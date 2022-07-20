AliExpress и «Авито» vs «серые» магазины. Где дешевле всего купить PS5

С приостановкой поставок и продаж продукции Sony в России, игровых консолей компании в стране стало только больше. Теперь, вместо редких поставок в ритейле, ввезенные по параллельному импорту приставки практически всегда есть в наличии, а «перекупы» на «Авито» понизили цены. К тому же купить PS5 сейчас можно даже на AliExpress. Как россиянам с максимальной выгодой приобрести PlayStation 5, и к чему следует быть готовым будущим владельцам японской игровой консоли — в материале «Газеты.Ru».

Sony PlayStation 5 является одной из самых популярных игровых консолей в истории. Фанаты японской приставки полюбили ее благодаря эксклюзивным и мультиплатформенным играм, а также высокой производительности по доступной цене. Консоль доступна в двух модификациях — за версию с дисководом Sony просит $500 (около 27,7 тыс. руб.), а без оптического привода $400 (около 22,1 тыс. руб).

PS5 в российском ритейле

Купить новую консоль Sony PlayStation 5 сейчас можно у многих ритейлеров. Например, «М.Видео» предлагает PS5 с дисководом за 80 тыс. руб. Продаваемая модель указана под кодовым номером CFI-1116A, что означает, что ее привезли из Великобритании посредством параллельного импорта.

Узнать официальную цену на консоль в Великобритании несложно — там она стоит 450 фунтов (около 30 тыс. руб.).

Найти PlayStation 5 с оптическим приводом можно и в других крупных магазинах. Например в DNS консоль ощутимо дороже — 90 тыс. руб, а в «Эльдорадо» висит страница товара за 72 тыс. руб., но самой консоли нет в наличии. Нет ее пока и в «Связном», но на сайте висит ценник в 100 тыс. руб.

Единственное преимущество покупки в официальном ритейле — наличие гарантии. В случае товаров, ввезенных по параллельному импорту, она предоставляется от магазина.

PS5 на AliExpress

Совсем недавно купить консоли PlayStation 5 было очень выгодно на AliExpress, особенно когда курс доллара опускался до рекордных значений, а на площадке была доступна оплата с помощью Qiwi.

Сейчас на AliExpress пропали альтернативные способы оплаты, в том числе с помощью выгодного Qiwi-кошелька, курс которого был намного ближе к установленному ЦБ.

По состоянию на 20 июля курс доллара к рублю составляет 55,44 руб., но у AliExpress свой курс. Проверить его сейчас, сменив отображение валюты в приложении или на сайте площадки, невозможно — почему-то такая возможность заблокирована.

Если верить Telegram-каналам, отслеживающим скидки на площадке, курс на 20 июля составил 61,42 руб. за доллар, но еще неделю назад был 71,11 при установленном тогда ЦБ курсе в 58,53 руб.

Если оплачивать покупку доступными методами, PlayStation 5 с оптическим приводом на AliExpress обойдется в среднем в 58 тыс. руб., а версия без дисковода — в 52 тыс. руб.

Учитывая, что после покупки пользователю придется еще ждать свою посылку и переживать за ее сохранность в течение, как минимум, двух-трех недель, то покупка на AliExpress кажется не очень выгодной, так как PS5 в России можно найти и дешевле.

PS5 на «Авито»

Цены на площадках с объявлениями кажутся намного интереснее. Средняя стоимость новой PlayStation 5 с дисководом на «Авито» составляет 55 тыс. руб. Предложений более чем достаточно — в основном это японские и европейские версии, но встречаются и российские, за которые «перекупы» просят в основном от 60 тыс. руб. Разницы между всеми вариантами одной консоли нет.

К тому же, там можно найти и варианты, бывшие в употреблении. В среднем за них просят от 45 тыс. руб., если товар в хорошем состоянии, или от 50 тыс. руб. за идеальное состояние.

PS5 у «серых» магазинов

PlayStation 5 в России можно приобрести и в так называемых «серых» магазинах. Некоторые из них также представлены на «Авито». Крупные магазины имеют официальные шоурумы и сайты, чем не могут похвастаться продавцы с «Авито».

Например, на сайте магазина Big Geek можно приобрести PlayStation 5 с дисководом за 70 тыс. руб. При этом найти на сайте информацию о регионе устройства не удалось.

По телефону, указанному на сайте, оператор магазина заявил корреспонденту «Газеты.Ru», что это «не российская версия PS5, есть американские и европейские», и на них в любом случае предоставляется гарантия от магазина на год.

Еще одним крупным магазином, который продает «серые» товары, является «Цифрус». На их сайте представлено две модели PS5 — японская и российская за 59,8 и 62 тыс. руб. соответственно. В магазине также представлены японская и российская версии PS5 Digital Edition за 54 и 64 тыс. руб. соответственно. При этом версия без дисковода стоит немного дороже модели с приводом. Модель с приводом позволяет запускать с дисков не только игры, но и фильмы в высоком разрешении.

В поддержке магазина корреспонденту сказали, что при покупке РСТ-версии гарантия предоставляется от производителя, но ответить, обслуживает ли сейчас свои консоли Sony, не смогли, так как за последнее время обращений о поломке не поступало. В случае покупки японской версии гарантия предоставляется от самого магазина.

«Газета.Ru направила уточняющий запрос в Sony, но на момент публикации так и не получила ответ.

Рекомендации перед покупкой

Перед покупкой консоли стоит внимательно изучить отзывы о продавце — причем неважно, физическое ли это лицо с «Авито» или крупный «серый» магазин. В случае «Авито» также рекомендуется ознакомиться с «историей» продавца — не стоит обращать внимание на недавно зарегистрированные профили, в архиве которых нет проданных товаров и отзывов об успешных сделках.

Перед покупкой консоли также стоит подготовиться к тому, что на территории Российской Федерации не работает цифровой магазин PS Store, поэтому отсутствует возможность покупать новые игры. Также и не получится оплатить и продлить русскую подписку PS Plus, которая дает доступ к мультиплееру.

Все эти ограничения особенно важны для пользователей и будущих владельцев PS5 Digital, в которой отсутствует возможность загружать контент с дисков. Поэтому рекомендуется присмотреться к модели с оптическим приводом, благодаря которому можно будет покупать физические издания игр, ввезенные в Россию по параллельному импорту. В том числе такой вариант выгоден при покупке б/у-дисков. Семьсот игр за две тысячи рублей: как в России купить подписку PlayStation Plus Компания Sony недавно запустила три новые подписки PlayStation Plus, каждая из которых предлагает целый... 09 июля 11:32

В этом случае стоит определиться с тем, в какой стране будет создаваться аккаунт для PlayStation, чтобы была возможность оплачивать покупку игр и подписки. Ранее «Газета.Ru» рассказывала об одном из таких способов. Так, с помощью посредников можно всего за 2,5-3 тыс. руб. оформить турецкую подписку PS Plus Deluxe, в каталоге которой уже доступны более 700 бесплатных для пользователей игр, на прохождение которых уйдет не один месяц. При этом в дальнейшем список проектов будет дополняться новыми тайтлами, из-за чего пользователю, который впервые покупает консоль от Sony, даже не придется тратиться на покупку игр.