Шумоподавление за полцены. Realme Buds Air 3 против Redmi Buds 3 Pro

Компания Realme привезла в Россию беспроводные наушники Buds Air 3, которые «Газета.Ru» сравнила с популярными бюджетными Redmi Buds 3 Pro от Xiaomi. Обе гарнитуры при относительно невысокой стоимости до 6 тыс. руб. предлагают функцию активного шумоподавления и во многом похожие характеристики, но подход к исполнению моделей очень разный.

Комплектация

Коробки Realme Buds Air 3 и Redmi Buds 3 Pro сильно отличаются друг от друга как по размеру, так и по наполнению. Вскрывать упаковку и доставать сами наушники удобнее у Realme, но у Xiaomi получилось вызвать удивление необычной подачей — вместо стандартных пакетиков амбушюры и проводок имеют отдельные коробочки, из-за чего сразу и не скажешь, что имеешь дело с бюджетными наушниками. У Realme Buds Air 3 наполнение попроще, однако USB-C провод выглядит красиво и нестандартно — в фирменном желтом цвете, в то время как у конкурента ничем не примечательный черный проводок.

В целом комплект поставки у Realme и Redmi одинаковый — наушники, короткий кабель USB-C, документация и сменные амбушюры. Зарядного блока нет.

close 100% Xiaomi/Realme

Корпус

Realme выпускает свой аксессуар в двух цветах — в белом и синем. Матовый корпус позволяет сохранять чистоту и не собирать отпечатки. На откидной крышке под глянцевой поверхностью нанесена надпись realme.

Xiaomi также использует в корпусе матовый пластик, но он немного отличается от того, что в Realme — при использовании создается ощущение, будто поверхность прорезинена или используется софт тач пластик. Выглядит корпус Redmi Buds 3 Pro от Xiaomi массивнее и «брутальнее».

Наушники Redmi Buds 3 Pro доступны в сером и черном цветах. Последний при сравнении с синим цветом у Realme выглядит не очень выигрышно, но подойдет большинству пользователей за счет универсальности.

Redmi Buds 3 Pro спустя полгода активного использования не вызывали вопросов — наушники работают исправно, откидная крышка не скрипит и не люфтит. К Realme за короткое время тестирования вопросов тоже не возникло. Также стоит отметить, что доводчик крышки у Realme плотнее и хлопает громче, чем у Xiaomi.

Доставать наушники из кейса проще в случае с Xiaomi, в то время как Realme иногда норовит выскользнуть из пальцев. При этом магниты обоих гаджетов уверенно удерживают наушники, — в случае тряски они не вылетят из кейса.

close 100% Xiaomi/Realme

Наушники

Сравниваемые наушники являются внутриканальными, но Realme выполнены в привычном для многих дизайне и имеют «ножки».

Redmi Buds 3 Pro отличаются от предшественников в лице ставших бестселлеров AirDots. Однако наушники умудряются каким-то образом оставаться компактными, помещаются в ушной раковине практически полностью и без каких-либо проблем. Посадка немного странная и не сразу может показаться удобной, особенно после любых других наушников в стиле Apple AirPods.

Аксессуары не выпадают из ушей при ходьбе, и, экспериментируя с тремя парами амбушюр, можно добиться идеальной посадки.

Realme Buds Air 3 также хорошо впадают в ухо, а дизайн с «ножкой», как показалось, является более практичным решением.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Программное обеспечение

Если говорить о ПО и использовании наушников со смартфоном, то выигрывает представитель Realme. В связке с фирменным приложением Realme Link пользователь может не просто настроить наушники, но и подстроить звучание под свой слух. Это возможно благодаря функции «Пользовательская настройка аудио». Так, в каждом из наушников будет проигрываться несколько разных звуков на низких и высоких частотах, чтобы определить особенности слуха и подстроить под него звучание. Например, в случае, если одно ухо слышит хуже другого, ИИ равномерно распределит звучание.

Приложение Realme Link доступно как на iOS, так и на Android. Тестирование наушников проводилось со смартфоном Xiaomi под управлением Android.

Для пользователей Redmi Buds 3 Pro не предусмотрено каких-либо приложений, но при этом настройки наушников происходят непосредственно в разделе Bluetooth на смартфоне. Это не является недостатком, как может показаться на первый взгляд — функционал наушников в целом практически идентичен. Единственное и главное отличие заключается в том, что в наушниках от Xiaomi предусмотрена функция «Поиск наушников», с помощью которой, как следует из названия, можно найти утерянный девайс. Главное, чтобы наушники были подключены к телефону и были потеряны вне кейса. При поиске наушники будут издавать достаточно тихий звук, но найти устройство в бесшумном помещении возможно.

Наличие такой функции является весомым аргументом в пользу Xiaomi для пользователей, которые могут уснуть в наушниках, — их поиски в кровати после пробуждения могут быть очень долгими.

close Полную галерею можно посмореть

в отдельном репортаже Смотреть фото

Удобство

Удобство ношения наушников — специфичная и субъективная тема. Однако, как показалось, Realme Buds Air 3 и другие наушники с ножками удобнее использовать.

Посадка ощущается уверенней, а управление с помощью сенсорных ножек не приносит дискомфорта. Единственный недостаток заключается в том, что наушники чересчур плотно сидят в ушах, и через некоторое время может происходить запотевание. Из-за этого наушники могут выпадать. Но для этого нужно пройти в них как минимум два часа под солнцем.

Управление в наушниках Redmi Buds 3 Pro от Xiaomi сенсорное, и, учитывая, что они практически полностью погружены в ухо, то «тапать» по ним не очень приятно. Кроме того, сами наушники после старых AirDots кажутся чересчур большими, и за полгода владения ими так и не удалось к ним по-настоящему привыкнуть.

