добавил он.

По словам основателя компании «Технократ» Олега Петряшева, такой широкий срок для запуска новой модели обоснован сложностью процесса. «Такое серьезное обновление вначале выкатывается на пяти тестовых сетях и проверяется там, а это занимает достаточно времени», — пояснил он «Газете.Ru».

Эксперт добавил, что даже после запуска Ethereum без майнеров в основной сети потребуется время, чтобы это обновление записалось во все узлы.

Он указал, что это крайне редкий переход в истории блокчейна и криптовалют. «Никто из крупных известных сетей еще не менял алгоритмы консенсуса (система поддержки и координации действий всех пользователей и программ. — прим. ред.)», — добавил Петряшев.

Есть несколько сетей, у которых переход на Proof-of-Stake (PoS) уже реализуется, но это малоизвестные проекты. В пример эксперт привел блокчейн Cardano, который создал один из бывших программистов команды Ethereum Чарльз Хоскинсон.

Что за смена модели?

Ethereum, как и биткоин, в настоящее время использует согласованный протокол, называемый Proof-of-Work (PoW). Это позволяет узлам сети Ethereum согласовывать всю информацию, записанную в блокчейне Ethereum, и предотвращает некоторых виды кибератак. Теперь же сеть должны перевести на Proof-of-Stake (PoS).

Главное отличие PoS от PoW — для поддержания работы PoS-сети отсутствует необходимость в майнерах, генерирующих вычислительную мощность. В алгоритме Proof-of-Stake работоспособность Ethereum будут обеспечивать держатели цифровых монет, получающие вознаграждение за их хранение. Этот процесс называется стекинг и является способом пассивного заработка.

«Если говорить совсем просто, произойдет усложнение майнинга. Это будет постепенный процесс, но в течение минимум полугода доходность добычи эфира сократится в пять раз, а период генерации блока вырастет в десятки раз», — рассказала Кристина Новикова.

Постепенный отказ от майнинга реализован с помощью специального кода «Бомба сложности», который существовал в Ethereum с момента запуска проекта. Его активация моментально увеличивает сложность майнинга криптовалюты, а по итогу делает этот процесс невозможным.

Новикова из Bitzlato уверена, что усложнение добычи Ethereum приведет к тому, что майнеры перестанут генерировать этот актив и начнется их массовый исход в другие проекты. «Оборудование попросту перестанет окупаться в нужный срок», — добавила она.

Как это повлияет на курс?

Кристина Новикова из Bitzlato считает, что эфир не станет дорожать после перехода, а вот обрушиться может — всему виной текущая ситуация на рынке.

«Сейчас не те внешние условия для всего крипторынка, чтобы он рос против основных трендов. Рецессия углубляется, факторов для роста ни отдельных монет, ни рынка криптовалют в целом нет», — добавила она.

Владислав Антонов из BitRiver допустил, что Ethereum может подорожать только в одном случае.

«Движение может ускоряться вверх при бычьем тренде (период, когда на рынке фиксируется движение вверх подавляющего большинства котировок. — прим. ред.) после успешных обновлений, а так эфир торгуется вместе со всеми», — пояснил эксперт.

По его словам, именно переход с Proof-of-Work на Proof-of-Stake не окажет влияния на цену на эфир. «Это долгий процесс, а участники рынка привыкли к косякам разработчиков», — заверил Антонов.

Олег Петряшев сообщил, что существует два негативных фактора, которые могут привести к обрушению эфира в ближайшее время.

Во-первых, заканчивается почти трехлетний период стекинга Ethereum у первых крупных валидаторов. «У них может возникнуть желание зафиксировать свою доходность. До этого они не могли продать эти эфиры, так как были заблокированы в качестве обеспечения, но теперь это изменится», — уточнил Петряшев.

Второй фактор связан с медвежьим состоянием рынка криптовалют в целом, то есть движением вниз подавляющего большинства котировок. «Это падение затронет эфир, потому что во многих сетях он используется в качестве залога и сейчас в достаточно крупных объемах выбрасывается на рынок», — заметил специалист.

Однако он указал на то, что в долгосрочной перспективе переход положительно повлияет на курс Ethereum.

«В Proof-of-Work валидатор, то есть майнер, проводит транзакцию и в качестве вознаграждения за проверку и создание новых блоков записывает себе еще один эфир. В Proof-of-Stake такого не происходит», — сказал Петряшев.

Эксперт объяснил, что таким образом эфир перестанет прирастать с каждым новым блоком и потенциально лишит себя рисков резкого роста и снижения стоимости криптовалюты.