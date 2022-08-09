Свои среди своих: блогеры выбирают российские альтернативы YouTube

Блокировки ряда западных соцсетей и платформ уже привели к существенному переделу рынка интернет-медиа – лишившись возможности зарабатывать на рекламе, многие блогеры решили сменить YouTube на отечественные платформы, где их возможности никто не ограничивает. Безусловно, российским видеосервисам есть, над чем работать и куда стремиться, однако эксперты полагают, что будущее за ними, и тренд на переток аудитории на российские платформы продолжится.

Изменение ландшафта

Ежедневная российская аудитория признанных экстремистскими и запрещенных в России соцсетей Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) сократилась с января по июль 2022 года в восемь и почти в четыре раза соответственно, следует из данных исследовательской компании Mediascope. При этом, как пишет Forbes, аудитория соцсети «ВКонтакте» увеличилась с 46 млн человек в январе до 50 млн в июле.

В то же время YouTube продолжает удерживать лидерские позиции среди видеоплатформ – согласно данным Mediascope, в мае охват сервиса составлял 72,7% населения России старше 12 лет. Однако вскоре это может измениться, полагают эксперты.

Исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков отмечает, что, хотя русскоязычная аудитория YouTube и уменьшается по последним данным, но все еще остается достаточно большой. Это оставляет для блогеров возможность зарабатывать, интегрируя бренды непосредственно в производимый контент, и в текущих условиях отказываться от этих доходов мало кто хочет. Однако, напоминает он, Google закрыл для блогеров из России рекламные кабинеты, и зарабатывать за счет рекламы на YouTube уже невозможно.

«Все это приводит к тому, что блогеры активно перетекают на российские платформы – об этом говорят и VK, и RuTube. Тем более сейчас многие из них запускают различные акции, направленные на стимулирование прихода блогеров и аудитории к ним, что дает свои результаты. Россия в целом имеет достаточно серьезный цифровой суверенитет – у нас есть собственные поисковики, соцсети и мессенджеры. Я думаю, что этот тренд на переток аудитории на российские платформы будет продолжаться», — прогнозирует он.

Эту тенденцию подтверждает и статистика самих платформ. Так, в начале июня «ВКонтакте» подвел итоги второго года работы сервиса коротких вертикальных видео «Клипы». Отмечалось, что за два года сервис достиг в среднем отметки в 750 миллионов просмотров в сутки, показав рост в 7 раз по сравнению с первыми двумя неделями работы после запуска. Ежемесячная аудитория сервиса видео «ВКонтакте» по итогам 2021 года составляла 75 млн пользователей. У российского RuTube ежемесячная аудитория на май 2022 г. достигла 25 млн пользователей, сообщал глава «Газпром-медиа» Александр Жаров на ПМЭФ-2022.

Без блокировок и цензуры

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков напоминает, что проблемы с YouTube начались не вчера – Google стал показывать через свою систему рекламы фейковые новости, опасный и агитационный контент, содержащий политические лозунги. После того, как YouTube отключил рекламу для российских пользователей, блогеры лишились возможности монетизировать свой контент по этой модели.

«Это была одна из причин, по которой в свое время YouTube стал популярнее RuTube – они развивались примерно одинаково, но в какой-то момент американская платформа предложила блогерам делиться с ними заработком от рекламы, а российская площадка не стала этого делать. В итоге все блогеры направились в YouTube, и это был первый шаг на пути развития платформы», — говорит Зыков.

По его словам, выключив рекламу, Google фактически предал и блогеров, представителей профессионального сообщества, которые жили за счет рекламы, и разработчиков приложений, которые аналогичным образом монетизировали бесплатные продукты.

«Дальше наступила череда цензурирования. YouTube стал в целом выпиливать с площадки все пророссийские медиа. При этом речь идет не только о новостных медиа, которые спонсируются государством или создаются при его поддержке, но и независимые медиа, которые также поддерживали некую пророссийскую позицию. Плюс руководство платформы заявляло, что не будет удалять развлекательный контент, однако стало предпринимать шаги и в этом направлении. В числе заблокированных оказался даже православный телеканал «Спас», то есть YouTube можно назвать безбожниками», — полагает глава АППСИМ.

Затем ситуация стала усугубляться – платформа перешла к блокировке пророссийски настроенных блогеров, по мнению YouTube, нарушивших какие-то правила, при этом блогеров, выступающих с противоположными заявлениями, не наказывают даже в случае нарушения установленных норм. Таким образом, наблюдается очередной перекос в модерации Google, считает Владимир Зыков.

«В целом для профессионального сообщества YouTube стал ненадежной площадкой. Он стал местом, к блокировке которого блогеры уже приготовились, но продолжают там существовать, потому что они еще не занялись активным развитием каких-то альтернативных площадок. В России есть два альтернативных видеосервиса – RuTube и VK. На сегодняшний день, насколько мне известно, RuTube пока не готов принять пользователей YouTube, если с платформой вдруг что-то случится. Мы это уже наблюдали: после отключения монетизации на YouTube блогеры попробовали перейти на RuTube, но площадка включила модерацию контента, длившуюся около недели – разумеется, это никуда не годится», — вспоминает эксперт.

По его словам, российские блогеры предсказуемо негодовали от политики RuTube и отправились в социальную сеть «ВКонтакте», где есть собственная площадка с видеоконтентом: не только классические видео, но и аналог сервиса коротких видео Shorts – он называется «Клипы».

«Таким образом, с точки зрения функциональных возможностей на сегодняшний день «ВКонтакте» выглядит приоритетной площадкой. Конечно, блогеры надеются, что их онлайн-кинотеатр будет вынесен в отдельное приложение, кроме того, требуется более понятная организация экосистемы для блогеров. При этом «ВКонтакте» уже старается делиться с блогерами заработком от рекламы и активно развивает свою видеоплатформу», — рассказывает глава ассоциации.

В частности, «ВКонтакте» уже анонсировал глобальное обновление приложения, открыл авторам доступ к монетизации прямых эфиров и сообщил о тестировании расширения партнерской программы монетизации для сообществ.

«Поэтому блогерам есть, куда идти. Понятно, что блогеры, которые в целом ориентировались на русскоязычную аудиторию, даже в случае блокировки YouTube не смогут полностью оттуда уйти и вряд ли будут это делать – монетизация все еще работает, если блогер вещает на иностранную аудиторию, то есть получает заработок из-за рубежа. Но в России профессиональное сообщество готовится к тому, что YouTube будет заблокирован», — отметил Владимир Зыков.

Эксперт полагает, что YouTube лицемерит, ведет нечестную игру, делает все, чтобы убрать с площадки пророссийский контент, и продолжит эту политику и дальше.

«Ожидать, что они не будут этого делать, глупо, потому что чем дальше, тем больше цензуры на площадке, которая якобы выступает за плюрализм мнений. Поэтому имеем то, что имеем», — заключил он.