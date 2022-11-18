Какой смартфон купить за 20 тысяч в российской рознице

На российском рынке смартфонов в категории до 20 тысяч рублей появились новинки Realme 10 и Tecno Pova 4 Pro. Обе получили качественные для своего бюджета экраны с высокой частотой обновления, большие аккумуляторы и вполне производительный чип. Какой из этих двух гаджетов выбрать и к каким недостаткам нужно быть готовым — в обзоре «Газеты.Ru».

Комплектация

Realme 10 поставляется в знакомой для фанатов бренда желтой коробке, внутри которой смартфон, чехол, ключ для извлечения SIM-лотка, документация и зарядное устройство с проводом USB-C.

Аналогичным образом упакован Tecno Pova 4 Pro, однако в его случае пользователю придется самостоятельно наклеить защитную пленку из коробки. Преимуществом Tecno является более мощный зарядный блок на 45 Вт против 33 Вт у конкурента.

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Дизайн

Tecno Pova 4 Pro получил схожее с более бюджетным Pova Neo 2 исполнение, однако назвать это недостатком нельзя – устройство в любом случае получилось узнаваемым за счет необычных полосок, расходящихся по корпусу от камерного блока. Задняя панель при этом полностью выполнена из пластика. Им можно пользоваться и без чехла благодаря матовому напылению на спинке.

Но есть у дизайна Tecno и спорные моменты. Например, не каждому придется по вкусу вырез-капелька под фронтальную камеру.

В 2022 году в понимании некоторых пользователей это указывает на «бюджетность» устройства. Причем в более дешевом Tecno Pova 4 используется «современный» вырез в виде кружочка.

Также Pova 4 Pro подойдет не каждому из-за своих габаритов и веса в 213 граммов. При использовании чехла смартфон ощущается еще более громоздким.

Realme 10 чем-то похож на решения от Huawei, Honor и даже Tecno Camon 19. Благодаря компактным размерам и весу в 178 граммов новинка кажется более универсальной, подходящей для любого пола и возраста. Realme получил плоские грани в стиле последних iPhone и глянцевую пластиковую крышку.

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Экран

Realme 10 получил 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц. Tecno Pova 4 Pro оснащен аналогичным AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма.

При использовании оба выдают схожий результат с небольшим отличием – в Tecno более теплые оттенки, а картинка в Realme больше уходит в холодные тона. По уровню яркости Realme «на глаз» кажется чуть лучше.

Для чувствительных к AMOLED-экранам и ШИМ [широтно-импульсной модуляции] пользователей в Realme 10 в разделе «Лаборатория realme» есть функция DC Dimming, благодаря которой пульсация экрана станет менее заметной. Tecno этим похвастаться не может.

Оболочка

Realme 10 работает под управлением Android 12 и фирменной оболочки RealmeUI 3.0. Как показывает опыт корреспондента «Газеты.Ru», на данный момент это одна из самых стабильных оболочек для Android на рынке. Она оснащена большим количеством полезных функций, сама система интуитивно понятна, и в ней отсутствуют ненужные приложения.

Tecno Pova 4 Pro оснащен фирменной системой HiOS 12 под управлением Android 12. Бренд не сильно отстает от конкурента, и смартфон смог удивить гибкостью кастомизации рабочего стола.

За время использования смартфонов на протяжении двух недель ни один из них не выдавал каких-либо ошибок, связанных с недоработкой системы.

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Производительность

Оба смартфона получили чип MediaTek Helio G99. Это бюджетное решение, которое помогает устройствам справляться практически со всеми повседневными задачами, в том числе и с большинством игр. В бенчмарке Geekbench 5 процессор набирает 562 и 532 балла в одноядерном тесте на Realme и Tecno соответственно. В многоядерном — 1737 и 1745 баллов. Таким образом, производительность Helio G99 в сравниваемых устройствах отличается незначительно.

Например, игры Call of Duty: Mobile и New State запускаются на обоих смартфонах при средних настройках и работают без каких-либо проблем. Нагрев не ощущается.

Провести время в более «прожорливых» играх, таких как Genshin Impact, можно, но только при низких настройках графики. Тогда процесс сопровождается картинкой на уровне 25-30 FPS.

