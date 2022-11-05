«Они больше не могли платить». На Украине отключены 1 300 британских терминалов Starlink

Из-за проблем с финансированием на Украине отключились 1300 терминалов Starlink, созданные компанией Илона Маска SpaceX. Все они в марте были поставлены Киеву Великобританией. С того дня начались проблемы со связью, из-за которых в украинских войсках опасаются «потерять доступ к важнейшему интернет-сервису», сообщил телеканал CNN.

Отключение британских терминалов

На Украине 24 октября из-за проблем с финансированием отключились 1300 терминалов Starlink, сообщает телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники. После этого в стране начались проблемы со связью. «Имеет наглость выглядеть героем». В Пентагоне удивились отказу Маска платить за Starlink на Украине SpaceX американского миллиардера Илона Маска уведомила Пентагон, что больше не сможет финансировать работу... 14 октября 13:06

В статье отмечается, что небольшие и простые в использовании спутниковые интернет-терминалы Starlink начали поставлять на Украину весной. Они стали «революционным источником связи для украинских военных», позволяя им оставаться на связи даже когда не работают сотовая связь и интернет-сети.

«Недавнее отключение началось 24 октября <…> и стало огромной проблемой для украинских вооруженных сил <…> Терминалы были отключены из-за отсутствия финансирования. Отключение затронуло блок из 1300 терминалов, которые Украина приобрела в марте у британской компании и использовала для боевых операций», — говорится в статье.

Согласно информации телеканала, SpaceX взимала с украинских военных 2500 долларов в месяц за подключение каждого из 1300 устройств, в результате чего к сентябрю общая стоимость услуг «достигла почти 20 млн долларов». По словам источника CNN, «в конце концов, они (украинцы – «Газета.Ru») больше не могли позволить себе платить».

Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил CNN сбой, назвав подразделения Starlink «очень важными» для борьбы Украины с Россией. При этом, как сообщает телеканал, перед тем, как терминалы полностью отключились, Министерство обороны Украины обратилось к британским коллегам с просьбой оплатить ежемесячный счет за поставленные терминалы в размере 3,25 млн долларов. Источник добавил, что из-за опасений, что терминалы, поставленные Великобританией, будут отключены, украинцы заменили некоторые из них, «чтобы свести к минимуму последствия».

«Мы поддерживаем ряд терминалов, которые имеют прямое тактическое значение для украинских военных в отражении российского вторжения. Мы рассматриваем и определяем приоритетность всех новых запросов с точки зрения влияния, которое пожертвования могут оказать на поддержку Украины в защите ее народа от вторжения Путина», — сказал CNN британский чиновник. Вице-премьер Украины Федоров: Киев ищет других провайдеров, несмотря на доверие Starlink Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что хотя Киев и доверяет предпринимателю Илону... 03 ноября 17:47

Проблемы с финансированием

7 октября газета Financial Times сообщила, что спутниковая система Starlink начала давать сбои по всей линии фронта. Из-за этого ВСУ понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

В середине октября CNN стало известно, что еще в сентябре SpaceX направила в Пентагон письмо, в котором сообщила, что больше не может продолжать финансировать службу Starlink, как раньше. Компания попросила американское оборонное ведомство взять на себя дальнейшие расходы на поддержание работы спутниковых интернет-терминалов на Украине.

«Мы не в состоянии в дальнейшем передавать терминалы в дар Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», — процитировал телеканал письмо компании.

Основатель корпорации Илон Маск подтвердил эту информацию в своем аккаунте в Twitter.

«SpaceX не просит возместить прошлые расходы, но также не может бесконечно финансировать существующую систему и направлять (Украине) тысячи новых терминалов, которые используют в 100 раз больше данных, чем обычные домохозяйства. Это нерационально», — написал он.

Как отметил тогда CNN, хотя украинские власти благодарили Илона Маска за обслуживание Starlink, в действительности подавляющее большинство из поставленных стране 20 000 терминалов получили «полное или частичное финансирование из внешних источников, включая правительство США, Великобританию и Польшу». Российские инженеры вычислили слабые места в Starlink Илона Маска Российские инженеры вычислили слабые места в системе спутникового интернета Starlink от предпринимателя... 04 ноября 09:57

«Согласно данным SpaceX, предоставленным Пентагону, около 85% из 20 000 терминалов на Украине были оплачены или частично оплачены такими странами, как США и Польша <...> Эти организации также оплачивали около 30% подключения к интернету, которое, по информации SpaceX, стоит 4500 долларов в месяц», — сообщил телеканал.

При этом финансирование около 9 000 терминалов взяла на себя Польша.

Через несколько дней Илон Маск передумал и сообщил, что SpaceX отозвала свой запрос.

«Черт с ним. Мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины», — написал он в Twitter.

Позже он уточнил, что на Украине находятся не 20, а 25 тыс. терминалов Starlink. Работа менее 11 000 из них оплачивается.