Война за Арктику: Швеция готовится противостоять России

Глобальное потепление приведет к борьбе за транспортные возможности и ресурсы Арктики и в частности Северного Ледовитого океана, и одними из воюющих сторон будут Россия и Швеция – такой посыл содержится в видеороликах, опубликованных шведским Министерством обороны.

Несколько роликов, объединенных заголовком «Когда начнется война», выложены на канале военного ведомства в YouTube. По мнению создателей мини-фильмов, основными сторонами в войне будут США и их союзник Швеция, которым будут противостоять Россия и Китай, передает РИА «Новости».

Серия содержит трейлер и пять роликов: «Неопределенное будущее», «Серая зона», «Поле битвы будущего», «Всеобщая защита» и «Что стоит защищать?». Каждый из них отражает определенный момент будущей гибридной войны.

По данным американской газеты The Wall Street Journal, шведские военные прошлой осенью на полигоне на острове Готланд тренировали бой в лесу, где соперников изображали деревянные силуэты, под которыми подразумевались бойцы 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Вооружённых сил России.

Как указывается в материале, армия скандинавского королевства ожидает, что в первые часы «российского вторжения» десантники 76-й гвардейской дивизии, базирующейся в Пскове на границе с Эстонией, скорее всего, десантируются с парашютом на Готланд, поскольку, тот, кто контролирует остров, контролирует военно-морское движение через южную часть Балтики.

«Мы никогда не сдадимся. Вот тот посыл, который мы хотим отправить», — рассказал командир шведского Готландского полка Даниэль Мартелл.

Швеция возродила Готландский полк в 2018 году (он не существовал с 2005 года), теперь войска регулярно тренируются для отражения «российских захватчиков». Полк планируется расширить еще одним батальоном, артиллерийскими соединениями и увеличением материально-технического обеспечения.

В прошлом месяце парламент Швеции принял самый большой военный бюджет за 70 лет, включая 50% увеличение численности вооруженных сил страны: с 60 000 сегодняшних военнослужащих до 90 000 бойцов в 2025 году.

Изменение расходов Швеции «не может не вызывать беспокойства», заявила в этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова в октябре прошлого года, когда был обнародован план финансирования шведских вооружённых сил.

«Эти выдуманные антироссийские фобии в немалой степени связаны с преднамеренным внешним давлением на Стокгольм, в первую очередь со стороны Североатлантического альянса», — пояснила дипломат.

Стокгольм укрепляет военные связи с Вашингтоном. Той же осенью шведы сообщили о совместных американо-шведских учениях коммандос, ранее державшихся в секрете.

«Мы больше не можем исключать военное нападение на Швецию. Это маловероятно, но исключать нельзя», — сказала посол Швеции в Вашингтоне Карин Олофсдоттер.

В начале января 2021 года высокопоставленный чиновник министерства обороны Швеции заявил, что отказ его страны от участия в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для страны, «даже при все более агрессивной России».

Тем не менее, министр обороны Швеции Питер Хультквист сказал, что дискуссии о возможном членстве его страны в НАТО «влияют на всю архитектуру политики безопасности в этой части Европы».

Помимо этого, в прошлом году премьер-министр Швеции Стефан Лёвен в рамках выступления на Генеральной ассамблее ООН обратился с призывом к Москве и Вашингтону продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

В августе прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны заявил о расширения военного сотрудничества НАТО с Финляндией и Швецией и указал, что для нейтрализации возникающих угроз Москва реализует комплекс мер.

«В Западном военном округе в текущем году будет проведено более 20 организационных мероприятий по совершенствованию боевого состава, в том числе береговых войск, войск противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения», — отметил министр обороны.