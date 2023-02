«США несут ответственность за преступления ИГИЛ»*

Начавшаяся в июне 2011 года гражданская война в Сирии первое время шла между правительством и «вооруженной оппозицией» — «Сирийской свободной армией» (ССА), которая включала как светских, так и «религиозных» противников правительства Башара Асада. В 2013 году на территории Сирии появляются боевики ИГИЛ — самой жуткой террористической организации последних лет, прославившейся записями убийств и пыток, а также разрушением объектов культуры. Об ужасных последствиях сирийской революции — в новой главе спецпроекта «Газеты.Ru» «Цена Арабской весны».

«В Сирии мы должны были пробыть до конца лета 2011 года. Так первоначально и думали сделать. Но уже в начале апреля нам директивно руководство из Санкт-Петербурга сказало уезжать. Иначе с нами разрывали трудовые отношения. Это хорошо, что мы уехали. Уже в мае начались проблемы с перелетами, а в августе гражданские аэропорты прекратили работать», — рассказал «Газете.Ru» Антон Бондарь, российский строитель, который был в Сирии в момент протестов.

Тем, кто решил остаться, действительно повезло гораздо меньше.

«Ад начался примерно в июле. Боевики или, если хотите, восставшие захватили полностью город Хомс. Это — два с половиной часа до Дамаска на машине и это третий город в стране. Захватили склады с оружием, военные базы, тяжелое и дальнобойное оружие. Потом осуществляли оттуда рейды. Они, например, подъезжали в пригороды Дамаска и били из минометов со своих пикапов. Сразу уезжали. В стране объявили военное положение и комендантский час. Воду и электричество стали давать на час в сутки», — говорит россиянка Ольга Куприй, проживавшая в это время в Дамаске вместе с мужем, сирийским инженером Амином Фаресом, и двумя дочерьми.

close 100% Reuters

Сам Фарес признается, что не хотел уезжать из страны, несмотря на постоянные уговоры жены.

«Это моя родина. Я говорил Ольге, чтобы она уезжала, а я останусь. Она сказала, что уедет только со мной и что у меня две маленькие дочки. Зимой 2012 года совсем стало плохо, и надежд не стало», — говорит Фарес.

Семья покинула Сирию в феврале 2012 года на самолете МЧС РФ с другими беженцами.

Исламисты для Вашингтона

Гражданская война – прямое последствие уличных протестов — в стране продолжается до сих пор. Ее пик пришелся на 2013-2019 годы.

В разное время в конфликте помимо правительственных сил и «Свободной сирийской армии» (ССА) участвовали Россия, Иран и «Хезболла» (на законных основаниях по приглашению официального Дамаска), США и еще несколько стран НАТО, в том числе Турция (их Дамаск считает оккупантами), так называемое «Курдское ополчение» и различные группы радикальных исламистов от «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) до ИГИЛ (организация запрещена в России).

«За некоторыми из участников войны стояла какая-то своя правда. Например, российская армия там присутствовала по просьбе законного правительства. Была своя правда у курдов и езидов. Их начали с момента конфликта вырезать исламисты, и они вынуждены были организоваться. У США и Турции правды не было — они преследовали чисто империалистические интересы», — считает Саад Харти, политолог-международник, профессор британского Даремского университета.

close 100%

В докладе российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) «Сирийский рубеж», опубликованном в 2016 году, утверждается, что Вашингтон и Стамбул решились на интервенцию исходя из уверенности в скором падении правительства Асада по аналогии с падением режима Муаммара Каддафи в Ливии. США, бесспорно, несут ответственность за появление и за преступления ИГИЛ. Расцвет этой организации связан с инфраструктурой войны. Террористы получили доступ к ресурсам, которые раньше не могли себе даже представить. Война же стала возможной по той причине, что США поддержали «Сирийскую свободную армию». Не считаю, что Вашингтон сознательно взращивал террористов ИГИЛ. Он просто счел возможным ими воспользоваться против Башара Асада, которого считал первостепенной целью. Саад Харти профессор британского Даремского университета

close 100% Anadolu Agency/Getty Images

«Осенью 2011 года по завершении интервенции НАТО и государств Персидского залива в Ливию с последующим зверским убийством лидера страны Муаммара Каддафи у врагов Асада возникли эйфория и ложные предчувствия скорого краха сирийского правительства. Однако Иран и Россия извлекли из ливийского опыта необходимые уроки, и ожидаемый многими недругами Дамаска «эффект домино» не состоялся. В июне 2012 года смертник совершил теракт, направленный на уничтожение руководства Сирии. В результате взрыва погибли министр обороны страны Дауд Раджх и его заместитель, зять президента Башара Асада Асеф Шаукат. Вскоре после этого шеф израильской военной разведки Авив Кохави заявил, что дни «сирийского режима» сочтены. Однако правительство Сирии смогло консолидироваться», — говорится в докладе ЦАСТ.

Далее исследователи центра отмечают, что «прямым последствием вмешательства США было экстремально резкое усиление ИГИЛ».

