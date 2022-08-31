«Необходимо согласие родителей». Не все учителя хотят отбирать смартфоны у школьников

С 1 сентября в российских школах нельзя будет пользоваться мобильными телефонами во время уроков. Об этом во время общероссийского родительского собрания 31 августа заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, так учащиеся не будут отвлекаться на гаджеты. Опрошенные «Газетой.Ru» учителя разошлись во мнениях о том, насколько обосновано такое требование к учащимся всех классов. В Национальном родительском комитете посчитали, что вводить ограничения нужно в каждой школе по решению родителей учащихся, чтобы избежать конфликтов.

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С 1 сентября этого года в российских школах вводится запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании, передает ТАСС.

По словам министра, требование вводится в соответствии с новыми санитарными правилами. «У нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», — отметил он.

Кравцов посчитал запрет обоснованным потому, что родители смогут созвониться или списаться со своим ребенком во время перемены.

«Если какая-то чрезвычайная ситуация, обязательно родители позвонят, скажут, есть учитель, классный руководитель», — добавил глава ведомства.

Однако не все педагоги согласны с таким требованием. В межрегиональном профсоюзе работников образования «Учитель» заявили «Газете.Ru», что запрет является избыточным и не окажет должного эффекта. Некоторые учителя, напротив, поддержали инициативу.

Смартфон ли всему виной?

В соответствии с законом «Об образовании» решение о подобных запретах принимает каждая школа самостоятельно, заявил «Газете.Ru» член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Если родители, учителя и дети, как участники образовательного процесса, решат, что в их школе это необходимо, то это будет. Для этого необходимо будет внести изменения в устав, либо в какой-то отдельный локальный акт, либо в правила внутреннего распорядка», — рассказал он.

По его мнению, своим заявлением Кравцов хочет показать, что заботится о школьниках перед 1 сентября. «Я думаю, что перед 1 сентября у нас будет еще много заявлений разных чиновников и политиков о том, как они заботятся о школе. Вместо того, чтобы сделать нормальное финансирование школы и нормальное управление школой», — рассказал Луховицкий.

При этом эксперт уверен, что не смартфоны мешают школьникам заниматься на уроках.

«Существует идея, что мешают именно мобильные телефоны. Я считаю, что мешают не мобильные телефоны, а общая обстановка в школе. Хорошей школе мобильный телефон не мешает», — добавил Луховицкий.

Он также указал на то, что введение подобных запретов в отдельных школах в прошлом оспаривалось. «Были уже прокурорские проверки в разных регионах по жалобам родителей, и прокуратура заявляла, что лишать мобильных телефонов детей незаконно», — сказал представитель «Учителя».

По словам Луховицкого, многие родители считают, что ребенок должен в любой момент иметь возможность связаться с ними. «И школа сможет определить, как он будет это делать: сам с телефоном в руках, или будет поднимать руку и просить учителя, потому что ему стало плохо», — заключил специалист.

Дети потеряли контроль над собой?

Мобильные телефоны отвлекают на уроках подавляющее большинство детей, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» историк, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«Конечно здесь возникнет много конфликтов в связи с этим распоряжением, которое я в целом поддерживаю. А вот если мама срочно позвонит? Ну как-то мы прожили десятки лет без таких срочных звонков?» — заметил он.

По мнению Снегурова, несмотря на обязательность запрета, учителю важно создать атмосферу доверия в классе. «Обязательно должно быть, чтобы учителю доверяли, чтобы атмосфера была педагогической, и тогда дети не будут протестовать против такого вот сбора телефонов. Это важное условие», — добавил он.

Историк рассказал, что в некоторых школах отдельные учителя ввели собственный вариант сбора гаджетов до урока: рядом с дверью в класс висит покрывало с кармашками для телефонов.

«Виртуальный мир на нас наступает очень высокими темпами, и за лето многие дети просто в него влезли по самую макушку, а педагогический процесс все-таки требует подключения сознания, эмоций ребенка, находящегося на уроке», — заключил он.

Лингвист, президент Ассоциации учителей английского языка Московской области Ирина Мазирка рассказала «Газете.Ru», что ее учащиеся стали более внимательными на занятиях вскоре после того, как она стала добровольно собирать их смартфоны в специальный мешок на первой парте.

«У подростков фактически зависимость. Вот они сидят, они ничего не слышат, ничего не видят, сидят и чатятся в этих телефонах. И это никак не связано с интересом к иностранному языку. Я считаю, что это на уровне болезни», — добавила она.

По мнению лингвиста, в дальнейшем эта проблема лишь усугубляется в высших учебных заведениях.

«В английском языке есть такой термин absent — присутствует, но отсутствует. Он физически только присутствует, но он не слышит, что говорят, не слышит объяснение», — заключила Мазирка.

Школьники активно используют смартфоны для списывания, поэтому запрет оправдан, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» учитель русского языка и литературы, представитель Общественного совета модернизации образования Любовь Павлюченкова.

«Это мешает работать и учителю. Они [с помощью мобильного телефона] хитрят — они не учат, учителя не слушают, а скорее под парту чик-чик-чик, и на вопрос отвечают, который учительница дает. Я считаю, что не надо на уроке иметь мобильник», — сказала она.

Учесть мнение родителей

Лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с «Газетой.Ru» выразила уверенность, что такой запрет нужно делать не обязательным, а обсуждать с родителями школьников.

«Вместо жесткого запрета необходимо получить понимание и согласие родителей на эту меру. Ведь это действительно действенная мера, по моему мнению. Из-за гаджетов дети отстают. Даже если речь не про игры, а про соцсети», — подчеркнула она.

По словам общественницы, нежелание прислушиваться к мнению родителей в отдельных школах приведет к конфликтным ситуациям. «В итоге это может привести к негативу и новым проблемам. Правильным будет сделать так, чтобы школа принимала все в согласии с родителями», — пояснила Волынец.

Глава комитета рассказала, что родителям стоит также убеждать детей отказываться от смартфонов на время уроков.

«Я сама детей настраиваю на то, что нельзя во время уроков пользоваться телефоном. Не у всех родителей такая точка зрения, и главная задача их убедить в том, что только так ребенок избежит отставания по образовательной программе», — добавила она.

По ее словам, ребенок с зависимостью от смартфона будет страдать не только от проблем по школьным предметам — в старшем возрасте он не сможет сконцентрироваться на лекциях и семинарах в университете, а затем проблема сохранится и на работе.

«Лучшее решение — убедить детей выключить звук и положить телефон в портфель. Это не будет унижать достоинство ребенка, у которого учитель должен будет отнимать телефон, как надсмотрщик», — заключила она.

С 1 января 2021 года в России действуют новые санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, согласно которым «для образовательных целей мобильные средства связи не используются».

Мобильные телефоны нельзя использовать во время урока вместо компьютера или планшета, так как подобные гаджеты имеют маленький размер экрана, что провоцирует напряжение органов зрения и нарушение осанки, говорится на сайте Минпросвещения.