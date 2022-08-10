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Технологии

Samsung показывает новые складные смартфоны

Онлайн-трансляция презентации Samsung Unpacked, где покажут новые смартфоны Galaxy

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Samsung
Южнокорейский производитель Samsung проводит презентацию Galaxy Unpacked. Ожидается, что на церемонии впервые покажут новые версии складных смартфонов компании — Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а также умные часы Galaxy Watch 5. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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15:55

В начале августа портал Android Authority сообщал, что Samsung откажется от буквы Z в нейминге смартфонов Fold и Flip. Ожидается, что об этом корейцы объявят как раз в ходе сегодняшней презентации. Эта буква использовалась в том числе в названиях предыдущих версий смартфонов, представленных на изображении.

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Galaxy Flip 3 и Galaxy Fold 3

Galaxy Flip 3 и Galaxy Fold 3

Tristan Werkmeister/AP
15:50

По неофициальной информации, новинки появятся в продаже уже 26 августа. Пока эти данные никак не подтверждены, но наверняка уже через час мы узнаем официальные даты выхода новинок.

15:45

Источники утверждают, что Samsung начнет принимать предзаказы на новые складные смартфоны с 16 августа. Есть вероятность, что предварительные заказы на Fold 4 и Flip 4 могут открыть в день презентации, как это было с прошлогодними моделями.

15:40

Считается, что обе складные модели смартфонов получат чип Snapdragon 8 Plus Gen 1, а также новые цвета корпуса. Также потенциально могут быть представлены беспроводные наушники Galaxy Buds 2 Pro в новом дизайне и умные часы Galaxy Watch 5 Pro в корпусе из титана.

15:35

Многочисленные утечки позволяют довольно хорошо догадываться о том, что же покажут на сегодняшней Unpacked. На мероприятии определенно покажут гибкие смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а также часы Galaxy Watch 5. Возможно, что компания удивит и анонсирует другие гаджеты.

15:30

Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы проведем примерно полтора часа (если Samsung не решит иначе) вместе с вами за просмотром презентации новых гаджетов южнокорейской компании. Онлайн-мероприятие начинается в 16:00 по московскому времени. Вендор заранее утвердил дату презентации и намекнул, что нам стоит ждать новых версий их складных смартфонов.

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