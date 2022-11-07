«Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего»

Протесты в иорданской столице Аммане вспыхнули 14 января 2011 года — в тот же день, когда президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али бежал из страны и стало известно о победе первой революции в регионе. О том, как король Иордании Абдалла II не позволил уличным протестам перерасти в госпереворот, — в новой главе спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».

Иордания — монархия, которая считается одним из самых верных союзников США на Ближнем Востоке. На момент начала Арабской весны страна даже установила урегулированные дипломатические отношения с Израилем, хотя значительную часть ее населения составляют палестинцы.

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Комплекс проблем, накопившийся в Иордании к началу 2011 года, в целом схож с тем, который привел к восстанию в Тунисе, — безработица, инфляция и коррупция. Доля нетрудоустроенного населения к концу 2010 года достигла 12,5%, а инфляция выросла с отрицательных значений (-0,7%) в 2009-м до 4,8% к концу 2010 года.

Требования протестующих тоже были схожи — отставка премьер-министра Иордании Самира аль-Рифаи, экономические реформы, либерализация избирательной системы. Речи о свержении монархии изначально не шло, то есть протестующие не требовали пересмотра существовавшего политического уклада в государстве — этим события в Иордании отличаются от других стран, затронутых Арабской весной. Протесты в Иордании имели и внутренние, и внешние причины. С одной стороны, это социально-экономические трудности, если не сказать кризис, переживаемый Иорданией в тот период. С другой — события в соседней Сирии, которые привели к появлению большого числа беженцев в Иордании, что сыграло негативную роль в социально-экономической ситуации в стране. Кроме того, Иордании коснулся и подъем исламистского движения. Борис Долгов ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований

Кроме проблем экономического характера, в Иордании давно существовал иной конфликт, который тщательно маскировался властями. Большую часть населения страны составляют иорданцы палестинского происхождения (по некоторым данным, около 55%), однако после «черного сентября» 1970 года (вооруженный конфликт между Организацией освобождения Палестины и Иорданией) этнические палестинцы почти не имели доступа к политической власти.

Именно монархия как форма правления в Иордании стала главным фактором, сдерживающим внутренние межнациональные конфликты. Во многом этим можно объяснить, почему протестующие не требовали свержения действующего режима.

Палестинцы добивались того, чтобы степень их участия в политике Иордании соответствовала их значительной демографической доле. Они требовали ввести пропорциональную избирательную систему.

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Простор для протестов

Следующая после 14 января акция протеста прошла спустя две недели, 28 января. Одна из крупнейших в Иордании оппозиционных групп — исламисты из «Братьев-мусульман» (организация запрещена в России) — призвала иорданцев выходить на улицы с требованиями отставки премьера аль-Рифаи, экономических реформ и гражданских прав и свобод. Тунисцы, которые, как один, выступили против несправедливости, стали примером для всех арабских народов. Мы в Иордании страдаем от того, от чего страдали тунисцы. Мы страдаем от авторитарного правления. Необходимо положить конец этой конфискации свобод и конфискации воли народа. Хаммам Саид лидер иорданских исламистов

Акция собрала 2,4 тыс. человек. На митинг вышли активисты из «Братьев-мусульман», профсоюзов, а также коммунистических и других левых организаций. Главным лозунгом протестов, которые затронули целый ряд иорданских городов, стали слова «Мы хотим перемен». На плакатах участники акций писали о высокой стоимости продуктов питания и бензина.

Через несколько дней, 1 февраля 2011 года, Самир аль-Рифаи был отправлен в отставку с должности премьер-министра, на его место король Абдалла II назначил Маруфа аль-Бахита, который уже руководил кабмином королевства в 2005-2007 годах. Таким образом власти, учитывая опыт соседних стран, пошли на уступки протестующим. Абдалла II в начале февраля даже встретился с представителями «Братьев-мусульман», чтобы попытаться снизить напряженность внутри страны.

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Однако полностью погасить протест это не помогло. Уже 18 февраля митинги продолжились, эта акция закончилась потасовками между сторонниками реформирования политической системы и теми, кто выступил в защиту правительства. Причем последние, как сообщают очевидцы, стали бить протестующих палками и забрасывать камнями. В ситуацию пришлось вмешаться полиции. По разным данным, на улицы вышло от 300 до 2 тыс. человек, более точных сведений официальные власти не представили.

Через несколько дней, 25 февраля, на улицы Аммана вышли, по разным данным, 7-10 тыс. человек, и это стало крупнейшей акцией с момента начала протестов.

Результатов эти выступления не приносили, поэтому протестующие решили пересмотреть тактику. 24 марта телеканал Al Jazeera сообщил, что около 500 человек — в основном студенты университетов и безработные выпускники вузов — разбили лагерь на главной площади столицы. Снова звучали требования отставки премьер-министра, назначенного всего два месяца назад. Я с ностальгией вспоминаю 24 марта 2011 года. Мы спали на улице и думали, что сможем добиться всего. Мы верили, что немного отважных людей на улицах могут изменить судьбу страны. Участник протестов в Аммане

Появились и новые требования — часть протестующих настаивала на роспуске слишком лояльного королю парламента и досрочных выборах, которые должны пройти по пропорциональной избирательной системе.

Более того, иорданская оппозиция потребовала лишить короля части полномочий. Например, они хотели, чтобы премьер-министр избирался путем всенародного голосования, а не назначался главой государства.

