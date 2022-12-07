«США несут ответственность за преступления ИГИЛ»*

«В Сирии мы должны были пробыть до конца лета 2011 года. Так первоначально и думали сделать. Но уже в начале апреля нам директивно руководство из Санкт-Петербурга сказало уезжать. Иначе с нами разрывали трудовые отношения. Это хорошо, что мы уехали. Уже в мае начались проблемы с перелетами, а в августе гражданские аэропорты прекратили работать», — рассказал «Газете.Ru» Антон Бондарь, российский строитель, который был в Сирии в момент протестов.
Тем, кто решил остаться, действительно повезло гораздо меньше.
«Ад начался примерно в июле. Боевики или, если хотите, восставшие захватили полностью город Хомс. Это — два с половиной часа до Дамаска на машине и это третий город в стране. Захватили склады с оружием, военные базы, тяжелое и дальнобойное оружие. Потом осуществляли оттуда рейды. Они, например, подъезжали в пригороды Дамаска и били из минометов со своих пикапов. Сразу уезжали. В стране объявили военное положение и комендантский час. Воду и электричество стали давать на час в сутки», — говорит россиянка Ольга Куприй, проживавшая в это время в Дамаске вместе с мужем, сирийским инженером Амином Фаресом, и двумя дочерьми.
Сам Фарес признается, что не хотел уезжать из страны, несмотря на постоянные уговоры жены.
«Это моя родина. Я говорил Ольге, чтобы она уезжала, а я останусь. Она сказала, что уедет только со мной и что у меня две маленькие дочки. Зимой 2012 года совсем стало плохо, и надежд не стало», — говорит Фарес.
Семья покинула Сирию в феврале 2012 года на самолете МЧС РФ с другими беженцами.
Исламисты для Вашингтона
Гражданская война – прямое последствие уличных протестов — в стране продолжается до сих пор. Ее пик пришелся на 2013-2019 годы.
В разное время в конфликте помимо правительственных сил и «Свободной сирийской армии» (ССА) участвовали Россия, Иран и «Хезболла» (на законных основаниях по приглашению официального Дамаска), США и еще несколько стран НАТО, в том числе Турция (их Дамаск считает оккупантами), так называемое «Курдское ополчение» и различные группы радикальных исламистов от «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) до ИГИЛ (организация запрещена в России).
«За некоторыми из участников войны стояла какая-то своя правда. Например, российская армия там присутствовала по просьбе законного правительства. Была своя правда у курдов и езидов. Их начали с момента конфликта вырезать исламисты, и они вынуждены были организоваться. У США и Турции правды не было — они преследовали чисто империалистические интересы», — считает Саад Харти, политолог-международник, профессор британского Даремского университета.
В докладе российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) «Сирийский рубеж», опубликованном в 2016 году, утверждается, что Вашингтон и Стамбул решились на интервенцию исходя из уверенности в скором падении правительства Асада по аналогии с падением режима Муаммара Каддафи в Ливии.
«Осенью 2011 года по завершении интервенции НАТО и государств Персидского залива в Ливию с последующим зверским убийством лидера страны Муаммара Каддафи у врагов Асада возникли эйфория и ложные предчувствия скорого краха сирийского правительства. Однако Иран и Россия извлекли из ливийского опыта необходимые уроки, и ожидаемый многими недругами Дамаска «эффект домино» не состоялся. В июне 2012 года смертник совершил теракт, направленный на уничтожение руководства Сирии. В результате взрыва погибли министр обороны страны Дауд Раджх и его заместитель, зять президента Башара Асада Асеф Шаукат. Вскоре после этого шеф израильской военной разведки Авив Кохави заявил, что дни «сирийского режима» сочтены. Однако правительство Сирии смогло консолидироваться», — говорится в докладе ЦАСТ.
Далее исследователи центра отмечают, что «прямым последствием вмешательства США было экстремально резкое усиление ИГИЛ».
