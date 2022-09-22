Баги, отсутствие гарантии и «конские» цены. Почему еще рано покупать iPhone 14

Многочисленные продавцы, включая перекупщиков и серые магазины, начали принимать предзаказы на iPhone 14 в России. Однако сейчас не лучший момент для покупки актуального гаджета от Apple. Почему стоит подождать месяц-другой, прежде чем купить iPhone 14, — в материале «Газеты.Ru».

Баги

Смартфоны линейки iPhone 14 поступили в продажу 16 сентября, и спустя всего неделю пользователи уже собрали внушительный список жалоб на баги и аппаратные ошибки.

Например, ключевое новшество в iPhone 14 Pro и Pro Max — обновленная 48-мегапиксельная камера оказалась не оптимизирована для использования в сторонних приложениях. Так, камера флагманских моделей iPhone »трясется и дребезжит» в TikTok, Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и других программах. Как подобное поведение стабилизатора скажется в дальнейшем на работе сенсора, неизвестно.

Кроме того, согласно многочисленным жалобам владельцев iPhone 14 Pro, при запуске встроенного приложения «Камера» открытие происходит в течение 5-10 секунд. Интерфейс самого приложения подгружается без каких-либо проблем, однако изображение с камеры появляется лишь спустя некоторое время. Проблема подгрузки изображения проявляется даже в том случае, если оставить приложение работать в фоновом режиме — по возвращению пользователь будет вынужден ждать появления картинки в видоискателе.

Из всех известных проблем Apple признала только одну, согласно которой смартфоны iPhone 14 Pro и 14 Pro Max зависают во время переноса данных с прошлых версий гаджетов компании. Причина такого поведения смартфонов неизвестна, и специалисты компании сейчас пытаются исправить проблему.

Также некоторые владельцы флагманских iPhone 14 Pro жалуются, что смартфоны Apple страдают от перегрева даже при запуске нетребовательных приложений. В большей части нагрев ощущается в области левого верхнего угла дисплея и справа от модуля задней камеры.

«Серые» риски

Сейчас купить новую линейку смартфонов iPhone 14 можно лишь на «Горбушке» и в так называемых «серых» магазинах. Стоимость базовой модели iPhone 14 начинается от 100 тыс. руб., iPhone 14 Pro — от 140 тыс. руб., а за 14 Pro Max просят от 160 тыс. руб.

Зачастую даже серые продавцы дают гарантию на свой ассортимент, однако в случае с дорогими гаджетами Apple спор может обойтись не в пользу клиента. Учитывая все известные на данный момент проблемы в новых iPhone, причин отказаться от устройства у покупателя будет много, но станет ли их принимать продавец, даже если это будет настоящий заводской брак — неизвестно.

Нередко подобные магазины отказывают в замене гаджета, его гарантийном ремонте и обычно не желают возвращать деньги за проданное устройство, особенно если его купили в первую неделю продаж в виду большой наценки и окупаемости.

В случае, если в смартфоне действительно будет обнаружен заводской брак, серые магазины даже в таком случае будут настаивать, что «это норма». Подобный случай произошел в одном из крупных подобных магазинов с редактором «Газеты.Ru». При покупке флагманского смартфона, заряд аккумулятора которого «таял на глазах», ему пытались доказать, что такое поведение для нового устройства является нормальным, хотя это не так. При отказе от смартфона с него удержали 5% от стоимости устройства, объяснив тем, что смартфон был вскрыт, и уже не новый.

Высокие цены

Учитывая стоимость на всю линейку iPhone 14 в серых магазинах, есть смысл приглядеться к официальному ретейлу, который в скором времени обещает запустить продажи новых смартфонов Apple.

Например, предварительные цены в «М.Видео» на данный момент следующие — 85, 110 и 120 тыс. руб. за iPhone 14, Pro и Pro Max соответственно. Точные сроки начала продаж не называются.

В любом случае следует помнить, что каждый год в первые месяцы продаж из-за ажиотажа вокруг новых iPhone достать их бывает сложно, из-за чего также повышается их стоимость.

Поэтому не следует торопиться с покупкой iPhone 14 Pro и тем более iPhone 14, который практически ничем не отличается от предшественника. Лучшим решением будет дождаться, пока Apple не исправит все известные на данный момент баги, а также снижения стоимости гаджетов.