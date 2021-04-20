Презентация Apple. Главное

Компания Apple провела весеннюю презентацию — как и в прошлый раз, в онлайн-режиме. Тим Кук и его подчиненные показали сразу несколько новых устройств — самыми интересными стали новый моноблок iMac в семи цветах и новый планшет iPad Pro, а также новый цвет iPhone 12 (фиолетовый). Но ими дело не ограничилось, Apple наконец-то объявила о запуске меток-трекеров AirTags, разговоры о которых шли еще с прошлого года. А еще показала новое поколение Apple TV+ 4K другим пультом, разноцветные аксессуары для iMac и расширенные возможности кредитки Apple Card, чтобы можно было удобнее тратить деньги всей семьей.



Но обо всем по порядку. Линейку iMac построили вокруг собственного чипа компании M1, как всегда рассказав о существенном приросте в производительности. Компьютер оснастили 24-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 4,5K, шестью динамиками, тремя микрофонами и HD-камерой для видеозвонков. Обновилась и линейка аксессуаров — мышь, трекпад и клавиатуру теперь будут выпускать в тех же семи цветах, сама клавиатура тоже новая — есть версия c Touch ID.



Стали известны и российские цены: в самой бюджетной комплектации (семиядерный графический процессор, 256 Гб SSD, 8 Гб памяти и всего два порта Thunderbolt/USB 4) iMac будет стоить от 130 тыс. руб. В США, традиционно, прайс ниже, от $1300 (около 100 тыс. руб.). Кстати, в младшей версии не будет доступна даже вся линейка цветов. Захочется оранжевый iMac — придется взять среднюю конфигурацию (от 150 тыс. руб.). В ней будут восьмиядерный графический процессор, все те же 256 Гб памяти, а также два дополнительных порта USB 3, порт Gigabit Ethernet и комплектная клавиатура со сканером отпечатка пальца. Кстати, у iMac теперь есть магнитный адаптер питания, который ранее по загадочным причинам пропал из ноутбуков MacBook.



Второй заметной новинкой презентации стал iPad Pro, также на чипе Apple M1, в двух размерах — 11 и 12,9 дюймов. В младшую модель поставили дисплей Liquid Retina, в старшую — более продвинутый Liquid Retina XDR. В обеих стоят две камеры (широкоугольная и сверхширо­ко­угольная) и сканер LiDAR. Также появилась поддержка сетей 5G. Российские цены на iPad Pro начинаются с отметки в 78 тыс. руб. — за 11-дюймовую версию без SIM-карты, с объемом памяти в 128 Гб. Для сравнения — 12,9-дюймовый планшет с симкой и 512 Гб памяти обойдется уже почти в 150 тыс. рублей.



Еще одна вещь, которой мы не видели раньше — метки-трекеры AirTags. Их можно прикрепить к нужным предметам (рюкзаку или ключам) и отслеживать через карту на смартфоне. Стоить они будут от 3 тыс. руб. за одну штуку, четыре штуки оптом — от 10 тыс. руб. Опубликованы цены и на обновленную ТВ-приставку Apple TV 4K — от 17 тыс. рублей за модификацию с 32 Гб на борту.



Как прошла презентация Apple — в фотогалерее «Газеты.Ru».