На руках 25 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги

В августе в России представили два новых бюджетных смартфона — Vivo T1 и Realme 9, которые на первый взгляд очень похожи, но каждый из них имеет свои преимущества и свои недостатки. Насколько нужны 108 Мп и экран с высокой частотой «бюджетнику», и какую из новинок выбрать, имея на руках 25 тысяч рублей, — в материале «Газеты.Ru».

Комплект

В коробке вместе с Vivo T1 владельцы новинки обнаружат смартфон, довольное большое зарядное устройство на 44 Вт, USB-кабель Type-C на Type-A, документацию, скрепку для извлечения SIM-лотка и весьма плотный силиконовый чехол с пломбой для USB-разъема.

Комплект поставки Realme 9 отличается лишь зарядным блоком мощностью в 33 Вт и чехла, в котором не предусмотрена «закрывашка» для USB. На оба смартфона с коробки нанесена защитная пленка на экран.

В обоих случаях комплектация стандартная, но в отличие от корейской Samsung и американской Apple китайцы все еще продолжают класть к смартфонам зарядки.

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Дизайн

Оформление выреза под фронтальную камеру в Vivo представляет собой «каплю» в верхней части по центру дисплея, а в Realme — это отверстие в левом верхнем углу. Несмотря на то, что «капля» выглядит в 2022 году немного устаревшим решением, многие пользователи выбирают такой вид выреза, так как в этом случае камера расположена по центру, что удобнее при съемке фото или видеоконференциях.

Задние панели также выглядят по-разному. Смартфоны представлены в нескольких цветах — Realme в золотом и белом, которые имеют голографические эффекты «перелива» и черном, поступившем на обзор. Vivo T1 предлагается в классическом черном и перламутрово-лазоревом с «переливами» в разные синие оттенки — именно такая модель рассматривается в обзоре.

Задняя крышка Realme выглядит узнаваемо — в едином стиле, используемом брендом уже чуть более года, и в этом главный недостаток смартфона в плане его дизайна. Он ничем не отличается от других представителей линейки Realme 9, GT Neo2 или GT2. Возможно, для кого-то это будет даже преимуществом, ведь бюджетный смартфон визуально ничем не отличается от гаджета на уровень выше. Другие пользователи же увидят в этом минус — новый смартфон выглядит также как старый.

Задняя панель Vivo T1 выглядит современнее — три модуля камеры размещены в двух кружках, размещенных на стеклянной подложке. Выглядит стильно и чем-то напоминает Honor 50 и Tecno Camon 19.

Оба смартфона выполнены целиком из пластика, а экраны защищены стеклом. В Realme это Corning Gorilla Glass 5, а какое стекло используется в Vivo T1, не заявляется.

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Экран

В Realme 9 установлен 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц с дискретизацией сенсорного слоя в 360 Гц, благодаря чему все действия пользователя отрисовываются на экране более плавно, а касания регистрируются заметно быстрее и четче считываются.

В случае с Vivo все не так радужно. Смартфон предлагает качественный AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и диагональю 6,44-дюйма, однако частота обновления изображения достигает стандартных 60 Гц, а частота отклика — 180 Гц.

Яркости в обоих случаях хватает даже при использовании гаджета на улице в яркий солнечный день.

У Vivo действительно очень хороший экран для своей категории, но, возможно, производителю следовало бы отдать предпочтение более простому AMOLED-экрану с частотой в 90 Гц, или вовсе обратить внимание на IPS-панели. Устройство выглядит «отстающим» даже на фоне более бюджетных решений из-за отсутствия модной функции, привыкнув к которой, невозможно вернуться к 60-герцовым матрицам.

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Оболочка

Сравниваемые смартфоны работают под управлением операционной системы Android 12 с предустановленными фирменными оболочками. Vivo предлагает Funtouch OS 12, а его конкурент — Realme UI 3.0. Оба бренда принадлежат компании BBK, и во многом их системы схожи по функционалу, однако визуальное оформление сильно отличается.

Так, в Realme используется практически приближенная к так называемому «голому Android» оболочка, которая не нагромождена дополнительными визуальными элементами, что не только упрощает ее понимание, но и сильно уменьшает нагрузку на железо устройства.

Funtouch OS также имеет целый ряд функций, в том числе широкие возможности кастомизации. Но некоторые элементы кажутся просто ненужными. Например, ярлык блокировки экрана в списке приложений — зачем он нужен, если проще нажать на кнопку? Или папки «Hot Apps» и «Hot Games», которые создает фирменный магазин приложений V-Appstore. Удалить ни папки, ни магазин нельзя. Такое обычно встречается в смартфонах, ориентированных на рынки Китая, Индии или Африки.

В целом обе системы работают без ошибок, и лишь иногда проскальзывают некоторые подвисания, которые вызваны не очень мощным «железом».

Производительность

По части «железа» Realme и Vivo предлагают идентичные характеристики — чипсет Snapdragon 680, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Этого должно хватать большинству пользователей для повседневных задач: соцсетей, банковских приложений и не самых требовательных игр.

Так, в бенчмарке Geekbench 5 Realme показывает 374 и 1545 баллов в одноядерном и многоядерном тестах, а Vivo — 376 и 1553 соответственно.

