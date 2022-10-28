Маск написал первый твит как владелец Twitter. Это четыре слова

Илон Маск окончательно купил Twitter и описал сделку несколькими словами — «птичка на свободе» (the bird is freed). Как пишут американские СМИ, первым делом он занялся чистками в топ-менеджменте компании — за предоставление ложных данных. Позже он готов приступить и к уменьшению штата в целом. Миллиардер планирует дать пользователям больше «свободы слова», но при этом обещает не делать из Twitter «бесплатный ад, где можно сказать что угодно без последствий». И хочет помочь человечеству.

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети, пишут Reuters и CNBC. Журналист Дэвид Фабер сообщил, что предприниматель сам возглавил компанию.

Источники Reuters сообщают, что в штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско больше не вернутся гендиректор компании Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал. Washington Post сообщает также об уходе с поста руководителя отдела правовой политики Виджайи Гадде.

Reuters со ссылкой на источники отмечает, что американский предприниматель обвинил топ-менеджеров в том, что они ввели его и инвесторов в заблуждение из-за большого числа фальшивых аккаунтов на платформе.

Возможно, будут сокращены и рядовые сотрудники, писал неделю назад The Washington Post. По данным издания, Маск думает о сокращении 75% сотрудников — всего в компании работают около 7,5 тыс. человек.

Сам Маcк уже успел прокомментировать покупку Twitter на своей странице в Twitter.

«Птичка свободна», – написал он. Reuters трактует такой пост как намек нового владельца — пользователи соцсети (где логотип — птица) будут освобождены от ограничений по публикации контента.

Планы Маска

Предприниматель заявил, что хочет максимизировать «свободу слова в соцсети. Например, ему не нравилось, что Twitter блокировал тех, кто неоднократно нарушал правила компании. Как пишет CNN, теперь шанс вернуться на платформу появился, например, у Дональда Трампа — после удаления профиля ему пришлось создать свою собственную соцсеть.

Как отмечает телеканал, возвращение Трампа может иметь «серьезные последствия для предстоящих промежуточных выборов в США, а также для президентской кампании 2024 года».

Сам же Маск выступил с обращением к рекламодателям и пояснил, что Twitter не превратится в «бесплатный ад, где можно сказать что угодно без последствий!».

«Причина, по которой я приобрел Twitter, заключается в том, что для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, где можно обсуждать широкий спектр убеждений в здоровой манере, не прибегая к насилию», – написал предприниматель.

Маск считает, что сейчас существует риск раскола соцсетей на «крайне правые и крайне левые «эхо-камеры». А они разъединяют общество и создают больше ненависти. Он также отметил, что при бесконечной погоне за просмотрами в современных медиа «теряется возможность диалога».

«Вот почему я купил Twitter. Я сделал это не потому, что это будет легко. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это в попытке помочь человечеству, которое я люблю», – отметил бизнесмен.

Маск намерен также «победить» спам-ботов и сделать алгоритмы предоставления контента пользователям общедоступными, отмечает Reuters.

Покупка Twitter

В апреле этого года Илон Маск заявил, что хочет выкупить Twitter. В мае он рассказал, что пытается получить от представителей соцсети данные о числе фейковых учетных записей и ботов. Но такую информацию ему не предоставили, утверждал Маск. В начале он заявил, что отказывается от сделки, после чего руководство Twitter обратилось в суд. «Свобода слова не дала еды» Одной из главных причин, которые вывели граждан Туниса на улицы, стали экономические трудности и... 28 октября 12:43

Представители Twitter выступили с заявлением, что миллиардер «отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, поскольку подписанная им сделка больше не служит его личным интересам».

В октябре Маск передумал и заявил, что хочет купить компанию, но по первоначальной цене — по $54,2 за акцию, в сумме – $44 млрд.

27 октября, на фоне ожидания завершения сделки между Twitter и Илоном Маском, миллиардер поменял свой статус на «Chief Twit» («главным по твитам»). И опубликовал видеозапись, как заходит в штаб-квартиру компании с раковиной. «Заходим в штаб-квартиру Twitter – осознайте это!» – написал он.

Его фраза «let that sink in» — одновременно пожелание признать факт, что он уже стал главой компании, а также мем «впустите раковину».