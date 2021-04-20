Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

ФОТОРЕПОРТАЖ

close
Глава Apple Тим Кук во время весенней презентации компании, 20 апреля 2021 года Глава Apple Тим Кук во время весенней презентации компании, 20 апреля 2021 года
iPhone 12 в новом фиолетовом цвете во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года iPhone 12 в новом фиолетовом цвете во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Характеристики нового iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Характеристики нового iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Цена на новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Цена на новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Характеристики нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Характеристики нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Цены на новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Цены на новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Метка-трекер AirTag во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый пульт для Apple TV во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый пульт для Apple TV во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новое поколение Apple TV 4K во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новое поколение Apple TV 4K во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новая клавиатура для iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новая клавиатура для iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Кредитная карта Apple Card во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Кредитная карта Apple Card во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Характеристики дисплея нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Характеристики дисплея нового iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новые цвета для Magic Trackpad во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новые цвета для Magic Trackpad во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iMac во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Новый iPad Pro во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года
Во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года Во время весенней презентации Apple, 20 апреля 2021 года

Презентация Apple. Главное

Компания Apple провела весеннюю презентацию — как и в прошлый раз, в онлайн-режиме. Тим Кук и его подчиненные показали сразу несколько новых устройств — самыми интересными стали новый моноблок iMac в семи цветах и новый планшет iPad Pro, а также новый цвет iPhone 12 (фиолетовый). Но ими дело не ограничилось, Apple наконец-то объявила о запуске меток-трекеров AirTags, разговоры о которых шли еще с прошлого года. А еще показала новое поколение Apple TV+ 4K другим пультом, разноцветные аксессуары для iMac и расширенные возможности кредитки Apple Card, чтобы можно было удобнее тратить деньги всей семьей.

Но обо всем по порядку. Линейку iMac построили вокруг собственного чипа компании M1, как всегда рассказав о существенном приросте в производительности. Компьютер оснастили 24-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 4,5K, шестью динамиками, тремя микрофонами и HD-камерой для видеозвонков. Обновилась и линейка аксессуаров — мышь, трекпад и клавиатуру теперь будут выпускать в тех же семи цветах, сама клавиатура тоже новая — есть версия c Touch ID.

Стали известны и российские цены: в самой бюджетной комплектации (семиядерный графический процессор, 256 Гб SSD, 8 Гб памяти и всего два порта Thunderbolt/USB 4) iMac будет стоить от 130 тыс. руб. В США, традиционно, прайс ниже, от $1300 (около 100 тыс. руб.). Кстати, в младшей версии не будет доступна даже вся линейка цветов. Захочется оранжевый iMac — придется взять среднюю конфигурацию (от 150 тыс. руб.). В ней будут восьмиядерный графический процессор, все те же 256 Гб памяти, а также два дополнительных порта USB 3, порт Gigabit Ethernet и комплектная клавиатура со сканером отпечатка пальца. Кстати, у iMac теперь есть магнитный адаптер питания, который ранее по загадочным причинам пропал из ноутбуков MacBook.

Второй заметной новинкой презентации стал iPad Pro, также на чипе Apple M1, в двух размерах — 11 и 12,9 дюймов. В младшую модель поставили дисплей Liquid Retina, в старшую — более продвинутый Liquid Retina XDR. В обеих стоят две камеры (широкоугольная и сверхширо­ко­угольная) и сканер LiDAR. Также появилась поддержка сетей 5G. Российские цены на iPad Pro начинаются с отметки в 78 тыс. руб. — за 11-дюймовую версию без SIM-карты, с объемом памяти в 128 Гб. Для сравнения — 12,9-дюймовый планшет с симкой и 512 Гб памяти обойдется уже почти в 150 тыс. рублей.

Еще одна вещь, которой мы не видели раньше — метки-трекеры AirTags. Их можно прикрепить к нужным предметам (рюкзаку или ключам) и отслеживать через карту на смартфоне. Стоить они будут от 3 тыс. руб. за одну штуку, четыре штуки оптом — от 10 тыс. руб. Опубликованы цены и на обновленную ТВ-приставку Apple TV 4K — от 17 тыс. рублей за модификацию с 32 Гб на борту.

Как прошла презентация Apple — в фотогалерее «Газеты.Ru».
Скопировать ссылку