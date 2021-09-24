В России начались продажи самого дорогого iPhone в истории

24 сентября во всем мире, включая Россию, начались продажи iPhone 13.

В Москве образовались традиционные очереди из желающих приобрести новинку в числе первых. Кто-то пришел, чтобы купить новый смартфон от Apple по причине его дефицита (может не хватить), а кто-то — чтобы продать место в очереди на покупку.

При этом запасы некоторых моделей iPhone 13 уже закончились. Среди них iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 512 ГБ и 1 ТБ, которые предлагались по цене от 130 до 160 тыс. руб. Компания Apple уже заявила, что россиянам, желающим купить недоступные на данный момент модели, придется подождать от двух до шести недель.