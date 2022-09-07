iPhone с камерой на 48 Мп и вырезом-«островком»: Apple провела осеннюю презентацию

Однако звездой этого вечера стала линейка iPhone 14, в частности модели 14 Pro и Pro Max, которые получили совершенно новые основные 48-мегапиксельные камеры, новый вырез и чипсет.
Цены на новые и старые iPhoneApple
За эти полтора часа Apple показала три модели Apple Watch, в том числе самые дешевые в истории Apple Watch SE и совершенно новые Apple Watch Ultra, а также новые наушники AirPods Pro 2.
При этом Apple ничего не рассказала про iOS 16, хотя информации о том, что она будет отложена вместе с iPadOS, не было.
На этом презентация закончилась. Тим Кук со всеми попрощался, так и не сказав «one more thing».
Стоимость iPhone 14 Pro осталась без изменений — $1 тыс. (около 61,1 тыс. руб.) и $1,1 тыс. (около 67,2 тыс. руб.). Новинки поступят в продажу 16 сентября.
Особенности нового iPhone 14 ProApple
Cinematic mode, который появился в прошлогодней модели, получил обновление. Теперь можно записывать видео в 4К-разрешении. Новый iPhone 14 Pro также умеет снимать видео в режиме Action mode.
Также была обновлена ультраширокоугольная камера, однако разрешение осталось прежним — 12 Мп. Она умеет захватывать больше света и деталей.
Pro-модели также могут похвастаться съемкой в режиме ProRaw при 48 мегапикселях.
Камеры нового iPhone 14 ProApple
iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили новый режим телефото с двукратным увеличением.
В iPhone 14 Pro используется биннинг, при котором четыре пикселя объединяются в один. Неизвестно, будет ли режим на 48 Мп, чтобы можно было получить итоговое изображение с соответствующим разрешением.
iPhone 14 Pro получили самый большой сенсор в истории смартфонов Apple. Разрешение новой камеры — 48 Мп.
iPhone 14 ProApple
В iPhone 14 Pro и Pro Max появилась функция Always-on-Display, однако она заметно отличается от того, что есть в Android. Так, это тот же экран блокировки, который обновляется с частотой один раз в секунду и затемняется.
iPhone 14 ProApple
iPhone 14 Pro и 14 Pro Max получили лучшие экраны в истории Apple. Яркость дисплеев — 1600 нит, а в яркий солнечный день яркость может достигать целых 2000 нит.
iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым.Apple
При этом «островок» обыграли так, что большую часть времени пользователи не будут его замечать, так как там будут отображаться значки активных приложений, уведомления и другие элементы.
iPhone 14 и 14 Plus поступят в продажу 16 сентября и 7 октября соответственно.
Особенности новых iPhone 14Apple
iPhone 14 получит поддержку спутниковой связи в ноябре 2022 года. Однако функция будет доступна только в США и Канаде. Первые два года пользоваться функцией можно будет бесплатно. Во сколько она обойдется после — не сообщается.
iPhone 14 получили режим Emergency SOS via satellite. Так, смартфоны Apple могут подключаться к спутникам в экстренных ситуациях, если пользователь находится вне зоны доступа мобильной связи.
iPhone 14 в США не будут оснащаться разъемом для СИМ-карт. Теперь смартфоны Apple в Америке будут работать только с eSIM.
Apple рассказывает о всех преимуществах eSIM. Так, например, вор не сможет вынуть СИМ-карту в случае кражи вашего смартфона.
Новый iPhone 14 получил специальный режим видеосъемки — «Action Mode», при котором стабилизация работает еще лучше.
Фронтальная камера также была обновлена, но получила прежние 12 Мп. Она способна получать на 38% больше света, а также получила улучшенный фокус.
iPhone 14 получил новую 12-мегапиксельную основную камеру, которая получает до 49% больше света при съемке в условиях недостаточного освещения.
iPhone 14 и 14 Plus получили прошлогодний чип Apple A15 Bionic с одним дополнительным графическим ядром — точно такой же, как в iPhone 13 Pro и Pro Max.
iPhone 14Apple
iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, а iPhone 14 — 6,1-дюймовым.
iPhone 14Apple
Кроме того, в AirPods Pro 2 появился новый датчик на дужке наушников, с помощью которого можно регулировать громкость.
