Бои без правил: почему YouTube блокирует развлекательный российский контент

С начала специальной военной операции России на Украине российские СМИ, онлайн-каналы и даже блогеры начали подвергаться блокировкам. В частности, YouTube не только блокировал каналы российских медиа, которые, по его мнению, финансируются государством, но и также приостановил все способы монетизации на своей платформе в России. При этом если первоначально в действиях платформы прослеживалась хоть какая-то логика, то теперь уловить ее все труднее, ведь обнаружить политику, например, в заблокированных телепрограммах «Давай поженимся» или «Кто хочет стать миллионером?» невозможно.

Единство и борьба противоречий

Видеохостинг YouTube в последние месяцы начал действовать вопреки как собственным правилам, так и своим же заявлениям. Еще в конце марта корпорация Google, которой принадлежит платформа, пообещала не блокировать неновостной российский контент, отметив, что пользователи продолжат получать доступ к российским шоу, фильмам, музыке. Однако вскоре после этого заявления IT-гигант начал блокировку контента, который вне всяких сомнений является развлекательным и не имеет никакого отношения к политике либо новостной повестке.

Член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН Никита Данюк отмечает, что видеохостинг, начав блокировать российские каналы по прямому указанию Запада, «увлекся и начал зачищать все пространство без разбора».

«Сейчас для тех, кто принимает подобные решения, на мой взгляд, не имеющие ничего общего со свободой мнения или свободой распространения информации, для этих лиц уже не важно, о чем идет речь – о религии, о музыке, о юморе, не важно, главное выполнить задачу сверху и заставить нашу страну молчать. По факту это откровенное проявление цензуры – нашу страну пытаются максимально задавить с ее помощью. И мы видим, что под эту политику попадает даже абсолютно аполитичный развлекательный контент», — говорит эксперт.

По его словам, такого рода блокировки являются еще одним доказательством того, что IT-компании осуществляют предвзятую модерацию к абсолютно всем российским источникам информации.

«Постоянные ограничительные меры, которые предпринимает YouTube к нашим медиа – это акт вопиющей несправедливости, цензуры в самом плохом смысле слова, направленной на то, чтобы лишить нашу страну и других людей точки зрения из России. Мы видим, что YouTube совершенно не заботится о пользователях, игнорирует свои же собственные правила и не только не соблюдает нейтралитет, но по сути пытается оставить российских пользователей вообще без какого-либо контента, продвигая исключительно материалы, основанные на фейках, русофобии, передергивании и постправде», — полагает Данюк.

Эксперт считает, что YouTube сейчас – это рупор информационной войны, который стремительно теряет доверие отечественных пользователей, потому что нарушает собственные принципы, обещания, лишает монетизации блогеров, а других – возможности смотреть привычные каналы. Таким образом, происходит процесс все большего отдаления от российской аудитории, при этом на какой-либо диалог или любую коммуникацию с Роскомнадзором платформа не идет.

Выбор без выбора

Член ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина настроена еще более пессимистично. По ее словам, ситуация предвзятой модерации со стороны Google и, в частности, YouTube, далеко не нова – она наблюдается уже несколько лет.

«Каждый раз мы видим, что со стороны видеохостинга появляются новые высказывания, и они адаптированы под конкретную ситуацию. Когда на YouTube начиналась блокировка федеральных каналов, СМИ и так далее с момента начала спецоперации, они говорили, что это не будет иметь никакого отношения ни к просветительскому, ни к развлекательному контенту на территории России. И почти сразу после этого заблокировали канал «Спас», который по факту не несет никакой новостной повестки, она там минимальна, новости преподносятся и даже обсуждаются в каком-то нейтральном контексте, это больше просветительский канал о культуре, истории, наших традициях», — рассуждает Мизулина.

Сейчас, отмечает глава ЛБИ, YouTube пошел дальше и начал блокировать и развлекательный контент, действуя вразрез с политикой компании и установленными ею же правилами.

