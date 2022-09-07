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Технологии

iPhone с камерой на 48 Мп и вырезом-«островком»: Apple провела осеннюю презентацию

Онлайн-трансляция презентации iPhone 14, Apple Watch 8 и новых AirPods Pro

В Купертино прошла осенняя презентация Apple, на которой представили новый iPhone 14, его увеличенную Plus-версию и новые модели Pro-линейки с чипом A16. Также на мероприятии показали три версии умных часов Apple Watch, одна из которых получила совершенное новое название, и обновленные беспроводные наушники AirPods Pro. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
21:40

Спасибо, что были с нами!

21:39

Однако звездой этого вечера стала линейка iPhone 14, в частности модели 14 Pro и Pro Max, которые получили совершенно новые основные 48-мегапиксельные камеры, новый вырез и чипсет.

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100%
Цены на новые и старые iPhone

Цены на новые и старые iPhone

Apple
21:38

За эти полтора часа Apple показала три модели Apple Watch, в том числе самые дешевые в истории Apple Watch SE и совершенно новые Apple Watch Ultra, а также новые наушники AirPods Pro 2.

21:36

При этом Apple ничего не рассказала про iOS 16, хотя информации о том, что она будет отложена вместе с iPadOS, не было.

21:34

На этом презентация закончилась. Тим Кук со всеми попрощался, так и не сказав «one more thing».

21:30

Стоимость iPhone 14 Pro осталась без изменений — $1 тыс. (около 61,1 тыс. руб.) и $1,1 тыс. (около 67,2 тыс. руб.). Новинки поступят в продажу 16 сентября.

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100%
Особенности нового iPhone 14 Pro

Особенности нового iPhone 14 Pro

Apple
21:27

Видеосъемка в разрешении 8К судя по всему в новинке не появилась. Тут слухи не подтвердились.

21:25

Cinematic mode, который появился в прошлогодней модели, получил обновление. Теперь можно записывать видео в 4К-разрешении. Новый iPhone 14 Pro также умеет снимать видео в режиме Action mode.

21:24

Также была обновлена ультраширокоугольная камера, однако разрешение осталось прежним — 12 Мп. Она умеет захватывать больше света и деталей.

21:23

Pro-модели также могут похвастаться съемкой в режиме ProRaw при 48 мегапикселях.

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100%
Камеры нового iPhone 14 Pro

Камеры нового iPhone 14 Pro

Apple
21:22

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый режим телефото с двукратным увеличением.

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100%
Apple
21:21

В iPhone 14 Pro используется биннинг, при котором четыре пикселя объединяются в один. Неизвестно, будет ли режим на 48 Мп, чтобы можно было получить итоговое изображение с соответствующим разрешением.

21:20

iPhone 14 Pro получили самый большой сенсор в истории смартфонов Apple. Разрешение новой камеры — 48 Мп.

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100%
iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro

Apple
21:18

iPhone 14 Pro получил новый чип Apple A16, выполненный по 4-нм техпроцессу.

21:17

В iPhone 14 Pro и Pro Max появилась функция Always-on-Display, однако она заметно отличается от того, что есть в Android. Так, это тот же экран блокировки, который обновляется с частотой один раз в секунду и затемняется.

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100%
iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro

Apple
21:15

iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили лучшие экраны в истории Apple. Яркость дисплеев — 1600 нит, а в яркий солнечный день яркость может достигать целых 2000 нит.

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100%
iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым.

iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым.

Apple
21:13

При этом «островок» обыграли так, что большую часть времени пользователи не будут его замечать, так как там будут отображаться значки активных приложений, уведомления и другие элементы.

21:12

Вырез назвали Dynamic Island (пер. с англ. — «Динамический Островок»).

21:11

Новый вырез все-таки объединили в одно целое.

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100%
iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro

Apple
21:10

Тим Кук анонсировал «самую улучшенную линейку в истории Pro-моделей».

21:08

iPhone 14 и 14 Plus поступят в продажу 16 сентября и 7 октября соответственно.