Благодаря новому чипу AirPods Pro 2 научились заглушать посторонние звуки, например, ремонта дорог в прозрачном режиме. Функция называется «Адаптивная прозрачность».
AirPods Pro 2Apple
Шумоподавление в новых AirPods Pro стало в два раза лучше заглушать посторонние звуки в сравнении с предшественником.
Новые AirPods Pro 2 получили обновленный чип — H2, благодаря чему звук в наушниках стал лучше.
Еще одна утечка подтвердилась. Apple представила новые AirPods Pro.
AirPods Pro 2Apple
Apple показывает еще один рекламный ролик с Apple Watch Ultra. Стоит отметить, что даже на мужских руках они кажутся очень крупными.
Одна из самых интересных функций новинки — встроенная сирена, которую слышно на расстоянии до 190 метров.
«Apple Watch Ultra созданы для дайвинга». Часы способны выдерживать сильное давление и умеют распознавать погружение.
Apple Watch UltraApple
Новые Watch Ultra оснастили улучшенным GPS-модулем L1 + L5 GPS, который может предложить более точное позиционирование.
Новые часы получили три специальных ремешка — Alpine Loop с титановым креплением, Ocean Band для экстремальных водных видов спорта, а Trail Loop предлагает тонкий и крепкий ремешок.
Часы получили дополнительную настраиваемую кнопку, а колесико Digital Crown было увеличено. Новые часы способны проработать до 60 часов от одного заряда, а обычное время автономности составляет 36 часов, что является максимальным значением среди всех часов Apple.
Apple Watch Ultra сделаны из титана. Они получили плоское сапфировое стекло и ребро, которое защищает от падений и ударов.
Многочисленные слухи подтвердились — Apple показала новые Apple Watch Ultra, которые созданы для экстремальных условий.
Apple Watch SE 2 имеют такой же процессор, как в Series 8. Стоимость начинается от $250 (около 15,2 тыс. руб.) за версию с GPS и $300 (около 18,3 тыс. руб.) — за версию с поддержкой мобильной связи.
Apple Watch SE 2Apple
Новые Watch SE получили на 30% увеличенный дисплей по сравнению с Watch 3, на базе которых создавались первые SE.
Стоимость Apple Watch Series 8 — $400 (около 24,4 тыс. руб.) и $500 (около 30,5 тыс. руб.) за версию с GPS и GPS + Cellular.
Особенности новых Apple Watch Series 8Apple
Пользователи Apple Watch давно об этом просили — в умных часах компании появился режим энергосбережения, при котором часть функций будут отключены. Это поможет продлить автономность Apple Watch.
В Apple Watch Series 8 появилась новая функция, которая в случае ДТП оповестит врача и контакты пользователей, которые сохранены на экстренные случаи. Кроме того, данные также поступят в экстренные службы.
Измерение температуры будет проходить каждые пять секунд и отображаться в приложении «Здоровье».
Судя по всему Apple Watch Series 8 не сильно отличаются от предшественников в плане дизайна. Однако их оснастили датчиком измерения температуры тела, который использует приложение контроля менструальных циклов
«Газета.Ru» нередко рассказывает об удивительных историях, в которых гаджеты, в частности Apple Watch, спасли людей при чрезвычайных ситуациях. Именно то же самое сейчас происходит на экранов миллионов пользователей, которые смотрят презентацию Apple.
Презентация начинается с того, насколько полезны гаджеты компании, и как хорошо вместе работают iPhone, Apple Watch и AirPods. Затем — подборка историй пользователей, чьи жизни изменились благодаря Apple Watch.
Презентация началась с пролета из космоса к Земле, а именно к Apple Park, где всех встретил Тим Кук — глава Apple.
Самым ожидаемым изменением экстерьера iPhone 14 Pro может стать новый вырез в экране, который придет на смену набившей оскомину «челке». Во флагманских моделях также впервые появится камера с разрешением 48 Мп. Относительно базовых моделей iPhone 14 ждать чего-то принципиально нового не приходится. Совсем скоро узнаем, чем в этом году удивят в Apple.
Согласно утечкам, сегодня будут представлены не только четыре новых iPhone, но и целых три модели Apple Watch, включая первую в истории Apple версию Pro, а также AirPods Pro 2. Не исключены и другие анонсы вроде MacBook и iPad 10, но веры в них не очень много.