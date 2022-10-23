Персональный секс-тренер и DIY-дилдо. Самые интересные стартапы 18+

Индустрия развлечений для взрослых давно вышла за пределы «классических» секс-игрушек. По всему миру существует множество технологических компаний, которые разрабатывают инновационные решения в этой сфере. Какие-то из них призваны разнообразить половую жизнь, другие позиционируют себя как «полезные» интимные гаджеты и сервисы. «Газета.Ru» рассказывает про семь самых интересных секс-технологий, которые появились за последние несколько лет.

«Шокирующие» игрушки

Одним из развивающихся трендов в сфере секс-индустрии является электростимуляция. «Шокирующие» игрушки постепенно переходят из ниши развлечений для поклонников харкора и БДСМ в мейнстрим.

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Например, компания MyStim уже несколько лет выпускает патчи, вибраторы, мастурбаторы и анальные пробки с электростимуляцией.

Суть данных устройств заключается в том, что ток не только возбуждает нервные окончания гениталий, но и вызывает непроизвольные сокращения мышц половых органов. Обе особенности по заявлениям пользователей дарят принципиально новые ощущения.

В данной категории есть гаджеты и для парного применения — например, электропатчи. Во время полового контакта электрическая цепь замыкается и необычные ощущения получают оба партнера.

Обратная связь

Стартап Lioness предлагает одноименный «умный» вибратор, оснащенный различными сенсорами, позволяющими отслеживать непроизвольные сокращения мышц тазового дна. Благодаря этому Lioness может определять степень возбуждения женщины, а также распознавать несколько типов оргазма.

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Собранные данные отправляются в приложение для смартфона, в котором можно наблюдать различные фазы возбуждения, что позволяет женщинам подобрать наиболее приятные практики.

В мобильное приложение можно добавлять информацию о своем настроении, принимаемых лекарствах, диетах и смотреть, как изменения в распорядке дня влияют на сексуальную активность.

В обзорах от журналистов Lioness часто называют «интимным фитнес-трекером» вроде FitBit.

Доступная секс-среда

Стартап Bump'n одним из первых обратил внимание на проблему половой жизни людей с ограниченными возможностями. Компания разработала серию секс-игрушек для людей, которые имеют проблемы с нарушениями в работе опорно-двигательной системы.

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По сути такие устройства представляет из себя модифицированные варианты традиционных вибраторов и иных стимуляторов, использование которых возможно без рук. Как правило это достигается путем приспособления устройств к одежде. Также предлагаются большие подушки с вибромассажерами, которые можно обнимать и тем самым стимулировать интимные зоны.

У основательницы Bump'n Хизер Моррисон у самой есть инвалидность – у нее детский церебральный паралич. Перед созданием линейки устройств в Bump'n провели исследование, в ходе которого выяснилось, что около 15% населения земли имеют ту или иную форму инвалидности. Многие из них хотели бы самостоятельно удовлетворять свои сексуальные потребности, но 62% не могут этого сделать из-за сложностей в обращении с традиционными секс-игрушками.

Мужские проблемы

Myhixel – это стартап, основанный Патрисией Лопес, который выпускает устройство Myhixel MED, призванное решить проблемы мужчин с преждевременной эякуляцией. Внешне Myhixel MED представляют собой достаточно тривиальную секс-игрушку для мужчин с вибромоторами. Особенной ее делает управление через мобильное приложение.

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В нем предусмотрены девять этапов тренировок, пройдя которые, согласно заявлениям Лопес, половой акт может длиться дольше. Судя по обзорам Myhixel MED, тренировки представляют собой различные режимы вибрации и мини-игры, целью которых является заставить пользователя вовремя сделать паузу.

Женская геймификация

Тренировочные устройства существуют и для женщин. Например, компания Magic Motion выпустила уже два поколения устройств Kegel Master для укрепления мышц влагалища. Устройство обладает сенсорами, которые регистрируют давление и передают данные на смартфон.

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Тренировки реализованы в формате мини-игр. Одна из них напоминает мобильную аркаду Flappy Bird, в которой нужно не дать птице упасть. Каждое нажатие дает животному импульс, после которого оно медленно опускается.

В приложении Kegel Master предусмотрено несколько программ тренировок с говорящими названиями «Новичок», «Медовый месяц», «Любовница», «Молодая мама» и др.

Во втором поколении Kegel Master разработчики сделали упор на здоровье – cекс-игрушка по функциям стала похожа на Apple Watch. В ней появились подбадривающие реплики голосового ассистента, трекер активности и награды за достижения различных результатов.

Глубокое погружение

Разумеется, секс-индустрия не обошла стороной такое технологическое веяние, как VR. На популярный сайт PornHub (в России он заблокирован с 2016 года) загружены сотни тысяч видеороликов, которые можно смотреть в очках виртуальной реальности. Компания Kiiroo пошла еще дальше. С 2015 года она выпускает игрушки для мужчин, которые подключаются к VR-гарнитурам.

Последние поколения устройств Kiiroo научились синхронизировать свою активность с действиями, происходящими в VR-клипах. Правда, на данный момент синхронизация поддерживается только со специальными, интерактивными видео, которые выпускаются некоторыми студиями в партнерстве с Kiiroo. Кроме фильмов, существуют еще и интерактивные видеоигры. С недавних пор производитель также выпускает секс-игрушки с поддержкой VR для женщин.

Самодельные дилдо

Индустрия развлечений для взрослых не обошла стороной не только VR, но и другую перспективную технологии – 3D-печать. Ряд производителей игрушек для мужчин выпускают мастурбаторы, сделанные со слепков гениталий популярных порнозвезд.

Дальше всех в этом направлении ушел бренд Fleshlight – компания подписала контракты с десятками звезд кино для взрослых, таких как Стоя, Ева Ловия, Тори Блэк и не только.

Женскую аудитории новое веяние тоже не обошло. Компания Clone-a-Willy выпускает набор для производства персонализированных дилдо в домашних условиях. В него входят форма для снятия слепка с мужского полового органа, формовочный гель, а также односкоростной вибратор, который вставляется в полученную копию.