Звук

Главное, на что стоит обратить внимание при выборе наушников — качество их звучания. И Redmi Buds 3 Pro, и Realme Buds Air 3 могут похвастаться хорошим звуком, но при сравнении понимаешь, что они предлагают совершенно разные подходы.

Так, Realme выдает громкий и басистый звук — особенно если включить режим Bass Boost+. Однако максимальную громкость лучше не выставлять — можно и оглохнуть. Наушники поддерживают работу в кодеках SBC и AAC — выбрать нужный можно в настройках. За качество звука отвечают 10-мм аудиодрайверы. Стоит отметить, что качество звука преображается в зависимости от используемого приложения. Максимально раскрыться наушникам может помочь потоковый сервис «Звук», в котором есть возможность прослушивания музыки в Hi-Fi-качестве. «Яндекс.Музыка» при выборе режима высокого качества (HQ) и близко не стоит.

В целом, наушники от Realme предлагают достойное звучание «из коробки», а в случае, если этого вдруг окажется недостаточно, стоит попробовать «Пользовательскую настройку аудио» и разные сетапы в эквалайзере.

close 100% Xiaomi

При этом Redmi Buds 3 Pro не сильно отстают от конкурента. Единственное, к чему можно придраться, — они не такие громкие, как Realme, и басы более плоские и менее выразительные. Возможно, это связано с меньшим драйвером, — он тут на 9 мм. Любителям трэпа, рэпа и просто клубной музыки возможностей наушников Xiaomi будет немного не хватать. Однако чем наушники могут удивить, так это практически отсутствием задержки.

При прослушивании музыки или просмотре видео задержка практически не заметна на любых наушниках, даже самых дешевых. Однако, если запустить мобильную игру, например, Call of Duty или PUBG — те игры, где от каждого звука зависит, успеете ли вы среагировать на выстрелы и шаги соперника, то ситуация сразу меняется. Так, Realme заявляет, что задержка в Buds Air 3 составляет всего 88 мс, причем с включенным игровым режимом.

В наушниках Redmi Buds 3 Pro задержка составляет 80 мс, и эти 8 мс действительно «решают» — разница очень заметна. Но не исключено, что смартфон от Xiaomi, которым использовался при тесте, охотнее «дружит» с наушниками от Xiaomi, нежели Realme.

Так или иначе, звук в Realme слышится уже после окончания стрельбы, а в Redmi — в момент нажатия кнопки выстрела. То есть в этих наушниках не будет создаваться диссонанс, при котором картинка и звук «живут» отдельно. Для многих это важное преимущество.

Главный плюс обоих наушников, который рекламируют производители — активное шумоподавление, при котором внешние шумы приглушаются, если надеты оба наушника и выбран соответствующий режим. Также есть и обычный и прозрачный режимы, при котором можно слышать и внешний мир, и музыку. Наушники Redmi Buds 3 Pro умеют подавлять шумы до уровня 35 дБ, в то время как Realme приглушает звуки вплоть до 42 дБ.

Аккумулятор

Наушники Redmi Buds 3 Pro предлагают возможность заряжать наушники беспроводным методом. Нельзя сказать, что это обязательная функция, но то, что она есть в недорогой модели, уже круто. Например, если в смартфоне есть обратная беспроводная зарядка, а заряд наушников или кейса близится к нулю, можно их подзарядить на ходу. В Realme этого нет.

close 100% Xiaomi

Тестируемые наушники хорошо держат заряд. И даже Redmi Buds 3 Pro спустя полгода хорошо себя показывают. Так, если использовать наушники по 2-3 часа в день в обычном режиме, их с запасом хватит на неделю. Если же пристраститься к режимам шумоподавления и прозрачности, то заряда хватит дней на 5-6.

В сравниваемых наушниках предусмотрена быстрая зарядка, однако это маркетинговый ход — она работает для самих наушников, а вот кейс заряжается с 0 до 100% примерно 1,5 часа.

Особенности

Redmi Buds 3 Pro и Realme Buds Air 3 хорошо себя проявляют в качестве гарнитуры. Так, можно общаться с собеседником и он точно услышит голос пользователя. И те, и другие наушники хорошо маскируют посторонние шумы, в том числе ветер, вас слышно даже посреди шумного мегаполиса. Но есть нюанс — иногда шумодав работает так, что голос становится немного неестественным, а окружение практически замирает. От этого страдают и Redmi, и Realme, но происходит это редко.

Для любителей использовать наушник в качестве гарнитуры в Redmi и Realme также предусмотрена функция, при которой для ответа на входящий звонок достаточно достать наушник из кейса, надеть и сразу же начать разговор. Это очень удобно, если, например, мокрые руки — наушники защищены от воды по стандарту IPX4 и IPX5 (Redmi и Realme соответственно). Такая функция позволит избежать порчи смартфона, а наушникам капли и брызги воды не страшны.

Следует помнить, что для зарядных кейсов защиты от воды не предусмотрено.

Еще одно преимущество, которое выделяет сравниваемые наушники от многих других конкурентов — наличие функции мультипоинт. Благодаря ей можно подключить аксессуар сразу к двум устройствам, например, к смартфону и планшету или ноутбуку — откуда будет поступать звук, тот и будет главным. Можно даже подключить сразу к двум смартфонам, если есть такая необходимость.

Цены

Стоимость Redmi и Realme в России начинается от 5 и 6 тыс. руб. соответственно. В официальном ритейле им нет альтернатив — за наушники «покруче» придется отдать 10 тыс. руб. и больше.

На AliExpress и Realme Buds Air 3, и Redmi Buds 3 Pro можно найти по идентичной цене — 2,6 тыс. руб. При одинаковой стоимости, стоит признать, Realme кажутся более интересным решением.