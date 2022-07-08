Бывшая криптовалюта Дурова на низах. Закупаться ли ей в криптозиму?

Бывшую криптовалюту Павла Дурова Toncoin официально закончили майнить еще в конце июня, но к повышению стоимости токена это не привело. К тому же не все специалисты уверены, что майнинг действительно завершен. Опрошенные «Газетой.Ru» криптоэксперты рассказали, стоит ли закупаться монетой прямо сейчас и при каких условиях ожидается рост ее стоимости на рынке.

Что означает решение текущих владельцев Toncoin?

28 июня майнеры добыли последний Toncoin по протоколу Proof-of-Work (PoW), после чего блокчейн перешел на Proof-of-Stake (PoS). В результате новые токены возможно будет добывать только с помощью стекинга, аналога банковского вклада. Держатель замораживает часть своих криптоактивов, чтобы получить возможность создавать новые токены.

По мнению разработчиков, новая система не позволит отдельным участникам сконцентрировать у себя большой объем криптовалюты, так как количество новых токенов резко уменьшится по сравнению с режимом майнинга.

Прекращение майнинга Toncoin в теории должно было создать дисбаланс спроса и предложения, рассказал «Газете.Ru» руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

«Однако в ситуации с TON мы скорее имеем дело с огромным количеством монет на рынке, которые активно продаются майнерами для получения прибыли сейчас», — отметил он.

По словам криптоэксперта, для многих владельцев этого токена совершенно непонятно, что будет с проектом дальше. «Пока позитивного эффекта ожидать не приходится», — констатировал он.

IT-эксперт, специалист в области технического анализа Даниил Шеповалов (danya.ru) сообщил «Газете.Ru», что считает Toncoin перспективной монетой. «На ней основана растущая экосистема, постоянно появляются новые проекты, я наблюдаю за всеми этими делами, и чем-то это даже напоминает развитие экосистемы Solana, только в масштабе поменьше», — добавил он.

Эксперт пояснил, что в одном только чате российских разработчиков состоит 2,7 тыс. человек, и там постоянно появляются новые сообщения. «В англоязычном чате находятся около 1,8 тыс. человек», — добавил Шеповалов.

По его словам, теперь владельцы токена смогут зарабатывать на Toncoin с помощью стекинга — аналога вклада.

Официальный представитель P2P-обменника Bitzlato на территории России Кристина Новикова в свою очередь считает, что Toncoin в криптозиму [долгий период устойчиво низких котировок подавляющего большинства криптоактивов. — «Газета.Ru»] все еще неинтересен.

«Главный «козырь» монеты — спекуляции на причастности к Telegram, но это не помогает. И популярность, и желание инвестировать в монету постоянно снижается», — уверена она.

По мнению Новиковой, это результат общего снижения рынка — инвесторы по всему миру сокращают вложения в криптовалюты как в наиболее рисковые активы.

«Во-вторых, перспективы усиления регулирования российского рынка криптовалют приводит к тому, что разработчики не рискуют развивать свои проекты в нашей стране», — добавила эксперт.

В разговоре с «Газетой.Ru» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов допустил, что заявление владельцев криптовалюты Toncoin об окончании майнинга может не соответствовать действительности.

По его словам, майнинг пока что используется для получения Toncoin из смарт-контрактов [программа, которая отслеживает и обеспечивает исполнение обязательств по майнингу криптовалюты. — «Газета.Ru»] и «в ближайшее время не прекратится».

«Информация по этому вопросу остается противоречивой. Мы не можем ссылаться на форумы или не трастовые источники, поэтому дать пояснение затруднительно», — сказал Антонов, отвечая на вопрос о том, с чем связаны его сомнения в заявлении об окончании майнинга Toncoin.

Стоит ли сейчас закупаться этим активом?

Кристина Новикова из Bitzlato посчитала, что Toncoin — «по факту падающая валюта».

«И это несмотря на самые разные громкие заявления. Стоимость монеты прошла за последние девять месяцев три пика, каждый из которых показывал нисходящий тренд», — добавила эксперт.

Новикова рассказала, что в ноябре 2021 года стоимость токена составляла 384,46 руб., в декабре — 360,07 руб., в марте 2022 г. — 283,99 руб., а в настоящее время монета стоит в районе 65 руб.

Владислав Антонов из BitRiver отметил, что с технической точки зрения Toncoin пока что не слишком привлекателен для инвестиций.

