Apple показала iPhone 14 с плавающей «челкой» и титановые часы

7 сентября в Купертино прошла осенняя презентация новой продукции Apple Far Out. Компания представила линейку смартфонов iPhone 14, несколько моделей смарт-часов и новые AirPods.

iPhone 14 стоит от $799 и обладает основной 12 Мп камерой. У фронтальной камеры такое же разрешение. Чипу гаджета добавили одно графическое ядро — теперь их 6. Версия Plus обладает более широкой диагональю и стоит на $100 долларов дороже. У обеих моделей классическая челка айфонов.

А вот версии Pro и Pro Max получили динамическую «челку» — она может расширяться и сужаться. Стоимость моделей — от $999 и $1099.

Самая ожидаемая новинка – старшая модель Apple Watch Ultra с титановым корпусом и увеличенным дисплеем – может стать конкурентом высокопрочных часов Garmin Ltd., которые пользуются популярностью среди спортсменов. Цена — $800.

Более бюджетные Apple Watch Series 8 измеряют температуру тела, работают с GPS, а модель с сотовой связью поддерживает международный роуминг. В продажу часы поступят 16 сентября, стоимость – от $399 до $499.

У «младших» Apple Watch SE увеличили экран и добавили функцию вызова спасателей в экстренном случае. Их минимальная стоимость $249.

У новых наушников Apple появилась возможность регулировать громкость при помощи сенсора. Их стоимость составит $250.

Как выглядят новые продукты Apple – в фоторепортаже «Газеты.Ru».