«Формально эта организация была создана еще в 2006 году на территории Ирака, но долгое время занимала третий и четвертый ряд среди мелких союзников «Аль-Каиды». Война в Ливии дала им новый шанс. Первые боевики ИГИЛ появились в Сирии в 2013 году. Они овладели городом Манбиджем в провинции Алеппо. Летом 2014 года террористы продвинулись вглубь страны к провинции Ракка и к июлю захватили ее административный центр, который стал их «столицей». ИГИЛ не создавала проблем для «Сирийской свободной армии», но создавала проблемы Асаду. Она была объективно выгодна в таком качестве Вашингтону и поэтому американцы ее не трогали. По некоторым данным, даже помогали ей», — говорится в докладе ЦАСТ.

close 100% Universal History Archive/Getty Images

ИГИЛ активно вербовала боевиков по всему миру. При этом организация была настолько жестока и радикальна, что рассорилась с материнской «Аль-Каидой».

В различных медиа неоднократно появлялись сюжеты, что американское оружие попадает в руки боевиков ИГИЛ — случайно или по умыслу. В 2014 году об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Грег Пэлкот, получивший видео, где боевики вскрывали упаковки с американским оружием и боеприпасами.

В 2017 году об этом писала турецкая газета «Ени Шафак». Якобы США поставляли оружие боевикам в обмен на золото и древние артефакты. Наконец, в 2018 году болгарская журналистка Диляна Гайтанджиева опубликовала расследование в газете «Труд» (одной из крупнейших в стране), где утверждалось, что США направляют боевикам ИГИЛ оружие из стран Восточной Европы через фирмы-прокладки.

«В итоге этих террористов уничтожила Россия. Без военной помощи России Сирии бы просто не существовало», — признавался Асад в интервью телеканалу RT.

close 100% Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Бизнес на сирийских беженцах

«Война в Сирии стала одной из самых ужасных войн последнего времени. Самое худшее в том, что это война, о цене которой для сирийского народа почти никто на планете не хочет знать. Были убиты сотни тысяч наших людей. В два раза больше были покалечены. Миллионы остались без крыши над головой и без возможности заработка. Многие наши города и села были просто стерты с лица земли. Иностранцы и варвары приходили убивать нас, насиловать наших женщин. Приходили осквернять нашу землю. Мир предпочел этого не заметить. Это самая ужасная и самая забытая война», — говорил во время конференции «Состояние арабской нации» в университете Дамаска Валид аль-Муааллем в 2017 году, писатель и глава МИД Сирии.

По данным ООН на февраль 2016 года, в Сирии погибло около 380 тыс. человек. После 2016 года данные ООН о погибших не обновлялись.

В других источниках назывались еще более страшные цифры. В 2020 году МВД Сирии сообщило, что в результате войны погибло не менее 530 тыс. человек. В 2021 году британская газета The Time со ссылкой на базирующуюся в Лондоне «Сирийскую обсерваторию по правам человека» (The Syrian Observatory for Human Rights), близкую к сирийской оппозиции, назвала цифру в 610 тыс. погибших. После приезда из Сирии я с семьей живу в Подмосковье – в городе Подольске. Так как неплохо знаю русский, то быстро устроился на работу. Помогли русские сокурсники. Мой случай – исключение. Хорошо, что я попал в Россию. Мне повезло, что я работаю по специальности. Те, кто уехал в Европу, даже очень хорошие инженеры или врачи, найти работу не могут. Европейцы только говорят, что уважают их. На самом деле сирийцы для них – второй сорт. Амин Фарес сирийский инженер-энергетик

Конфликт в Сирии спровоцировал один из самых мощных миграционных кризисов последнего времени. Показательно, что люди из воюющей страны пытались попасть в европейские страны, но туда их старались не пускать. Американский лингвист и философ Ноам Хомский в эфире телеканала CNBC назвал это «гуманитарным цинизмом». «Европа в той же степени, как США, виновна в начале этой войны, но европейские страны сделали все, чтобы не пустить сирийцев к себе», — заявил Хомский.

close 100% Paula Bronstein/Getty Images

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на декабрь 2017 года в 47 государствах находятся порядка 6,7 млн сирийских беженцев. Большинство беженцев находятся в следующих государствах: Турция (3,7 млн), Ливан (0,9 млн), Иордания (0,6 млн). Из европейских более всего приняла Германия — 0,4 млн. Остальные приняли не более 100 тыс., а в большинстве случаев — не более 20 тыс.

В конечном счете вопрос о сирийских беженцах стал для Турции и ЕС поводом заключить бизнес-сделку. Анкара сначала пропускала поток беженцев через себя. Потом, когда в Европе это вызвало панику, закрыла границу. После предложила обсудить компенсацию за то, что и дальше будет держать границу для сирийцев «на замке».

В октябре 2016 года агентства Reuters сообщило, что Брюссель предоставит Турции €3 млрд евро за закрытие границы для сирийских беженцев. Кроме того, Турция согласилась забрать всех нелегальных мигрантов с греческих островов.

Бизнес-проект был удачно реализован для всех сторон. Кроме беженцев.