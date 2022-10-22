AirPods с зарядкой от солнца. Когда Apple отойдет от розетки

AirPods на солнечных батареях — далеко не фантастика, считают опрошенные «Газетой.Ru» специалисты в области мобильной электроники. Они считают, что первый гаджет от Apple с такой фишкой может появиться в партнерстве со шведской Exeger уже к 2024 году. Но пока не очень понятно, захотят ли пользователи переходить на новые стандарты.

«Солнечные» наушники

Недавно в продаже появились беспроводные наушники, в которых встроены солнечные батареи. Речь о наушниках фирмы Urbanista (модель Los Angeles) и спортивной компании Adidas (модель RPT-02 SOL).

Солнечные панели спрятаны в ободке на макушке пользователя — и получают прямой доступ к солнечному свету, максимизируя получение энергии.

При этом и Urbanista, и Adidas используют в своих моделях гибкие панели от одной компании — шведской Exeger.

Их разработка называется Powerfoyle. Солнечные панели имеют толщину всего 1,3 мм. Технология основана на полосках диоксида титана, покрытых натуральным красителем. Краситель поглощает фотоны света, которые затем преобразуются в электроны.

По оценке главы Exeger Джованни Фили, панели Powerfoyle на наушниках за 20 минут под летним солнцем смогут получить достаточно энергии, чтобы играть музыку в течение часа.

При этом производители «солнечных» наушников пока не готовы идти на радикальные меры — их аксессуары по-прежнему имеют встроенный аккумулятор — и зарядное устройство. То есть наушники все еще можно заряжать и от электричества, например, вечером или ночью.

Такая разработка — очередная попытка создать устройство, которое могло бы функционировать долго и независимо от розетки, рассказывает «Газете.Ru» директор центра разработки Artezio (входит в группу «Ланит») Дмитрий Паршин. По его словам, ученые разработали технологию, которая делает зарядку от солнца компактной и менее подверженной повреждениям, однако из-за этого страдает эффективность.

«Фактически за счет компактного устройства зарядки, создания так называемого зарядного покрытия, эффективность производства энергии снижается», — констатировал эксперт.

По мнению Паршина, пока «солнечные» наушники в своей текущей конфигурации не приведут к изменению пользовательского опыта, то есть владельцы таких аксессуаров будут заряжать их обычным способом.

«Солнечные» AirPods

С учетом нынешних цен на углеводороды и взрывного интереса к другим способам получения энергии, тема альтернативного заряда гаджетов «становится просто огненной» для технологических компаний, говорит «Газете.Ru» независимый IT-эксперт Дмитрий Бевза.

«Уверен, что Apple с ее гениальным маркетингом уже давно интересуется такими технологиями, как у Exeger», — отметил он.

Бевза считает крайне успешной реализацию технологии Exeger на нынешних «солнечных» наушниках. «Интеграция в оголовье выглядит очень круто, причем дело не только в увеличении времени автономной работы устройства», — заметил он.

По мнению IT-эксперта, главное достоинство технологии в том, что она будет крайне положительно встречена поклонниками бренда.

«Exeger дает владельцу устройства ощущение того, что он сделал что-то, чтобы улучшить экологию на планете. Мне кажется, это идеальное попадание в целевую аудиторию Apple», — пояснил Бевза.

По его мнению, Apple может подсмотреть эту разработку и взять ее на вооружение в свои беспроводные наушники AirPods, а именно — AirPods Max, у которых есть оголовье. Но анонс и релиз такого аксессуара возможен не раньше 2024 года.

«Учитывая время цикла разработки и отсутствие каких-то инсайдерских утечек, раньше, чем через пару лет такой версии AirPods Max точно ждать не следует», — рассказал он.

Специалист уверен, что в настоящее время Apple и другие компании будут активно наблюдать за тем, насколько наушники Urbanista и Adidas, оснащенные панелями Exeger, будут хороши в реальных, а не лабораторных условиях.

На данном этапе появление первых устройств со встроенными солнечными батареями — это типичный маркетинг, считает Дмитрий Паршин из Artezio. По его словам, подобная технология подойдет только для полноразмерных наушников, у которых есть доступная площадь для размещения зарядного слоя.

«Это существенно снижает популярность технологии и ее окупаемость, инвестиционный потенциал. Сейчас в тренде миниатюризация решений, а значит, и потенциал солнечных зарядок не будет востребован», — добавил эксперт.

Паршин заметил, что энергия солнца была и остается опцией, маркетинговой фишкой, которая не определяет стиль использования гаджета.

«Подход интересный, но реализовано так, словно сами создатели побоялись идти с солнечными технологиями до конца», — заключил эксперт.

Apple и Exeger

Аpple уже давно запатентовала технологию беспроводной подзарядки гаджетов при помощи встроенных солнечных панелей, рассказал «Газете.Ru» управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко.

По его словам, с умными часами купертиновцы решили данный вопрос еще в 2008 году, а с зарядкой для планшета технология получила патент в 2011-ом.

К тому же сама компания известна своей приверженностью бережливым технологиям, а также стремлением сократить вредные выбросы и минимизировать загрязнение природы. По крайней мере, так себя позиционирует.

«Уже давно все дата-центры Аpple и офисы по миру питаются от солнечных батарей, а компания последовательно отказалась от использования вредных веществ в производстве: от ртути, от свинца и мышьяка в стекле дисплеев, от использования брома и бериллия в запчастях и комплектующих», — заметил Самойленко

IT-эксперт Дмитрий Бевза считает, что Apple при всей любви к экологии вряд ли будет заинтересована именно в поглощении компании Exeger.

«Капитализация Exeger год назад составляла $860 млн. Возможно, что сейчас они уже стали «единорогом» и стоят больше миллиарда. Для Apple это вполне подъемная сумма, но резонов покупать столь непрофильную компанию я не вижу», — говорит специалист.

По его словам, это также связано с тем, что пока солнечные панели можно поставить только на AirPods Max, а это нишевый товар для Apple.

«Более реальна какая-то коллаборация или партнерство, как это было в свое время с Beats или с производителями аксессуаров для Apple. В таких вещах менеджмент Apple очень хорош», — заметил Бевза.

«Солнечная» технология в России

Дмитрий Паршин из Artezio рассказал, что в России экспериментируют с подобными технологиями при проектировании устройств. Однако специалист считает, что пока для «солнечных» гаджетов недостаточно интереса, чтобы компании ими занимались активно и тратили дополнительные средства на разработки.

«Если говорить откровенно, солнечная энергия в текущей реализации пока не представляет существенного интереса для инвестиций. Сейчас усилия направлены на то, чтобы изобрести более емкие и миниатюрные аккумуляторы с большим сроком работы», — пояснил он.

В результате пока компании из России добиваются прогресса не в «солнечных» и других альтернативных источниках энергии, а в традиционных.

«Инвесторы ожидают обратного подхода в технологии — не восполнения энергии «на ходу», а более емкой зарядки и ее экономного использования», — заключил Паршин.

По мнению Ивана Самойленко из B&C Agency, недостатки «солнечных» гаджетов в текущей их версии и являются главным тормозом развития подобных технологий в России.

«Подобные гаджеты далеко не на всех рынках будут продаваться в силу погодных условий. Такие наушники не будут сильно востребованы во многих регионах России, где солнца не так много», — пояснил аналитик.

Продажа подобных устройств для стран Азии, Африки или Латинской Америки также вызовет вопросы у потребителей, уверен он.

«Зачем мне находиться на испепеляющем солнце несколько часов ради зарядки какого-то устройства, если можно зарядить его из розетки в комнате с кондиционером?» — процитировал потенциальных покупателей Самойленко.