Оба смартфона «тянут» почти все современные игры. Например, New State Mobile в обоих случаях показывает при высоких настройках графики 55-60 кадров в секунду. Genshin Impact, одна из самых требовательных игр на данный момент, на низких настройках идет стабильно. При средних настройках графики изредка прослеживаются просадки FPS, и спустя 20 минут оба смартфона умеренно нагреваются. В любом случае играть комфортно на обоих гаджетах.

Однако в ходе тестирования был выявлен существенный недостаток — отзывчивость сенсора Vivo T1 заметно уступает Realme 9, из-за чего игровой процесс приятнее на последнем устройстве.

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Камеры

Vivo T1 получил три камеры, из которых рабочая по сути только одна — основная на 50 Мп, так как второстепенные в виде 2-мегапиксельных макромодуля и датчика глубины не представляют собой какую-либо ценность. Реализовать работу портретной съемки можно и без датчика глубины за счет процессора, а качество макромодуля с таким низким разрешением оставляет желать лучшего.

Realme 9 также предлагает три камеры — основную на 108 Мп Samsung ISOCELL HM6, ультраширокоугольный сенсор на 8 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль. В данном случае практическую ценность представляют уже два сенсора, так как макромодуль также получил очень скромные характеристики.

Первое что бросается в глаза — подвисающая временами картинка в видоискателе в приложении камеры на Realme 9. С чем это связано, неизвестно.

Встречается это редко, но очень сильно заметно. Либо это связано с тем, что чип не тянет сам сенсор, так как эта подвисание проявлялось только на основную камеру, либо это программный баг, который с последующим обновлением будет исправлен.

Среди явных недостатков Realme и Vivo — отсутствие съемки в 4K или в разрешении Full HD и при 60 FPS.

Фотоснимки на Vivo T1 получаются в более приближенных к реальным тонах, в то время как Realme 9, как и все смартфоны бренда, пытается высветлить изображение, из-за чего иногда промахивается, и цвета получаются перекрашенными. По детализации Vivo немного уступает Realme.

Также стоит учесть, что угол обзора в основной камере Vivo T1 немного меньше, чем у Realme, из-за чего в кадр помещается меньше объектов.

Слева – Realme 9<br>Справа – Vivo T1 Слева – Realme 9<br>Справа – Vivo T1 Слева – Realme 9<br>Справа – Vivo T1 Слева – Realme 9<br>Справа – Vivo T1 Слева – Realme 9<br>Справа – Vivo T1 Полную галерею можно посмореть

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Вечернее и ночное фото на Realme даже без использования специального режима получаются хорошими. В отличие от Vivo T1 Realme 9 показывает результат, в котором меньше «шумов», объекты хорошо детализированы, а цвета на удивление не перенасыщены. Vivo вечером снимает заметно хуже, а ночной режим не особо помогает в освещении объектов.

В плане видеосъемки Realme 9 на голову выше конкурента благодаря электронной стабилизации, которая хорошо справляется с поставленной задачей — в сравнении с Vivo T1 видеоряд намного стабильнее и плавнее.

Фронтальные камеры в обоих случаях выдают достаточный для такой камеры уровень качества, но угол обзора селфи-камеры невелик — чтобы сфотографироваться по грудь, придется практически полностью вытянуть руку.

Особенности

Realme и Vivo оснащены NFC, благодаря чему в России можно использовать Mir Pay для бесконтактной оплаты. Кроме того, оба устройства могут похвастаться наличием 3,5-мм аудиоразъема для наушников и возможностью установки двух SIM-карт и MicroSD-карточки одновременно.

Ни Vivo T1, ни Realme 9 не получили стереодинамики, что странно — сейчас в этой ценовой категории двойные динамики становятся нормой.

Realme 9 также оснащен неплохим вибромоторчиком, что делает использование смартфона тактильно более приятным.

Также в процессе использования Vivo T1 было обнаружено, что задняя крышка смартфона не везде прилегает к ободку смартфона. Для такого бренда как Vivo сборка подобного уровня неприемлема. Не исключено, что крышка зацепится в кармане и оторвется при его вынимании, или во время дождя в смартфон попадет вода.

В Vivo T1 также имеется встроенное FM-радио, что может оказаться полезной функцией в дороге. Для использования необходимо будет подключить наушники к разъему.

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Аккумулятор

Сравниваемые смартфоны оснащены аккумуляторами емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт в Realme и 44 Вт в Vivo. На полное восполнение батареи потребуется чуть больше часа, а разница в скорости зарядки составляет пару минут.

Vivo T1 и Realme 9 определенно «проживут» в течение полутора дней на одном заряде при среднем использовании. Например, один час просмотра YouTube на максимальной яркости экрана отнимает 6 и 7% у Vivo и Realme.

Выводы

Несмотря на отсутствие ультраширокоугольной камеры, высокой частоты обновления изображения и слабой отзывчивости экрана, Vivo T1 понравится более широкому кругу пользователей, чем Realme 9. Но из-за качества сборки Vivo рекомендовать его нельзя — неизвестно как поведет себя устройство после первого попадания в него воды. Такое исполнение непростительно даже при ценнике в 20-22 тыс. руб., которые просят за Vivo T1.

Realme 9 выглядит достойным конкурентом — в России его можно найти от 20 до 26 тыс. руб. Но это еще один Realme в том же дизайне, с теми же недостатками и преимуществами, что и все другие Realme в этой ценовой категории. Поэтому платить за него больше 25 тыс. не следует, так как за эти деньги можно присмотреть какой-нибудь субфлагман, или же Realme 9 Pro, который будет на уровень выше по производительности.