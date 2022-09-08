iPhone 14, часы и наушники: главное с презентации Apple

В Купертино прошла осенняя презентация новой продукции Apple — Far Out. Корпорация показала линейку смартфонов iPhone 14, три модели смарт-часов и AirPods Pro второго поколения. Что из себя представляют новинки Apple и какие у них появились функции, — в материале «Газеты.Ru».

iPhone

Корпорация Apple на осенней презентации представила четыре новые модели iPhone: новые базовые 14 и 14 Plus, а также 14 Pro и Pro Max.

Отказ от 5,4-дюймового iPhone mini стал главным изменением линейки. У базовых моделей сохранился чип A15 – этот же вариант использовался в iPhone 13 Pro. iPhone 14 Plus оснастили дисплеем с диагональю 6,7 дюймов, iPhone 14 — 6,1-дюймовым.

У новых версий смартфона, как заверили создатели, улучшены камеры — как фронтальная, так и задняя. Они улавливают больше света и создают более качественное изображение, в котором меньше зернистости и больше детализации. Кроме того, у фронталки появилась новая функция – автофокус. Мегапиксели у них остались те же – 12.

iPhone 14 стоит от $799, у него нет физической сим-карты (пока это касается только в США), но есть режим спутниковой связи при ЧП. Версия Plus стоит на $100 дороже. В обеих моделях сохранилась классическая «челка» айфонов. iPhone 14 поступит в продажу с 16 сентября, iPhone 14 Plus — с 7 октября. Как менялась цена на iPhone в России и США За 15 лет смартфоны от Apple подорожали в России в четыре раза. Первый iPhone вышел в 2007... 07 сентября 23:26

А вот версии Pro и Pro Max получили динамическую «челку» — она может расширяться и сужаться в зависимости от включенного приложения или полученного уведомления. Оригинальная анимация называется Dynamic Island. Однако при просмотре видео «черный островок» все равно остается.

У iPhone 14 Pro и Pro Max обновлена камера – основной модуль 48 Мп. Видеосъемка в разрешении 8К в новинке не появилась, тут слухи не подтвердились.

В этих версиях смартфона есть функция всегда включенного дисплея. Они также получили новый процессор – A16 Bionic. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поступят в продажу с 16 сентября, их стоимость – $999 и $1099 соответственно.

Apple Watch

Американская компания официально анонсировала выпуск самых дешевых в истории смарт-часов – Apple Watch SE. У них увеличенный на 30% экран, а также добавлена функция вызова спасателей в экстренном случае. Их минимальная стоимость — $249.

Представлена также и более дорогая линейка – Apple Watch Series 8. Внешне они не отличаются от Series 7. Но их «начинка» усовершенствована. Так, они обладают датчиком, благодаря которому температура тела измеряется каждые пять секунд, возможностью определять, попал ли владелец Apple Watch в ДТП, а также новой операционной системой (расширен выбор циферблатов и обновлено приложение для тренировок).

Кроме того, часы оснащены функцией GPS, а модель с сотовой связью поддерживает международный роуминг. В продажу часы поступят 16 сентября, стоимость – от $399 до $499. iPhone с камерой на 48 Мп и вырезом-«островком»: Apple провела осеннюю презентацию В Купертино прошла осенняя презентация Apple, на которой представили новый iPhone 14, его... 07 сентября 22:32

Самой ожидаемой новинкой стали Apple Watch Ultra. Согласно данным инсайдеров, эта новинка должна была быть представлена как Apple Watch Pro Series 8. Она создана специально для спортсменов, любящих экстремальные виды спорта. Благодаря титановому корпусу и новым ремешкам они стали более выносливыми и могут стать конкурентом высокопрочных часов Garmin Ltd.

Гаджет способен непрерывно работать в течение 60 часов. Кроме того, во все модели Ultra встроены сотовая связь, улучшенный микрофон и динамик. Таким образом их владелец сможет общаться даже в тяжелых погодных условиях – при ветре, снеге и дожде. Помимо этого, в часы встроен компас.

В продажу они поступят с 23 сентября. Их стоимость составит $800.

AirPods

Корпорация также представила новую версию наушников – AirPods Pro 2, чем подтвердила утечку.

В них встроена более качественная система шумоподавления, обновленный процессор H2 и улучшенная батарея.

На одном заряде беспроводные наушники второго поколения будут работать шесть часов. Это на 33% больше, чем у AirPods Pro. При подзарядке в футляре время работы увеличивается до 30 часов.

Помимо прочего, на новых наушниках Apple появились сенсор для регулирования громкости и новый размер ушных вкладышей – XS. Стоимость составит $250, в продажу они поступят с 23 сентября.