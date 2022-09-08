Почему iPhone 14 в России продают по курсу 106 рублей за доллар

Линейку iPhone 14 в России предлагают купить фактически по курсу 106 рублей за доллар. Высокая цена на гаджеты связана с тем, что первые поставки будут идти из стран Европы, где Apple повысила стоимость своих устройств, в отличие от американского рынка, объяснили «Газете.Ru» аналитики рынка смартфонов. Повлиял также и рост затрат на логистику. Впрочем, цены в России еще могут скорректироваться — но эксперты разошлись во мнении, в какую сторону.

Разброс цен

Утром 8 сентября появилась первая информация о ценах на модели смартфонов iPhone 14 и 14 Pro, которые официально в Россию не поставляются. Ритейлер МТС открыл прием предварительных заказов. На странице указано, что «цена не изменится в момент получения» гаджета.

Разница в ценах на iPhone 14 в России и США существенная. При официальном курсе доллара в 61 рубль гаджет продают по такой цене, как если бы один доллар стоил 106 рублей.

В России цена выше, чем в Европе, где «айфоны» традиционно дороже, чем в США. Например, iPhone 14 с памятью на 128 ГБ стоит по предзаказу в России 84 990 руб., а в Европе — €999 (около 60,5 тыс. руб. по текущему курсу). В США за такой iPhone 14 попросили $799 (48,9 тыс. руб. по текущему курсу).

Похожая разница наблюдается и в цене на остальные модели, в том числе Pro-линейку, в которую входят iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Так, самая дорогая версия новинки от Apple — iPhone 14 Pro Max с памятью на 1 ТБ — будет продаваться за 166 990 руб. в России, €2099 в Европе (около 127 тыс. руб.) и $1599 в США (97,8 тыс. руб.).

Цены на смартфоны в России могут быть скорректированы, стоимость iPhone 14 в России будет примерно на 50% выше, чем в США, заявил «Газете.Ru» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

«Чем крупнее сеть, тем будет дороже «айфон». Каждый их будет везти в Россию по-своему, поэтому стоит ожидать разброса цен. На уже вышедшие модели смартфонов Apple разница порой составляла до двух раз. У крупных ритейлеров ценник объясняется тем, что у них больше затраты и больше доверия со стороны потребителей», — отметил он.

Розничные сети устанавливают сейчас, вероятно, наиболее высокие цены на новые гаджеты, сказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

«Это связно с тем, что они не до конца могут предсказать два момента: насколько высоким будет спрос на «яблочную» продукцию и какими будут реальные сроки и стоимость доставки этой техники по параллельному импорту», — пояснил эксперт.

Цены на линейку iPhone 14 и 14 Pro, которые указал МТС, будут скорректированы в ближайшее время в сторону повышения, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Это продажа воздуха, у них пока нет ни договоренностей, ни поставок. Они просто предположили, а поставщики им объяснят, что такие цены невозможны. И будет повышение», — рассказал он.

Иван Самойленко добавил, что в случае с текущими предзаказами клиенты могут остаться и без новых смартфонов. «На странице указано, что срок доставки товара может составить 120 дней с момента оплаты (в четыре раза больше, чем раньше), а сам заказ может быть отменен в случае форс-мажора», — предупредил специалист.

Почему так?

По мнению Дениса Кускова, повышенные цены на гаджеты связаны не только с параллельным импортом. Он отметил рост затрат на логистику, в том числе увеличение расходов на авиаперевозки крупных партий смартфонов.

«Человек привез 10 iPhone и поставит на них наценку 10%, чтобы отбить поездку. Большая компания может поставить и 50% наценки, ведь логистическая цепочка удлинилась и каждый ее элемент хочет больше денег», — добавил он.

Аналитик Эльдар Муртазин считает, что логистика повлияла на цену, но не так значительно, как общий рост цен на технику Apple вне США и «серые» поставки.

«На параллельный импорт оказывает большее влияние серый рынок. Разница для потребителя в 30-40% в выгоде по цене, а гарантии официальной нет нигде», — указал он.

По оценке Муртазина, параллельный импорт не стал основным способом для покупки гаджета у россиян. «Сейчас серый рынок по «айфонам» — это половина всех продаж», — констатировал он.

Аналитик добавил, что цены в Европе продолжают повышать, в отличие от американского рынка, где Apple сдерживает себя, пытаясь сохранить влияние.

«Apple хотят быть красавчиками на родном американском рынке и держат низкие цены. Также они ограничивают реэкспорт из США в другие страны», — сказал он.

По мнению Муртазина, Apple не ждет высоких продаж в европейских странах из-за инфляции и риска рецессии, поэтому спокойно повышает цены, зная, что «кто-то купит их товар за любую цену».

Такие цены на iPhone в России — оправданно высокие из-за того, что пока окончательно не отлажены программы параллельного импорта, полагает Иван Самойленко из B&C Agency. «Усложняется и, соответственно, дорожает логистика, есть риски отмены заказа, а ритейл понесет определенные затраты на проведение торговых операций», — добавил он.

Эксперт согласился с мнением о том, что спустя время новая продукция Apple в России подешевеет.

«Сейчас спрос на премиум-сегмент наиболее подвержен падению, что показывают разные статистические данные. Россияне демонстрируют с начала года стандарты кризисного потребительского поведения. Желающим приобрести новый айфон стоит немного подождать, чтобы выиграть в цене», — уверен он.

CEO компании Royal Forest, бизнесмен Илья Большаков рассказал «Газете.Ru», что в настоящее время российские компании в целом, не только в ритейле, осторожно повышают цены в попытках угадать будущий курс рубля к доллару США.

«Рынок находится в выжидательном состоянии, все присматриваются, как поведет себя валюта», — отметил он.

По его словам, в прошлом уже были примеры такой реакции, когда доллар подорожал. «Тогда все продавцы проиндексировали цены по новому курсу, а когда курс опять снизился, то все поставщики и производители начали опять ее снижать», — добавил предприниматель.

Откуда повезут?

Все модели iPhone 14 в первые месяцы после выпуска повезут в Россию из Европы, уверен мобильный аналитик Эльдар Муртазин.

«Европейские цены как раз сильно задрали в этом году. iPhone 13 Pro стоил в прошлом году €1150, а iPhone 14 Pro в 2022 будут продавать за €1300. Разница очевидна», — обратил внимание эксперт.

По его мнению, поставки из ОАЭ, Гонконга и других азиатских стран будут осуществляться, но позже. «Айфоны» оттуда появятся в России уже ближе к новому году», — пояснил Муртазин.

Модели iPhone 14 будут активнее всего ввозить в Россию из Турции, ОАЭ и Казахстана, считает Денис Кусков из Telecom Daily. «Оттуда гаджеты проще ввезти в страну, они недалеко», — пояснил он.

При этом эксперт допустил, что новые гаджеты от Apple будут ввозить и из США.

«Из США могут привозить, как когда Россия была не в первой волне продаж iPhone. Тогда привозили и продавали. Сейчас возможно то же самое, просто это будет крайне малое количество смартфонов по сравнению с поставками из других стран», — заявил Кусков.

По его словам, смартфоны, привезенные из разных стран, будут работать у россиян одинаково. Также глава Telecom Daily предсказал, что iPhone 14 стартует в России куда слабее прошлых флагманских поколений.