«Формально эта организация была создана еще в 2006 году на территории Ирака, но долгое время занимала третий и четвертый ряд среди мелких союзников «Аль-Каиды». Война в Ливии дала им новый шанс. Первые боевики ИГИЛ появились в Сирии в 2013 году. Они овладели городом Манбиджем в провинции Алеппо. Летом 2014 года террористы продвинулись вглубь страны к провинции Ракка и к июлю захватили ее административный центр, который стал их «столицей». ИГИЛ не создавала проблем для «Сирийской свободной армии», но создавала проблемы Асаду. Она была объективно выгодна в таком качестве Вашингтону и поэтому американцы ее не трогали. По некоторым данным, даже помогали ей», — говорится в докладе ЦАСТ.
ИГИЛ активно вербовала боевиков по всему миру. При этом организация была настолько жестока и радикальна, что рассорилась с материнской «Аль-Каидой».
В различных медиа неоднократно появлялись сюжеты, что американское оружие попадает в руки боевиков ИГИЛ — случайно или по умыслу. В 2014 году об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Грег Пэлкот, получивший видео, где боевики вскрывали упаковки с американским оружием и боеприпасами.
В 2017 году об этом писала турецкая газета «Ени Шафак». Якобы США поставляли оружие боевикам в обмен на золото и древние артефакты. Наконец, в 2018 году болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала расследование в газете «Труд» (одной из крупнейших в стране), где утверждалось, что США направляют боевикам ИГИЛ оружие из стран Восточной Европы через фирмы-прокладки.
«В итоге этих террористов уничтожила Россия. Без военной помощи России Сирии бы просто не существовало», — признавался Асад в интервью телеканалу RT.
Бизнес на сирийских беженцах
«Война в Сирии стала одной из самых ужасных войн последнего времени. Самое худшее в том, что это война, о цене которой для сирийского народа почти никто на планете не хочет знать. Были убиты сотни тысяч наших людей. В два раза больше были покалечены. Миллионы остались без крыши над головой и без возможности заработка. Многие наши города и села были просто стерты с лица земли. Иностранцы и варвары приходили убивать нас, насиловать наших женщин. Приходили осквернять нашу землю. Мир предпочел этого не заметить. Это самая ужасная и самая забытая война», — говорил во время конференции «Состояние арабской нации» в университете Дамаска Валид аль-Муааллем в 2017 году, писатель и глава МИД Сирии.
По данным ООН на февраль 2016 года, в Сирии погибло около 380 тыс. человек. После 2016 года данные ООН о погибших не обновлялись.
В других источниках назывались еще более страшные цифры. В 2020 году МВД Сирии сообщило, что в результате войны погибло не менее 530 тыс. человек. В 2021 году британская газета The Time со ссылкой на базирующуюся в Лондоне «Сирийскую обсерваторию по правам человека» (The Syrian Observatory for Human Rights), близкую к сирийской оппозиции, назвала цифру в 610 тыс. погибших.
Конфликт в Сирии спровоцировал один из самых мощных миграционных кризисов последнего времени. Показательно, что люди из воюющей страны пытались попасть в европейские страны, но туда их старались не пускать. Американский лингвист и философ Ноам Хомский в эфире телеканала CNBC назвал это «гуманитарным цинизмом». «Европа в той же степени, как США, виновна в начале этой войны, но европейские страны сделали все, чтобы не пустить сирийцев к себе», — заявил Хомский.
Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на декабрь 2017 года в 47 государствах находятся порядка 6,7 млн сирийских беженцев. Большинство беженцев находятся в следующих государствах: Турция (3,7 млн), Ливан (0,9 млн), Иордания (0,6 млн). Из европейских более всего приняла Германия — 0,4 млн. Остальные приняли не более 100 тыс., а в большинстве случаев — не более 20 тыс.
В конечном счете вопрос о сирийских беженцах стал для Турции и ЕС поводом заключить бизнес-сделку. Анкара сначала пропускала поток беженцев через себя. Потом, когда в Европе это вызвало панику, закрыла границу. После предложила обсудить компенсацию за то, что и дальше будет держать границу для сирийцев «на замке».
В октябре 2016 года агентства Reuters сообщило, что Брюссель предоставит Турции €3 млрд евро за закрытие границы для сирийских беженцев. Кроме того, Турция согласилась забрать всех нелегальных мигрантов с греческих островов.
Бизнес-проект был удачно реализован для всех сторон. Кроме беженцев.