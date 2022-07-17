Новые игроки на российском рынке. Обзор смартфонов Tecno и Infinix

Ранее неизвестные в России китайские бренды наращивают свое присутствие на рынке смартфонов. «Газета.Ru» взяла на обзор модели Infinix Note 12 VIP и Tecno Camon 19 Pro, которые предлагают флагманские фишки в среднем сегменте, и выяснила, стоят ли они своих денег.

Комплект

Коробка, в которой поставляется Infinix Note 12 VIP прямо-таки огромная — внутри нее находится смартфон, зарядное устройство на 120 Вт, USB-C, чехол, документация, ключ для извлечения SIM-лотка и бонус в виде дополнительного защитного стекла. При этом на смартфоне уже наклеена заводская пленка. В коробке также можно найти стикеры.

Боковые грани чехла не очень плотно прилегают к смартфону, поэтому аксессуар не вызывает доверия. Не исключено, что со временем смартфон перестанет надежно сидеть в чехле и просто вылетит из него. При этом на AliExpress и других площадках выбор кейсов для этой модели пока невелик.

Упаковка от Tecno Camon 19 Pro в размерах выглядит более привычно. Внутри покупатель обнаружит смартфон, зарядный блок на 33 Вт, кабель USB Type-C, а также наушники с гарнитурой — качество звучания с натяжкой можно назвать средним.

Примечательно, что чехол от Tecno также широковат в боках, хоть и не так сильно, как в случае с Infinix.

Дизайн

Infinix получил стеклянную крышку, а Tecno — пластиковую. Рамка в обоих случаях из пластмассы, но ее легко спутать с металлом. Задняя панель с матовым напылением выручает в жаркие летние дни тем, что смартфоны не собирают отпечатки пальцев даже если потеют ладони.

Исполнение камер в обоих случаях совершенно разное. Модель от Tecno сзади сильно похожа на Honor 50. Практичнее выглядит именно это решение — минимум потому, что камеры в Infinix расположены на стеклянном прямоугольнике черного цвета, который собирает отпечатки пальцев, разводы и просто выглядит инородным.

Несмотря на то, что спереди у Tecno Camon 19 Pro рамки дисплея с трех сторон очень узкие, нижняя очень сильно выделяется. «Подбородок» особенно заметен при сравнении с конкурентом, рамки которого по бокам хоть и шире, но все же симметричны по всем четырем сторонам.

close 100% Tecno Camon 19 Pro

Экран

Infinix получил более широкую 6,7-дюймовую AMOLED-матрицу, а в Tecno установлен узкий и вытянутый IPS-экран с диагональю 6,8 дюймов. Оба поддерживают частоту обновления изображения 120 Гц с режимом «Автовыбор», при котором система сама определяет, когда какой режим стоит включить.

В ходе тестирования было замечено, что регулировка яркости в Infinix происходит неравномерно. Если повышать яркость с самой минимальной, то первое изменение будет заметно только на 30%. С 60 до 100% происходит резкий скачок, из-за чего выставить нормальную яркость можно только при максимальных значениях в диапазоне 80-100%. У Tecno с этим все в порядке, однако сам экран немного тусклее.

Яркости обоих при этом хватает в большинстве задач, но под ярким летним солнцем иногда приходится всматриваться в экран.

Контрастности в обоих случаях недостаточно, и возможности откалибровать дисплей по своему усмотрению нет.

Учитывая проблемы с некорректно работающей регулировкой яркости экрана, дисплей Tecno Camon 19 Pro в этом случае кажется более выигрышным. Однако в этом случае придется смириться с менее передовым и сочным IPS-дисплеем.

close 100% Infinix Note 12 VIP

Оболочка

Сравниваемые смартфоны работают под управлением Android 12 с предустановленными фирменными оболочками — XOS 10.6 в Infinix и HiOS 8.6 в Tecno. Из-за того, что оба бренда принадлежат китайскому производителю Transsion Holdings, обе системы на деле не сильно отличаются друг от друга. При этом назвать ни один из интерфейсов неудобным или кривым нельзя, — все работает на удивление хорошо и стабильно.

Смущает лишь большое количество предустановленных программ — одних лишь магазинов приложений вместе с Google Play тут целых три.

Причем все эти лишние приложения невозможно полноценно удалить — допускается их отключение. Так они скроются с рабочего стола, но все также будут занимать лишнее место в памяти смартфона.

Производительность

За производительность в Tecno Camon 19 Pro и Infinix Note 12 VIP отвечает уже поднадоевший чипсет Mediatek Helio G96. Это относительно быстрый и бюджетный чип, способный справляться с большинством задач в повседневном использовании, однако он точно не подойдет для мобильного гейминга — во всяком случае, не во всех играх смартфоны с этим процессором чувствуют себя комфортно.

Например, в Genshin Impact играть невозможно, так как даже при минимальных настройка графики смартфоны со временем сильно нагреваются и начинают троттлить (процесс, при котором процессор сбрасывает тактовую частоту при нагрузках).

В Call of Duty Mobile оба смартфона показывают похожий результат — игра запускается при средних настройках, и процесс не вызывает каких-либо проблем.

При запуске New State на высокой графике могут возникать проблемы, но при средних настройках графики игровой процесс намного стабильнее.

В бенчмарке Geekbench 5 Tecno показал результат немного выше — 518 и 1757 баллов в одноядерном и многоядерном тесте против 506 и 1703 баллов у Infinix. Но эта разница на практике не ощущается.

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Камеры

Infinix Note 12 VIP предлагает основную камеру на 108 Мп, ультраширокоугольную на 13 Мп, датчик глубины на 2 Мп и селфи-камеру на 16 Мп. Tecno Camon 19 Pro оснащен основной камерой на 64 Мп, телефото на 50 Мп с двукратным зумом, датчиком глубины на 2 Мп и 32-мегапиксельным фронтальным модулем.

