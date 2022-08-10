Samsung показывает новые складные смартфоны

15:55

В начале августа портал Android Authority сообщал, что Samsung откажется от буквы Z в нейминге смартфонов Fold и Flip. Ожидается, что об этом корейцы объявят как раз в ходе сегодняшней презентации. Эта буква использовалась в том числе в названиях предыдущих версий смартфонов, представленных на изображении.