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100%
Особенности новых iPhone 14

Особенности новых iPhone 14

Apple
21:07

Стоимость iPhone 14 — от $800 (48,9 тыс. руб.), а 14 Plus — от $900 (около 55 тыс. руб.).

21:04

iPhone 14 получит поддержку спутниковой связи в ноябре 2022 года. Однако функция будет доступна только в США и Канаде. Первые два года пользоваться функцией можно будет бесплатно. Во сколько она обойдется после — не сообщается.

21:03

Предлагается отправлять короткие сообщения по спутниковой связи.

21:02

iPhone 14 получили режим Emergency SOS via satellite. Так, смартфоны Apple могут подключаться к спутникам в экстренных ситуациях, если пользователь находится вне зоны доступа мобильной связи.

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100%
Apple
21:01

Слухи подтвердились. Новые iPhone умеют подключаться к спутниковой связи.

20:58

iPhone 14 в США не будут оснащаться разъемом для СИМ-карт. Теперь смартфоны Apple в Америке будут работать только с eSIM.

20:57

Apple рассказывает о всех преимуществах eSIM. Так, например, вор не сможет вынуть СИМ-карту в случае кражи вашего смартфона.

20:56

Новый iPhone 14 получил специальный режим видеосъемки — «Action Mode», при котором стабилизация работает еще лучше.

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100%
Apple
20:54

Фронтальная камера также была обновлена, но получила прежние 12 Мп. Она способна получать на 38% больше света, а также получила улучшенный фокус.

20:53

iPhone 14 получил новую 12-мегапиксельную основную камеру, которая получает до 49% больше света при съемке в условиях недостаточного освещения.

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100%
Apple
20:52

iPhone 14 и 14 Plus получили прошлогодний чип Apple A15 Bionic с одним дополнительным графическим ядром — точно такой же, как в iPhone 13 Pro и Pro Max.

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100%
iPhone 14

iPhone 14

Apple
20:50

iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым.

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100%
iPhone 14

iPhone 14

Apple
20:49

Тим Кук анонсировал iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

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100%
iPhone 14

iPhone 14

Apple
20:49

Стоимость AirPods Pro 2 — $250 (около 15,2 тыс. руб.).

20:49

Зарядный кейс наушников получил динамики.

20:48

Наушники способны проработать 6 часов и 30 при подзарядке с кейса.

20:47

Кроме того, в AirPods Pro 2 появился новый датчик на дужке наушников, с помощью которого можно регулировать громкость.

20:46

Благодаря новому чипу AirPods Pro 2 научились заглушать посторонние звуки, например, ремонта дорог в прозрачном режиме. Функция называется «Адаптивная прозрачность».

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100%
AirPods Pro 2

AirPods Pro 2

Apple
20:45

Шумоподавление в новых AirPods Pro стало в два раза лучше заглушать посторонние звуки в сравнении с предшественником.

20:44

Новые AirPods Pro 2 получили обновленный чип — H2, благодаря чему звук в наушниках стал лучше.

20:42

Еще одна утечка подтвердилась. Apple представила новые AirPods Pro.

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100%
AirPods Pro 2

AirPods Pro 2

Apple
20:38

Apple показывает еще один рекламный ролик с Apple Watch Ultra. Стоит отметить, что даже на мужских руках они кажутся очень крупными.

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100%
Apple
20:36

Стоимость Apple Watch Ultra — $800 (около 49 тыс. руб.).

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100%
Apple
20:33

Одна из самых интересных функций новинки — встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 190 метров.

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100%
Apple
20:34

«Apple Watch Ultra созданы для дайвинга». Часы способны выдерживать сильное давление и умеют распознавать погружение.

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100%
Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra

Apple
20:31

Новые Watch Ultra оснастили улучшенным GPS-модулем L1 + L5 GPS, который может предложить более точное позиционирование.

20:31

Новые часы получили три специальных ремешка — Alpine Loop с титановым креплением, Ocean Band для экстремальных водных видов спорта, а Trail Loop предлагает тонкий и крепкий ремешок.

