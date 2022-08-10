Samsung показывает новые складные смартфоны

В начале августа портал Android Authority сообщал, что Samsung откажется от буквы Z в нейминге смартфонов Fold и Flip. Ожидается, что об этом корейцы объявят как раз в ходе сегодняшней презентации. Эта буква использовалась в том числе в названиях предыдущих версий смартфонов, представленных на изображении.
Galaxy Flip 3 и Galaxy Fold 3Tristan Werkmeister/AP
По неофициальной информации, новинки появятся в продаже уже 26 августа. Пока эти данные никак не подтверждены, но наверняка уже через час мы узнаем официальные даты выхода новинок.
Источники утверждают, что Samsung начнет принимать предзаказы на новые складные смартфоны с 16 августа. Есть вероятность, что предварительные заказы на Fold 4 и Flip 4 могут открыть в день презентации, как это было с прошлогодними моделями.
Считается, что обе складные модели смартфонов получат чип Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также новые цвета корпуса. Также потенциально могут быть представлены беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro в новом дизайне и умные часы Galaxy Watch 5 Pro в корпусе из титана.
Многочисленные утечки позволяют довольно хорошо догадываться о том, что же покажут на сегодняшней Unpacked. На мероприятии определенно покажут гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а также часы Galaxy Watch 5. Возможно, что компания удивит и анонсирует другие гаджеты.
Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы проведем примерно полтора часа (если Samsung не решит иначе) вместе с вами за просмотром презентации новых гаджетов южнокорейской компании. Онлайн-мероприятие начинается в 16:00 по московскому времени. Вендор заранее утвердил дату презентации и намекнул, что нам стоит ждать новых версий их складных смартфонов.