Но все же назвать Realme 10 или Tecno Pova 4 Pro игровыми нельзя.

При выполнении повседневных задач вроде интернет-серфинга, использования соцсетей и мессенджеров, к смартфонам никаких вопросов не возникает – с этим оба устройства справляются отлично.

Камеры

В обоих смартфонах сзади установлено по две камеры, однако «рабочая» у каждого одна – дополнительные датчики никак не задействуются.

close 100% Realme 10 (слева), Tecno Pova 4 Pro (справа) «Газета.Ru»

В Realme 10 и Tecno Pova 4 Pro используется 50-мегапиксельный сенсор. При достаточном свете камеры обоих показывают неплохие результаты. По части обработки изображения алгоритмы в Realme кажутся более интересными: итоговый результат можно выкладывать в соцсети без какой-либо обработки, — фото выходит контрастным и «живым». У Tecno картинка получается более приближенной к реальности, но ей не всегда хватает насыщенности.

close 100% Realme 10 (слева), Tecno Pova 4 Pro (справа) «Газета.Ru»

При видеосъемке смартфоны смогли удивить – не каждый бюджетный гаджет способен снимать в разрешении Full HD при 60 FPS. Но без недостатков не обошлось: из-за отсутствия стабилизации картинка получается немного дерганной. К тому же в Tecno не очень быстрый автофокус, – в Realme 10 он работает лучше.

close 100% Realme 10 (слева), Tecno Pova 4 Pro (справа) «Газета.Ru»

Фронтальная камера в Realme 10 получила 16 Мп, в Tecno Pova 4 Pro – 8 Мп. Качество в Realme немного лучше, но Tecno выделяется на фоне конкурента благодаря передней вспышке-фонарику, которая при некоторых сценариях использования может оказаться полезной.

close 100% Realme 10 (слева), Tecno Pova 4 Pro (справа) «Газета.Ru»

В целом, камеры в Realme 10 и Tecno Pova 4 Pro получились очень спорными, — с задачей они справляются на четверку с натяжкой.

close 100% Realme 10 (слева), Tecno Pova 4 Pro (справа) «Газета.Ru»

Их нельзя назвать плохими, но в смартфонах за 20 тыс. руб. хотелось бы видеть ультраширокоугольный модуль, который можно встретить даже в более дешевых моделях.

Особенности

Качелька регулировки громкости практически всегда в смартфонах Realme располагалась на левом торце, в то время как кнопка включения – справа. Для многих фанатов это была отличительная черта бренда, от которой по неизвестным причинам отказались. В Realme 10 это никак не мешает при использовании, однако об этом изменении стоит знать.

В Tecno Pova 4 Pro и Realme 10 используются комбинированные SIM-лотки, в которые можно одновременно установить две SIM-карты и microSD-карту. То есть можно расширить память устройства, не жертвуя дополнительной «симкой». Еще в обоих устройствах можно увеличить оперативную память за счет встроенной. Чем помогает такая функция, опытным путем выяснить не удалось.

В Realme 10 только один источник звука, в то время как Tecno Pova 4 Pro получил стереопару. В Realme при этом есть «Сверхгромкий режим», при котором уровень звука можно повысить до 200%, но для этого придется пожертвовать качеством.

Аккумулятор

Realme 10 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Tecno Pova 4 Pro оснастили большей батареей на 6000 мАч с зарядкой на 45 Вт.

Скорость восполнения аккумулятора у Tecno на несколько минут быстрее, но в обоих случаях для этого достаточно 60-70 минут.

По расходу заряда ситуация странная: Realme 10 с меньшим аккумулятором «живет» столько же, сколько и конкурент от Tecno. Возможно, это связано с лучшей оптимизацией расхода аккумулятора в Realme и большим экраном в Tecno. В любом случае, смартфонов хватит на полтора дня использования или на 10-11 часов активного экрана , — это очень много.

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Сколько стоят новинки

Tecno Pova 4 Pro в модификации 8/256 можно купить в российских магазинах за 20 тыс. руб. Realme 10 представлен на рынке в нескольких модификациях. Старшая модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит столько же. Экономить и выбирать более дешевую версию Realme 10 с 4 ГБ оперативной памяти не стоит, если устройство покупается на долгий срок.