«С одной стороны, они начали блокировать вполне безобидный развлекательный контент, а с другой стороны очевидно опасный, деструктивный контент не только не блокируется, но и показывается детям в качестве рекомендуемого. Детской и подростковой аудитории всячески подсовывают видео с насилием, трупами, убийствами, YouTube сейчас демонстрирует детям бесконечное множество таких видеороликов. Мы получаем довольно много писем от родителей в связи с такого рода ситуацией», — рассказывает член ОП РФ.

По ее словам, двойственная политика YouTube продолжается, и ничего нового в этом нет. Поэтому в сложившейся ситуации встает вопрос о том, сколько Россия будет это терпеть, будет ли она как-то на это реагировать и что делать в ситуации, когда по факту альтернативы YouTube у нас пока не выросло, и аналогичной технологической, быстрой, хорошей, качественной российской платформы пока нет. Конечно, признает Мизулина, полная блокировка или замедление расстроит многих пользователей, и взрослую, и подростковую аудитория, поэтому государству предстоит очень сложный выбор.

«Но я думаю, что в итоге этого выбора и не будет – YouTube сам свернет свою работу на территории РФ, к этому все идет, потому что некоторые шаги в этом направлении они уже делают. Ряд сервисов компании Google длительное время не работают на территории России, рекламные возможности ограничены, монетизация ограничена, компания закрывает и юридические лица, находящиеся на налоговом учете в РФ (хочет признать одно из юрлиц банкротом, чтобы таким образом уйти от ответственности), то есть постепенно уходит из страны. Может быть, это и к лучшему», — заключила она.

Политические цели

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков также констатирует, что не у всего развлекательного контента на YouTube сейчас все хорошо. Он напомнил, что за последнее время были заблокированы канала пранкеров Вована и Лексуса, контент «Гостелерадиофонда», каналы «Спас» и «Радонеж», удалялись концерты с митингов за Победу, канал «Красного квадрата» (телепрограммы «Давай поженимся», «Кто хочет стать миллионером?» и другие), не имеющие никакого отношения к политике.

«Если говорить о том, что происходит – Google пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, они говорят, что удаляют только государственные политические каналы и медиа, с другой стороны, по факту они удаляют еще и развлекательный контент, хотя компания даже публично заявляла о том, что делать этого не будет. Какой-то логики в этих решениях искать я бы не стал, потому что, так или иначе, выпиливается все развлекательное и остается только прозападный политический контент, хотя, к счастью, неполитические блогеры пока не подвергаются массовым блокировкам – Вован и Лексус один из не многих примеров», — говорит он.

По мнению Зыкова, очевидно, что YouTube совершенно не думает о пользователях, пренебрегая даже собственными правилами и работая по политике двойных стандартов – с одной стороны, есть правила, с другой стороны, есть указания Госдепа, по которым компания и предпочитает работать, потому что с точки зрения бизнес-интересов ее действия и позицию объяснить невозможно.

«Если бы они работали в соответствии с бизнес-интересами, то компания даже не ушла бы из России. Фактически, сворачивание деятельности на территории страны является заявлением о политизированности. В результате вмешательства политики в бизнес обычно страдают рядовые граждане, пользователи, так быть не должно. Поэтому в данном случае Google – это рупор информационной войны», — считает глава АППСИМ.

Владимир Зыков подчеркивает, что корпорация Google в целом никогда не отличалась благотворительностью, и в первую очередь занималась деньгами и бизнесом. Компания зарабатывала в России очень долгое время – деньги шли за счет рекламы и платежей за контент (книги, фильмы и так далее). На данный момент монетизация компании в России завершилась, соответственно, в РФ она больше не зарабатывает. Получается, что Google работает себе в убыток, потому что пользователи продолжают смотреть YouTube и загружать туда ролики, а это нагрузка на сервера и так далее.

«Спрашивается, какие тогда цели и интересы преследует YouTube, если он продолжает работать в России? Мы, как профессиональное сообщество благодарны им, что они не уходят и продолжают работать в нашей стране, но, в общем и целом, возникают определенные вопросы. Говорить о том, что они занимаются благотворительностью, я бы не стал – возможно, они просто преследуют конкретные политические цели и делают так, чтобы российские граждане получали на их площадке исключительно прозападный контент», — резюмировал глава АППСИМ.