25 марта на территории лагеря оппозиции произошли столкновения между сторонниками короля и более чем 2 тыс. протестующих. «Лоялисты» бросали камни в участников протестов, а полиция, как говорят очевидцы, не сразу вмешивалась в происходящее. В тот день ранения получили около 100 человек, по сообщениям очевидцев, двое погибли. Стоит отметить, что власти официально признали только одну смерть, и то, по словам командующего вооруженными отрядами сил общественной безопасности Иордании Хуссейна аль-Маджали, участник акции умер не от травм, полученных в ходе протестов, а от последствий болезни сердца.

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«Промонархически настроенные громилы бросали камни с одной стороны, а полиция с палками нападала на протестующих, чтобы оттолкнуть их», — описывал ситуацию журналисту Reuters протестующий Махмуд Хамави.

Еще две акции прошли до середины апреля, они были относительно спокойными, хотя столкновения все же фиксировались. Тем не менее обошлось без жертв.

Премьер за премьером

До лета в стране сохранялось относительное затишье. Однако уже в середине июня ситуация снова начала обостряться. 13 июня появилась информация, что в городе Эт-Тафиле, расположенном на западе Иордании, кортеж короля Абдаллы II забросали камнями и бутылками. Позже власти это сообщение опровергли, заявив, что на самом деле кортеж короля собравшиеся встретили с «энтузиазмом».

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Ситуация обострилась 15 июля. Протесты в Аммане закончились вспышкой насилия: полиция вступила в потасовки как с протестующими, так и с журналистами, освещавшими те события. Управление общественной безопасности взяло на себя ответственность за жестокость подавления протеста, но при этом обвинило демонстрантов в подстрекательстве к силовому ответу.

В прессе стали писать, что король Иордании, оставляя пространство для протеста, стал четко прочерчивать красные линии, за которые власти не дадут выйти оппозиции.

Акции разной степени интенсивности продолжались фактически до конца года. Самые крупные протесты охватили столицу Амман, а также Эль-Карак, Эт-Тафилу, Маан, Джараш, Ас-Сальт, Эр-Рамту, Эль-Мафрак, Аль-Катрану и ряд других городов.

В середине октября в ответ на новую вспышку насилия на одной из акций протеста 70 из 120 законодателей подписали меморандум, призывающий короля отправить в отставку премьер-министра и его кабинет. К большому удивлению оппозиции, власти пошли на этот шаг фактически мгновенно. Маруф аль-Бахит был отправлен в отставку, на его место назначен Аун аль-Хасауна.

Протесты после этого стали постепенно утихать. Правда, аль-Хасауна тоже продержался в должности недолго — уже в мае 2012 года его сменил Файез аль-Таравне. Но и его работа не удовлетворила протестующих, поэтому спустя год затишья демонстрации возобновились.

Долой короля?

1 сентября 2012 года акции охватили Амман и Маан. Премьера Аль-Таравне назвали ответственным за политику, которая привела к росту цен на топливо на 10%, и центральным лозунгом возобновившихся протестов стала немедленная отставка премьера — уже третьего с начала протестов.

8 сентября в Эт-Тафиле на акции прозвучала критика в адрес короля Абдаллы II. Этот факт как раз и стал красной линией, пересечение которой власти не могли допустить — полиция для разгона демонстрации применила слезоточивый газ и боевые патроны. Арестованы были 15 участников митинга.

Исламистское движение «Братья-мусульмане» анонсировало самую крупную акцию протеста на 5 октября 2012 года — они обещали вывести на улицы Аммана до 50 тысяч человек. Чтобы избежать столь масштабной демонстрации, Абдалла II накануне распустил парламент и назначил досрочные выборы, которые станут третьими подряд. Возможно, благодаря решению короля, на протест вышли не заявленные полсотни тысяч человек, а 10 тысяч.

И все-таки эта акция стала крупнейшей в истории страны. Через пять дней после нее король снова поменял премьера — теперь им стал Абдалла Энсур. Ему удалось продержаться в должности почти четыре года.

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Акции протеста продолжались до конца года, на некоторых из них участники и вовсе перешли к прямым угрозам режиму: на демонстрациях выкрикивали «Народ хочет свергнуть режим» и «Свободу! Свободу! Долой Абдаллу!».

Тем не менее результатов новые акции уже не принесли. 23 января 2013 года в Иордании прошли парламентские выборы, и, несмотря на обновленное избирательное законодательство, которое предусматривало голосование по партийным спискам, большинство мест в парламенте сохранили сторонники короля. К слову, основная оппозиционная силы — «Братья-мусульмане» — выборы проигнорировала. Протесты стали сходить на нет, а страна перешла к этапу восстановления после столь длительного противостояния общества и властей. В Иордании Арабская весна разочаровала практически всех, потому что надежды были большие. Надеялись, что выступления приведут к каким-то большим результатам, но это в конце концов выродилось в сложные процессы. Ситуация только ухудшилась. Все думали, что эти выступления приведут к большему равенству, а это обернулось еще большим неравенством, еще большими проблемами, в том числе с дикой безработицей Вениамин Попов экс-посол России в Йемене, Ливии и Тунисе

Главной причиной безработицы в стране стал поток беженцев из соседней Сирии, охваченной гражданской войной. В какой-то момент приезжие составляли 1/5 населения Иордании. Для них возводились лагеря, за государственный счет их обеспечивали водой, продовольствием и другими ресурсами. Беженцы занимали рабочие места коренных иорданцев, а временные поселения стали превращаться в места постоянного проживания. О миграционном кризисе в Иордании и о жизни самого крупного в мире лагеря беженцев читайте в следующей главе проекта «Цена Арабской весны».