Что действительно удивляет в работе камер Tecno, так это ночной режим. Детализация у фото не флагманская, но все равно довольно качественная. При этом фото высветляется так сильно, что отличить дневное и ночное изображение будет сложно. В Infinix Note 12 VIP ночное фото немного уступает по яркости конкуренту, но все равно показывает достойный результат.

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В случае с дневным фото требовать от среднебюджетных смартфонов чего-то сверхвыдающегося не приходится, и к этому вопросу стоит подходить объективно. Так, основные камеры Infinix и Tecno для своей цены выдают вполне детализированные и качественные снимки с одним лишь недостатком — фото выходит слишком «цветастым», из-за чего итоговый снимок получается очень далеким от реальной картины даже в пасмурный день.

Разница между двумя смартфонами также заметна — Infinix делает снимки более контрастными, а Tecno сильнее освещает. Как итог, красная кирпичная стена на Tecno Camon 19 Pro получается больше оранжевой.

close 100% Infinix/Tecno «Газета.Ru»

У Tecno отсутствует широкоугольная камера, которая есть в Infinix — она выдает фото на твердую четверку для своего сегмента. Но Tecno может предложить 50-мегапиксельный телеобъектив с двукратным приближением, благодаря чему фото объекта на расстоянии выходит детализированным. Процесс обработки основной и теле-камеры на Camon 19 Pro разительно отличается — фото с приближением на удивление кажется более точным в передаче цветов.

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Третий двухмегапиксельный модуль по сути не нужен. Он помогает в создании фото с размытием заднего фона, но это можно было бы реализовать программным способом.

По части видео от Tecno корреспондент «Газеты.Ru» ожидал увидеть лучший результат, потому что в смартфоне заявлено наличие оптической стабилизации — надпись «OIS» даже отдельно вынесена на корпус. Но чуда не произошло — при съемке с рук на ходу Camon 19 Pro не справляется, и видеоряд ничем не отличается от того, что предлагает Infinix — видео получается «дерганым».

Новинки не могут предложить съемку в 4K (максимально доступное разрешение составляет 2K), нет и съемки при 60 кадрах в секунду. Хотелось видеть хотя бы FullHD при 60 кадрах, что уже повсеместно встречается в некоторых более дешевых устройствах.

close 100% Infinix/Tecno «Газета.Ru»

Фронтальная камера в Infinix дополнена прожектором, который помогает в съемке селфи при недостаточном освещении. Сам сенсор на 16 Мп показывает хороший результат. Детализация для этой категории также неплохая. У Tecno Camon 19 Pro разрешение селфи-камеры выше, но качество немного хуже — например, детали кожи «испаряются».

Особенности

Оба смартфона оснащаются физическим сканером отпечатков пальцев, который размещен в кнопке включения на правой грани. При этом кнопки не болтаются — сборка у Tecno и Infinix на высоком уровне, что не всегда встречается даже у более именитых брендов.

Также, что важно для недорогих смартфонов, обе модели поддерживают расширение памяти с помощью MicroSD-карт. Выбирать между работой двух SIM-карт или одной и карты памяти не придется — тут комбинированный слот, в который можно вставить и две SIM-карты, и MicroSD одновременно.

В Tecno и Infinix также имеется 3,5-мм разъем для подключения наушников.

Говоря о звуке, также стоит отметить, что Infinix предлагает стереозвучание, которое обычно называют «полуторкой» — звук исходит из мультимедийного и разговорного динамиков. Качество ниже среднего, а звук плоский, но все же это лучше, чем у Tecno — там стерео нет.

Кроме того, смартфоны имеют довольно качественный и мягкий вибромоторчик, а также NFC-модуль, благодаря которому можно расплачиваться бесконтактным способом с помощью Mir Pay и аналогов.

Аккумулятор

Infinix Nite 12 VIP оснащается аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 120 Вт, которая идет в комплекте. По заявлению производителя, смартфон способен восполнить батарею от 0 до 100% всего за 17 минут, но на практике на полный заряд аккумулятора уходило до 30 минут.

Также оказалось, что режим быстрой зарядки необходимо включать отдельно — вероятно это сделано, чтобы сохранить батарею, но тогда это не очень логично, ведь зарядка мощностью 120 Вт преподносится как ключевая фишка этого устройства.

Tecno Camon 19 Pro в свою очередь получил батарею на 5000 мАч и зарядку мощностью в 33 Вт — с ее помощью восполнение аккумулятора занимает около 70 минут.

За один час просмотра YouTube на максимальной яркости Infinix потерял 11%, а Tecno — 9%. Смартфонов хватает на световой день при полноценном использовании, и у большинства пользователей он точно проработает с утра до вечера.

Выводы

Сейчас многие производители приостанавливают деятельность или вовсе уходят с российского рынка, из-за чего моделей от Tecno и Infinix, наверное, будет становится только больше. Главное, чтобы в отсутствии конкуренции «молодые» бренды не завышали цены, как это стало с другими китайскими компаниями.

Infinix предлагает покупателям Note 12 VIP за 27 тыс. руб. модификацию с 8 ГБ оперативной и 256 флеш-памятью, в то время как Tecno привезла в РФ Camon 19 Pro в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ за 22 тыс. руб. При равных объемах памяти, вероятно, и цена была бы одинаковая.

Между тем, за эти же деньги, а иногда и дешевле, можно купить субфлагманские решения от Xiaomi или Realme на AliExpress. В таких моделях и камеры будут лучше, и производительность на несколько уровней выше, которой хватит на несколько лет. Если же говорить только об официальной рознице, то модели от Tecno и Infinix имеют все шансы стать популярными гаджетами среднего ценового сегмента.