«Как начала торговаться в апреле в минусе, так и ослабляется. Несмотря на восстановление на 43%, до $1,07 (67,5 руб. по текущему курсу), я бы не стал добавлять токен себе в портфель», — добавил он.

Антонов пояснил, что в условиях криптозимы «данный токен не цепляет вообще ничем».

«Торговые сигналы [свойство рынка, при наступлении которого рекомендуется принимать решение о покупке или продаже. — «Газета.Ru»] на покупку не сформировались. Наблюдаются попытки развить восходящую коррекцию [когда основной тренд направлен вниз, а цены на активы внезапно начинают расти. — «Газета.Ru»], как и по другим альткоинам (это все криптовалюты, кроме биткоина)», — рассказал эксперт.

Даниил Шеповалов также признал, что Toncoin не может идти против всего крипторынка, и что в нисходящем тренде находится и цена бывшей криптовалюты Дурова.

«Основательно закупаться монетой стоит, когда вы будете уверены в развороте и начавшемся бычьем тренде [период, когда на рынке фиксируется движение вверх подавляющего большинства котировок. — «Газета.Ru»] всего рынка», — посоветовал он.

Что может привести к росту курса Toncoin?

Кристина Новикова из Bitzlato уверена, что рост курса Toncoin возможен при появлении прикладных функций массового порядка, таких как расширение ассортимента для оплаты товаров и услуг и системы заработка для держателей монеты.

Также она допустила, что криптовалюте Дурова может помочь поддержка российских властей.

«Пока в России не будут приняты законодательные инициативы, которые успокоят инвесторов и дадут им возможность вкладываться в самые разные активы без угрозы блокировки майнинга и создания накоплений в крипте, ситуация вряд ли изменится», — констатировала специалист.

По ее словам, такие меры связаны с тем, что все-таки Toncoin не относится к пулу ведущих валют крипторынка, что делает его крайне уязвимым в текущей ситуации. «Тем более, что даже самые главные активы, биткоин и эфир, потеряли за полгода больше половины своей стоимости», — заметила она.

Стоимость TON может вырасти вместе с остальным рынком, считает Аарон Хомский из ICB Fund.

«Но вряд ли Toncoin покажет сопоставимую доходность с токенами других сетей, где есть деньги как для развития и продвижения, так и для рыночных манипуляций с монетой», — отметил он.

По словам эксперта, проблема в том, что «инновационных» блокчейнов, вроде Toncoin, невероятно много. В пример он привел такие криптопроекты, как Solana, Near, Avalanche, Algorand, Elrond, Fantom, Harmony и Cardano.

«Все они применяют «революционные» технологии и устроены слегка по-разному, чтобы иметь возможность говорить о принципиально новом подходе», — констатировал Хомский.

Ждать ли дальнейшей интеграции Toncoin в Telegram?

В веб-версии Telegram уже есть интеграции с Toncoin, сообщил IT-эксперт Даниил Шеповалов.

«Если нажать там на скрепку в окне сообщения собеседнику, вы увидите кнопку Send Toncoins. Очень возможно, со временем интеграция появится и в мобильных версиях, и в версии для компьютера», — отметил он.

Руководитель аналитического центра ИБ-компании Zecurion Владимир Ульянов рассказал «Газете.Ru», что со временем в Telegram возможно появление функции оплаты подписки Premium с помощью Toncoin.

«Если не в ближайшее время, то в перспективе, потому что вообще такая возможность уже предусмотрена [в тестовых версиях мессенджера]», — пояснил ИБ-специалист.

Аарон Хомский из ICB Fund, напротив, оценивает перспективы более полной интеграции Toncoin с Telegram как маловероятные.

«Да, если бы задумка Дурова осуществилась и проект развивался вместе с популярным во всем мире мессенджером, то положение дел было бы иным», — пояснил он.

По словам эксперта, полноценному развитию Toncoin помешало то, что создатели токена под давлением SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) отказались от проекта и теперь им занимаются другие люди — без прежних возможностей.

Проект TON был запущен братьями Николаем и Павлом Дуровыми в 2018 году, однако весной 2020 года они были вынуждены отказаться от дальнейшей реализации проекта из-за давления властей США. С мая 2020 года блокчейн перезапустили без участия братьев Дуровых. По неофициальной информации, нынешние руководители в команде криптовалюты — Анатолий Макосов и Кирилл Емельяненко, которые ранее побеждали в конкурсах Дурова по программированию.