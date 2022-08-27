Нужна зарплата в 100 тыс. рублей? Выучите один язык программирования

Чтобы новичок в IT без опыта работы смог построить карьеру и начать со стартовой зарплаты в 100 тыс. рублей, достаточно знания одного из четырех языков программирования и понимание технологии API. Специалисты рассказали «Газете.Ru», почему именно эти два фактора помогут преуспеть в индустрии, а также раскрыли, какая профессия в IT позволит зарабатывать даже больше, несмотря на то, что сотрудник трудоустроится «джуном» в первый раз.

Лучшие языки программирования для новичка

Новичкам для успешного старта в IT-карьере необходимо освоить навыки программирования с использованием одного из четырех языков — С, C++, С# или Python, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер группы компаний IT Expert Михаил Грибов.

По его словам, такой выбор связан с тем, что это — самые востребованные языки программирования в России и других странах мира в настоящее время. В особенности Грибов выделил Python, посчитав его лучшим для старта тем, кто имеет минимум технических навыков.

«Это, пожалуй, лучший язык программирования для новичка. Он универсален, поэтому с его знанием можно выполнять широкий спектр задач. Помимо универсальности стоит отметить и легкость изучения в сравнении с другими языками», — добавил специалист.

Новичкам в IT также крайне полезны навыки работы с системами управления базами данных. Проще говоря, уметь работать в наборе программ, которые организуют, контролируют и администрируют базы данных. Это практически повсеместная технология. Например, большинство сайтов в мире не смогут корректно работать без баз данных.

Грибов пояснил, что с этой целью следует выучить SQL-язык, который используется при работе с базами данных.

Эксперт посоветовал для новичков обратить внимание на PL\SQL и PostgreSQL.

PL\SQL чаще используется в международных системах, так как базируется на разработках американской корпорации Oracle, одного из мировых технологических гигантов. В свою очередь PostgreSQL более универсален и используется повсеместно, так как распространяется свободно и бесплатно.

Однако важно не только знание языка программирования, но и уровень владения им, заявил «Газете.Ru» CEO GeekBrains Александр Волчек.

«Вы прошли поверхностный курс или освоили специальность? В теории мы, конечно, можем говорить о том, что достаточно неплохо ориентироваться в одном языке и стартовать с него», — отметил он. По мнению Волчека, зачастую работодатель нанимает тех, кто понимает профессию, а не имеет определенные навыки.

Главные навыки для трудоустройства

Для разработчиков кроме знания языков потребуется понимание механизмов взаимодействия различных компонентов программного обеспечения и систем между собой. Михаил Грибов рассказал, что в первую очередь стоит разобраться в API — наборе способов и правил, по которым программы взаимодействуют между собой и обмениваются данными.

Например, API используются для обмена информацией между сайтами, программами и приложениями. Если в приложении реализована функция упрощенной регистрации по аккаунту «Яндекса», то используется технология API. Приложение запрашивает данные у технологии «Яндекса», пользователь вводит логин и пароль, а затем «Яндекс» пересылает подтверждение и часть данных пользователя (аватар, никнейм). Так происходит регистрация аккаунта и вход в приложение без указания электронной почты и номера телефона.

Грибов посоветовал изучить в первую очередь REST API, которая используется для получения данных с сервера. Например, для запуска ролика на сайте в браузере, так как видеофайл хранится именно на сервере.

По словам эксперта, также стоит изучить работу с протоколом SOAP, который в настоящее время используется реже. Он посчитал это полезным из-за того, что многие компании в России и странах СНГ до сих пор активно пользуются этой технологией. Например, веб-сервисы у авиакомпаний в России и Белоруссии.

«Самый легкий старт — тестировщик программного обеспечения с начальными задачами по функциональному тестированию и разработке тест-кейсов, они нужны, и их не хватает, особенно в крупных проектах», — заметил Грибов.

Управляющий партнер группы компаний IT Expert также констатировал, что профессия разработчика крайне удобна для новичка. По его словам, это связано с тем, что можно найти вакансию, где платят хорошие деньги за решение узких задач.

В свою очередь Александр Волчек из GeekBrains выразил мнение, что API — это важная часть знаний IT-специалиста, но не главная.

«Да, существует множество правил написания и структур взаимодействия, протоколы, библиотеки и фреймворки, которые позволяют устанавливать коннект между разными компонентами. Но нельзя сказать, что это в первую очередь API. Все зависит от компании, проекта и технологий», — констатировал он.

Как это отразится на зарплате

«Джуну» [начинающему специалисту — «Газета.Ru»] достаточно развить базовые навыки программирования для увеличения стартовой зарплаты, сообщила «Газете.Ru» HR-специалист компании Skillaz Ольга Бахмат.

«При знании распространенных языков программирования, таких как C, C# и Python, кандидат может претендовать на 100 тыс. рублей. Речь идет о новичках без опыта работы», — рассказала она.

По словам специалиста, начинающий сотрудник без знаний этих языков сможет получать меньшую сумму — в разрезе от 70 до 90 тыс. руб. «Из личного опыта скажу, что меньше платят за PHP, C++ и Ruby», — добавила Бахмат.

Специалист отметила, что в России все еще работают IT-компании, которые в настоящее время готовы трудоустраивать сотрудников без опыта работы. «Практика показывает, что вырастить сотрудника внутри зачастую дешевле и выгоднее, чем нанимать дорогих готовых IT-специалистов», — объяснила она.

Бахмат посоветовала новичкам начинать искать работу со средних и крупных IT-компаний, где есть большие отделы и проектные команды. Численность таких организаций начинается со 100-150 человек.

«Тем, кто только входит в отрасль, необходимо вести GitHub — так работодатель сможет оценить предварительный уровень. Если соискатель не обладает опытом работы, но имеет несколько индивидуальных кейсов в портфолио, то сможет рассчитывать на оклад около 100 тыс. руб.» — рассказала эксперт.

По ее словам, уже через год работы «джун» может подумывать о повышении зарплаты. Бахмат пояснила, что трудоустройство в новую компанию позволит запрашивать зарплату от 150 тыс. руб. и более.

Она также добавила, что трудоустройство тестировщиком, как рекомендовал Михаил Грибов, может позволит зарабатывать в два раза больше стандартной стартовой суммы.

«Есть автоматизированные тестировщики. Такой специалист пишет код, который будет автоматически выявлять ошибки. На сегодняшний день такой «джун» может рассчитывать на 200 тыс. руб.» — заключила специалист.