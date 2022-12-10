«Новая эра конфиденциальности». Чем опасна функция анонимных номеров в Telegram

В Telegram стала доступна регистрация с помощью анонимных номеров, которые можно купить на платформе Fragment. Станет ли нововведение причиной роста числа незаконных Telegram-каналов и новой волны мошенничества в мессенджере Павла Дурова — разбиралась «Газета.Ru».

«Новая эра конфиденциальности»

В начале декабря разработчики Telegram объявили о глобальном обновлении. Одно из ключевых нововведений — теперь аккаунт в Telegram можно зарегистрировать без SIM-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment. Стоимость случайного номера оценивается в 9 TON (около 1 тыс. руб.), а для желающих приобрести «золотые» и узнаваемые номера добавили возможность купить их на торгах.

В пресс-релизе к обновлению разработчики связывают нововведение с «новой эрой конфиденциальности». Так, по заверению создателей сервиса, пользователи мессенджера смогут чувствовать себе в еще большей безопасности.

Между тем, в беседе с «Газетой.Ru» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что покупка анонимных номеров для регистрации в мессенджере может заинтересовать владельцев так называемых «скрытых» Telegram-каналов.

«Новая фишка, конечно, интересна скрытым Telegram-каналам, которые не хотят афишировать своих владельцев. Но с точки зрения правопорядка у нас это не приветствуется.

Вполне вероятно, это может привести Роскомнадзор в активную стадию — возможно, попросят отменить анонимные номера на территории России.

Потому что Роскомнадзор боролся за идентификацию пользователей во всех мессенджерах по номеру телефона, а сейчас, получается, это делать совершенно не нужно», — заявил Кусков.

Генеральный директор юридического бюро «Лабазнов и партнеры» Антон Лабазнов в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что в октябре 2018 года правительство России утвердило правила, согласно которым на оператора мессенджера возлагается обязанность по проверке связи учетной записи с телефонным номером. Причем номер должен быть зарегистрирован на реально существующего человека.

«Обычно организатор сервиса обмена сообщениями предлагает пользователю совершить действия с использованием абонентского номера путем ввода SMS-кода или комбинации цифр номера телефона из входящего звонка. После этого организатор обязан направить запрос оператору мобильной связи о наличии номера в базе данных последнего. По итогу организатор сервиса получает либо положительный, либо отрицательный ответ и принимает окончательное решение относительно регистрации пользователя. Передачи паспортных данных в данном случае не происходит, однако такая идентификация позволяет избежать мошенничества, экстремизма, терроризма и других уголовно-наказуемых деяний в социальных сетях», — отметил Лабазнов.

Эксперт не исключает вероятность появления множества аккаунтов, преследующих цель совершения мошеннических действий или ведения незаконной предпринимательской деятельности. К тому же невозможность отслеживания геопозиции делает пользование мессенджером практически полностью анонимным.

«Прямого законодательного запрета на использование виртуальных номеров в настоящий момент в России нет. Административная ответственность предусмотрена за предоставление возможности использования анонимайзеров и VPN-сервисов их владельцами для доступа к информационным ресурсам.

Однако к продаже и использованию виртуальных номеров никакого отношения это не имеет. Введение ограничений и запретов представляется вполне вероятным при условии, что будут серьезные поводы и основания для их введения — например, возрастет число правонарушений или преступлений с использованием анонимных номеров», — рассказал Лабазнов.

Эксперт считает, что в настоящий момент об этом сложно судить, поскольку неизвестно, какое распространение данное нововведение получит в российских реалиях.

Новая эра мошенничества?

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в беседе с «Газетой.Ru» выразил уверенность в том, что нововведение не будет пользоваться популярностью у кибермошенников.

«Телефонные номера, которые продаются на аукционе Fragment, могут использоваться только для привязки к аккаунту Telegram. Это внутренние виртуальные номера, позвонить с них можно только другому пользователю мессенджера. Получить на такой номер SMS, а значит, привязать его к каким-либо сервисам невозможно. По этой причине виртуальные анонимные номера Telegram вряд ли будут пользоваться популярностью у мошенников — к тому же, это платная и сравнительно недешевая услуга», — считает Горелкин.

Похожим мнением с «Газетой.Ru» поделился и руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

«Что такое платформа Fragment? Это, вероятно, созданная самим Дуровым платформа для дополнительного заработка. Это платформа, на которой в том числе реализуются коммерческие никнеймы. Пойдем по конкретике — стоимость виртуального номера составляет 9 TON. Это очень дорого по сравнению с тем, что пользователь может купить в интернете и не так анонимно — приобрести просто на развале SIM-карту стоит 200 руб. Примерно таких же денег стоит купить виртуальную SIM-карту где-нибудь за границей и оплатить это криптовалютой, что будет намного безопаснее для конечного пользователя», — отметил Бедеров.

По словам эксперта, ни один киберпреступник не станет покупать виртуальные номера Telegram не только из-за высокой стоимости, но и из-за недоверия к основателю Telegram Павлу Дурову.

«Ни один киберпреступник, скорее всего, предложением Дурова не воспользуется, потому что все и так понимают, что Дуров читает переписку, контролирует полностью всех своих пользователей, продает их данные. Google, Apple и Яндекс — это все прекрасно понимают. Подарить ему свою коммерческую информацию, данные кредитки и всю сопутствующую подноготную никто не хочет. Кроме всего прочего, мы уже исследовали эту историю и выяснили, что использование платформы Fragment позволяет повысить, а не понизить степень идентификации пользователей», — считает Бедеров.

Однако само появление платформы Fragment, на которой пользователи могут покупать никнеймы и виртуальные анонимные номера, приведет к росту фейковых предложений под видом Fragment, добавил руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter.

«Этой историей с продажей номеров и никнеймов через платформу Fragment естественно воспользуются злоумышленники. Начнут клепать левых ботов, левые сервисы, сайты, через которые будут предлагать подобного рода услуги. Возможно, со скидками, и это будет обычным прямым мошенничеством», — считает эксперт.