20:29

Часы получили дополнительную настраиваемую кнопку, а колесико Digital Crown было увеличено. Новые часы способны проработать до 60 часов от одного заряда, а обычное время автономности составляет 36 часов, что является максимальным значением среди всех часов Apple.

20:28

Apple Watch Ultra сделаны из титана. Они получили плоское сапфировое стекло и ребро, которое защищает от падений и ударов.

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100%
Apple
20:27

Многочисленные слухи подтвердились — Apple показала новые Apple Watch Ultra, которые созданы для экстремальных условий.

20:25

Apple Watch SE 2 имеют такой же процессор, как в Series 8. Стоимость начинается от $250 (около 15,2 тыс. руб.) за версию с GPS и $300 (около 18,3 тыс. руб.) — за версию с поддержкой мобильной связи.

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100%
Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2

Apple
20:23

Новые Watch SE получили на 30% увеличенный дисплей по сравнению с Watch 3, на базе которых создавались первые SE.

20:20

Теперь поговорим об Apple Watch SE.

20:19

Стоимость Apple Watch Series 8 — $400 (около 24,4 тыс. руб.) и $500 (около 30,5 тыс. руб.) за версию с GPS и GPS + Cellular.

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100%
Особенности новых Apple Watch Series 8

Особенности новых Apple Watch Series 8

Apple
20:18

Apple Watch Series 8 будут доступны в тех же цветах, что и предшественники.

20:17

Функция энергосбережения появится в Apple Watch Series 4 и более новых моделях.

20:16

Пользователи Apple Watch давно об этом просили — в умных часах компании появился режим энергосбережения, при котором часть функций будут отключены. Это поможет продлить автономность Apple Watch.

20:15

В Apple Watch Series 8 появилась новая функция, которая в случае ДТП оповестит врача и контакты пользователей, которые сохранены на экстренные случаи. Кроме того, данные также поступят в экстренные службы.

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100%
Apple
20:13

Измерение температуры будет проходить каждые пять секунд и отображаться в приложении «Здоровье».

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100%
Apple
20:12

Судя по всему Apple Watch Series 8 не сильно отличаются от предшественников в плане дизайна. Однако их оснастили датчиком измерения температуры тела, который использует приложение контроля менструальных циклов

20:11

Apple анонсировала Apple Watch Series 8.

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100%
Apple
20:10

Apple Watch — самые продаваемые умные часы в мире. На протяжении семи лет.

20:08

«Газета.Ru» нередко рассказывает об удивительных историях, в которых гаджеты, в частности Apple Watch, спасли людей при чрезвычайных ситуациях. Именно то же самое сейчас происходит на экранов миллионов пользователей, которые смотрят презентацию Apple.

20:05

Презентация начинается с того, насколько полезны гаджеты компании, и как хорошо вместе работают iPhone, Apple Watch и AirPods. Затем — подборка историй пользователей, чьи жизни изменились благодаря Apple Watch.

20:03

Кук анонсировал, что сегодня мы поговорим об iPhone, Apple Watch и AirPods.

20:02

Презентация началась с пролета из космоса к Земле, а именно к Apple Park, где всех встретил Тим Кук — глава Apple.

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Apple
19:50

Самым ожидаемым изменением экстерьера iPhone 14 Pro может стать новый вырез в экране, который придет на смену набившей оскомину «челке». Во флагманских моделях также впервые появится камера с разрешением 48 Мп. Относительно базовых моделей iPhone 14 ждать чего-то принципиально нового не приходится. Совсем скоро узнаем, чем в этом году удивят в Apple.

19:45

Согласно утечкам, сегодня будут представлены не только четыре новых iPhone, но и целых три модели Apple Watch, включая первую в истории Apple версию Pro, а также AirPods Pro 2. Не исключены и другие анонсы вроде MacBook и iPad 10, но веры в них не очень много.

19:30

Привет всем любителям высоких технологий! Сегодня мы проведем этот вечер вместе с вами за просмотром презентации новой линейки смартфонов и других гаджетов от Apple, которая стартует в 20:00 часов по московскому времени.

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