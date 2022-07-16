Купить или взять по подписке. Как работает лизинг смартфонов

Что делать, если нужен новый смартфон, но нет возможности оплатить всю сумму разом? На помощь придут сервисы, предоставляющие гаджет в лизинг — они предлагают клиентам взять любой понравившийся смартфон по программе подписки с возможностью обновления до новой модели через год. В чем смысл лизинга смартфонов, на что следует обратить внимание при пользовании такой программой и чем она уступает рассрочке — в материале «Газеты.Ru».

Что такое подписка на смартфон

Подписка на смартфон или лизинг — это сервис, который позволяет взять в пользование устройство с установленной ежемесячной абонентской платой. Договор оформляется на 12 месяцев, а по его истечении пользователь может поменять смартфон на другую модель, например его актуальную версию или выкупить, заплатив остаточную стоимость.

При этом организации, предлагающие такой сервис, утверждают, что это более выгодное решение по сравнению с рассрочкой. Например, в компании Forward Leasing вместо полной стоимости в 99 тыс. руб. за Xiaomi 12 на 128 ГБ предлагается платить по 8066 руб. в месяц. За 12 месяцев выходит 96792 — экономия чуть больше чем 2 тыс. руб.

Стоимость высчитывается следующим образом — 99 тыс. руб. стоит сам аппарат. Туда также добавляется 11,5 тыс. руб. за лизинг и 16 тыс. руб. за программу замены экрана и задней панели один раз за первый год. Итого получается около 126,5 тыс. руб., из которых отнимается 29,7 тыс. руб. в виде остаточной стоимости, которую не надо выплачивать при апгрейде на новую модель. Полученная сумма в 96,8 тыс. руб. уже делится на 12 месяцев — так получатся те самые ежемесячные 8 тыс. руб.

При этом, если пользователь захочет выкупить смартфон по окончании договора, ему придется выплатить компании те самые 29,7 тыс. руб. По итогу Xiaomi 12 на 128 ГБ обойдется ему в 126,5 тыс. руб. И это еще не все.

Например, если по истечении 12 месяцев пользователь захочет отказаться от лизинга, ему все равно придется платить остаточную стоимость, даже если смартфон будет возвращен в компанию. При любом случае расторжения договора остаточная сумма выплачивается клиентом. Неважно, прошел только один месяц или 12.

При этом по окончании года договор вновь будет продлен автоматически. Таким образом, единственный способ не платить остаточную стоимость — продолжать пользоваться услугой подписки на смартфон.

В чем отличие подписки от рассрочки

Подписка работает на базе договора лизинга. В течение года пользователь может вернуть старую модель гаджета обратно и получить новый смартфон. Спустя 12 месяцев замена совершенно бесплатная, а в случае раннего обращения придется доплатить.

В пресс-службе »МТС», которая предоставляет услугу подписки «МТС Upgrade» в партнерстве с Forward Leasing, заверили, что ежемесячный платеж по программе подписки примерно на 40% меньше платежа при рассрочке на год. Но, как показала практика, это не совсем так.

Для сравнения, купить Xiaomi 12 можно в любом из магазинов-партнеров китайской компании. Так, например, в DNS та же самая модель предлагается заметно дешевле — за 70 тыс. руб. вместо 126,5 тыс. руб. в Forward Leasing в случае последующего выкупа.

Если же при подписке предлагалось платить ежемесячно по 8 тыс. руб. в течение года, то в случае рассрочки — всего 6,67 тыс. руб. Кроме того, через год пользователь сможет еще и продать этот смартфон, вернув себе часть потраченных средств.

Есть ли необходимость в подписке

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что на сегодняшний день лизинг невыгоден из-за того, что между таким сервисом и рассрочкой фактически нет разницы.

«С рассрочкой устройство остается у пользователя, который может в любое время его продать. Это со всех точек зрения выгоднее. Покупатель стал рациональнее, поэтому лизинг уже играет не такую большую роль, как раньше», — считает эксперт.

По словам Муртазина, лизинг был бы удобен, если бы предлагал какие-то дефицитные товары. Но как отметил аналитик, та же консоль PlayStation 5 сейчас есть в наличии.

«В отсутствие дефицитных вещей и при сравнении с рассрочками в лизинге нет никакого смысла. Поэтому в общем-то количество лизинговых предложений сегодня падает, как и количество обращений в лизинг», — заключил Муртазин.

Недостатки подписки

Выгоды, как оказалось, в подписке нет никакой. Может показаться, что это более удобный процесс по сравнению с рассрочкой, но нет — при оформлении подписки нужны все те же документы, так как это по сути кредитный договор. Для его заключения понадобятся паспорт гражданина РФ, регистрация и хорошая кредитная история.

Главный недостаток пользования подписочным смартфоном — скрытые доплаты в виде просрочки внесения платежа или за состояние смартфона при его возврате. Например, штраф за несвоевременное внесение абонентской платы составляет 1,5 тыс. руб.

Если гаджет возвращается в компанию в отличном состоянии, то через 12 месяцев его можно бесплатно обменять его на новую модель. Если есть царапины или сколы — придется доплатить около 10% от стоимости гаджета.