В коме и без зубов. Как челленджи в TikTok доводят детей до серьезных травм

В СМИ регулярно появляются новости о челленджах из TikTok, которые нередко доводят блогеров до больничных коек. Так, например, совсем недавно внимание журналистов привлек флэшмоб Blackout, в рамках которого нужно было как можно дольше не дышать – в результате погибли несколько детей. До этого школьники из США в рамках челленджа Skull breaker массово роняли друг друга на пол с высоты собственного роста — некоторые ломали спины и шеи. «Газета.Ru» рассказывает про эти и другие челленджи из TikTok, которые плохо заканчивались для здоровья блогеров.

#VampireFangs

Осенью 2020 года накануне Хэллоуина в TikTok завирусился челлендж #VampireFangs («Клыки вампира»), участники которого крепили к своим зубам игрушечные клыки при помощи клея для ногтей или суперклея. Не для всех эта затея закончилась безобидно.

Известно о многих случаях, когда пользователям не удалось самостоятельно снять клыки – они записывали влоги, как в слезах и панике пытались себе вырвать зубы.

Некоторым пришлось обращаться к стоматологам — там доморощенных вампиров ждали крайне продолжительные и довольно неприятные процедуры.

В какой-то момент проблема стала настолько массовой, что стоматологи со страниц популярных СМИ и из студий телеканалов начали объяснять, что клеить вампирские клыки опасно — как минимум потому, что последующие попытки их снять самостоятельно могут повредить зубы, а сам клей зачастую является ядовитым.

#SkullBreaker

В начале 2020 года в TikTok завирусились сразу два опасных челленджа – #SkullBreaker («Череполом») и #TrippingJump («Прыжок с подсечкой»). Несмотря на разные названия, суть у них была одна. Двое договорившихся людей подзывают третьего под предлогом снять видео для TikTok. На счет «три» все должны прыгнуть. Когда настает момент прыжка, приглашенный товарищ прыгает, а остальные двое делают ему подсечку таким образом, что он с высоты собственного роста падает на пол спиной или грудью.

Особую популярность эти вызовы сыскали в школах Майами, Нью-Джерси и Аризоне, а также в Бразилии и Венесуэле.

Многие участники #SkullBreaker и #TrippingJump серьезно пострадали, получив переломы костей черепа и его основания, деформацию и переломы шеи, долгосрочные осложнения после сотрясения мозга, кровоизлияния в мозг и не только.

Известно как минимум об одном летальном исходе – в Бразилии из-за челленджа #SkullBreaker погибла 16-летняя Эмануэла Медейрос.

#Blackout

С весны 2022 года в западных СМИ не утихает скандал из-за другого челленджа, который по своей безумности с легкостью превосходит два предыдущих случая. Имя этому явлению – #Blackout. Чтобы выполнить данный челлендж, нужно сделать только одно действие – задержать дыхание любыми способами так долго, чтобы потерять сознание.

Дети принялись затыкать нос и рот, кряхтеть и пыхтеть перед камерой, пытаясь достичь заветной цели. Ничем хорошим такие эксперименты для авторов не закончились.

Так, например, 12-летний Арчи Баттерсби в апреле 2022 года впал из #Blackout в кому и не выходил из нее несколько месяцев. В результате продолжительного удушья шнуром от зарядного устройства для смартфона у школьника начали отмирать клетки мозга. После диагностики врачи не дали ему ни единого шанса на выздоровление. Спустя несколько месяцев в начале августа Арчи отключили от системы жизнеобеспечения. Так 12-летний блогер пополнил список несовершеннолетних жертв смертельного челленджа, в котором уже больше 10 строк.

#FrozenHoney

Казалось бы, мед – довольно полезный продукт. Однако пользователи TikTok смогли и из него сделать опасный челлендж. Он называется #FrozenHoney («Ледяной мед»). Для его выполнения нужно перелить мед в пластиковую бутылку, смешать его с кленовым сиропом или крахмалом и водой, а потом убрать получившуюся смесь в морозилку. Спустя несколько часов в бутылке образуется очень вязкая субстанция, которую можно выдавливать из бутылки и получать медовую колбаску, схожую по консистенции с ириской. Задача блогера – съесть этот десерт.

Проблема в том, что, если употребить за короткий промежуток времени много меда, им легко можно отравиться. Передозировка фруктозой и сахаром, содержащимися в меде, в лучшем случае вызывает вздутие, диарею и тошноту, а в худшем – судороги.

Как отмечает NBC News, немало блогеров сообщили в следующих видеороликах о болях в животе. Как минимум один, по данным издания, отправился в больницу для промывания желудка.

#Corn_cob

Порой жертвами опасных челленджей становятся не только наивные дети или отчаянные взрослые, которые в погоне за минутой славы совершают безумные поступки, но и вполне себе состоявшиеся селебрити. Так, в мае 2020 года американский рэпер Джейсон Деруло решил принять участие в челлендже #Corn_cob («Початок кукурузы»), в рамках которого нужно максимально быстро обглодать початок кукурузы.

Насмотревшись видеороликов от других блогеров, Деруло решил повторить вызов в самом эффектном его исполнении: насадив початок на сверло дрели и обточив его об свои зубы. Рэпер прекратил челлендж спустя пару секунд после его начала. Примерно на десятый оборот початка артист закричал от боли, убрал дрель и очень удивился, обнаружив отсутствие двух передних зубов на верхней челюсти.

Любопытно, что Деруло стал далеко не первой жертвой этого нелепого челленджа с кукурузой. Однако только после его травмы СМИ начали массово писать о его опасности.

#Benadryl

Летом 2020 года, когда все были заперты на карантине и умирали со скуки, в TikTok завирусился со всех сторон спорный челлендж #Benadryl («Бенадрил»), суть которого заключалась в том, чтобы проглотить как можно больше таблеток от аллергии и потом рассказать о своих ощущениях. Уже к сентябрю в СМИ начали появляться новости о случаях отравления «Бенадрилом». А в сентябре стало известно и о первой человеческой жертве – в Оклахоме от передозировки этим антигистаминным средством скончалась 15-летняя девочка.

Дело в том, что упомянутый препарат в больших дозах вызывает у людей различные тяжелые побочные эффекты. Самые частые симптомы передозировки – аритмия сердца и судороги.

Кроме того, человек может впасть в кому или даже умереть.

#Fire

Примерно год назад в TikTok был популярен челлендж #Fire. Чтобы его выполнить, нужно нарисовать горючей жидкостью какую-нибудь фигуру или слово, а потом поджечь в темноте.

Разумеется, было много жертв — как взрослых, так и детей. В СМИ встречаются сообщения об инцидентах в нескольких штатах США. Известно как минимум о двух случаях, когда подростки отправились в больницу с ожогами первой и второй степеней после неудачных попыток выполнить огненный челлендж с использованием медицинского спирта.