«Запасов iPhone хватит навсегда». Почему появляются сообщения о нехватке смартфонов

Многие компании и производители электроники покинули российский рынок, из-за чего в СМИ все чаще начали появляться сообщения о дефиците смартфонов в магазинах и проблемах с их доступностью. Как обстоят дела на самом деле, и действительно ли в России существует нехватка электроники — в материале «Газеты.Ru».

Запасы есть

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что сейчас на российском рынке представлены далеко не все модели смартфонов, и не все вендоры сейчас продают свои устройства в России.

«К примеру, в магазинах Samsung отсутствует большинство топовых моделей, а Huawei вообще остановил продажи якобы из-за нехватки товаров на складах, но реальная причина, вероятнее всего, кроется в санкциях. Со смартфонами Samsung, к слову, такая ситуация у многих ретейлеров — есть реальная нехватка именно топовых и предтоповых моделей. Так что на самом деле дефицит реален, просто пока что официальные дилеры стараются дождаться хоть какого-то позитива от производителей, чтобы не портить с ними отношения, пользуясь возможностями по поставкам серых телефонов», — считает эксперт.

Ранее аналогичные сообщения встречались и в ряде СМИ. Например, «Коммерсантъ» заявлял о том, что в России подходят к концу запасы смартфонов популярных производителей.

Между тем, корреспондент «Газеты.Ru» посетил сайты и магазины крупных розничных сетей и обнаружил, что в России представлены гаджеты на любой вкус и кошелек: от iPhone до любой модели Samsung или Xiaomi — доступны даже те смартфоны, которые никогда не были официально представлены на отечественном рынке.

Важно также отметить, что стоимость ввезенных в Россию по параллельному импорту смартфонов Apple за последний месяц уменьшилась на 30%. Это связывают с построением новых логистических цепочек, низкий спрос со стороны покупателей и снижение доверия к компании из-за ограничений для пользователей в России.

Примечательно также то, что, несмотря на приостановку официальных поставок Samsung в Россию, видеоблогер Wylsacom на днях выпустил ролик с распаковкой еще не поступивших в продажу Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. К тому же предзаказ на них уже открыли некоторые российские ретейлеры.

В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» заявили «Газете.Ru», что ассортимент смартфонов в настоящее время соответствует ширине ассортимента начала года. Причем кроме популярных моделей Apple, Samsung, Xiaomi за последний квартал был расширен выбор среди моделей Realme, Poco, Tecno, Infinix и других производителей.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что россиянам не о чем беспокоиться.

«Запасов iPhone хватит навсегда по одной простой причине — никакого дефицита нет, их [смартфоны] привозят постоянно. iPhone 14 тоже будут привозить в любых количествах. Тем более, что сегодня такого спроса на iPhone как раньше нет», — уверен эксперт.

Муртазин также отметил, что иностранные компании хотят продолжать торговые отношения с Россией, и поэтому «создаются разные схемы», благодаря которым магазины продолжают удовлетворять покупательский спрос. При этом владельцы новых iPhone, купленных на «сером», рынке все еще могут рассчитывать на официальную гарантийную поддержку со стороны Apple.

Альтернативные варианты

Чтобы в России действительно можно было говорить о дефиците товаров, их не должно быть не только в официальной рознице, но и у «серых» магазинов. Однако, если «погуглить» или зайти на «Авито», можно обнаружить огромное количество магазинов и частных продавцов, поставляющих устройства со всех точек мира.

Андрей Храмцов, основатель компании MiTech, осуществляющей поставки электроники из Китая, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что нехватки смартфонов на потребительском уровне в России нет.

«Не могу ничего сказать про рынок профессионального оборудования, но на потребительском уровне нехватки точно нет. Наоборот, из-за пониженного курса доллара цены на электронику существенно снизились», — добавил Храмцов.

Многие «серые» магазины, так же как и крупные сети, предоставляют гарантию на свой товар. Причем в некоторых случаях покупка в таких магазинах бывает более выгодной для клиентов, а товары у таких продавцов нередко появляются раньше, чем в крупных сетях.

«Все прекрасно понимают, что купить телефон, завезенный по «серым», или параллельным, как они официально называются, коридорам, большой проблемы не составит. К тому же на рынке появилась масса компаний, которые возят товары из Казахстана под заказ клиента, от кроссовок до очень дорогих системных блоков, ноутбуков и видеокарт. Действительно, определенный дефицит товаров на рынке есть. Но, во-первых, он не критичен, во-вторых, по сути касается только официальных дилеров, которые надеются на скорейшее восстановление легальных поставок», — считает Вавилов.

Дефицит смартфонов и электроники в некоторой форме есть, но он наблюдается во всем мире. Однако даже при всех имеющихся проблемах покупательский спрос в России ничем не ограничен. Причем не только при покупке смартфонов — на рынке доступны как консоли, так и прочая электроника, в том числе комплектующие для ПК и видеокарты, с которыми на протяжении долгого времени наблюдались проблемы.

Муртазин считает, что сообщения о заканчивающихся запасах смартфонов в России в СМИ появляются ввиду заинтересованности медиа в подобных панических сообщениях.

«СМИ разгоняют панику по одной простой причине — им это выгодно. Есть несколько СМИ, которые создают лейтмотив, что «мы все умрем» и «у нас дефицит». Причем это делается же не только в электронике — это такая редакционная политика», — заключил Муртазин.