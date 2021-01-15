Надеемся на Байдена: Эрдоган рассказал про контракт с Россией

Избранный президент США Джо Байден после прихода к власти может изменить жесткую риторику Вашингтона относительно покупки Анкарой у Москвы зенитных ракетных комплексов С-400 – надежду на это выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

Он также напомнил, что турецкая сторона заплатила весьма значительную сумму США за истребители-бомбардировщики пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, однако, американская сторона контракт не выполнила, передает информационное агентство Anadolu.

«Это, безусловно, серьезная ошибка США против союзника — Турции на международной дипломатической арене. Надеюсь, что Джо Байден после вступления в должность президента США, предпримет более позитивные шаги в отношении Турции и разногласия будут устранены», — подчеркнул турецкий лидер.

При этом, он заверил, что Анкара не будет отменять никакие свои контракты с другими странами, даже если они не нравятся США.

«Турция не собирается искать разрешений. Мы — страна НАТО и не допустим, чтобы другие страны, входящие в Североатлантический Альянс, направляли наш курс. Ни одна страна не вправе вмешиваться и определять политику Турции в оборонной сфере. Это суверенное право Анкары», — напомнил Эрдоган.

Он также подтвердил слова главы Минобороны Турции Хулуси Акара о переговорах с Москвой относительно новых поставок С-400.

«Мы, как известно, решили с Россией вопрос первого контракта на ЗРК С-400. Сейчас переговоры продолжаются по второй партии на основе уже заключенного соглашения. В конце текущего месяца у нас намечается новый раунд переговоров с российской стороной», — сообщил глава государства.

При этом, четыре дня назад официальный представитель Пентагона подполковник Томас Кэмпбелл анонсировал, что производство в Турции деталей к F-35 будет и дальше сворачиваться в течение 2021 и 2022 годов, передает ТАСС.

«Нет никаких изменений в политике США относительно статуса Турции в программе F-35. Членство Турции в программе F-35 приостановлено», — сказал он.

В тот же день президент Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир заявил, что Анкара готова закупить у России второй комплект ЗРС С-400 при условии передачи технологий, передает телеканал CNN Turk.

«Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — сказал он.

Демир отметил, что уже купленные Турцией у России ЗРК С-400 готовы к эксплуатации и будут использованы при необходимости.

Контракт между Москвой и Анкарой на поставку С-400 был заключен в декабре 2017 года. Это стало крупнейшим контрактом России со страной — членом НАТО.

Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона ЗРК на сумму около $2,5 млрд. 55% из них покрыл российский кредит, пояснил газете «Коммерсант» генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов.

При этом, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA заявлял, что С-400 представляют угрозу для самолетов стран-участниц Североатлантического альянса.

В Североатлантическом альянсе подозревают, что российские системы могут собирать информацию о новейшем оружии военно-политического блока, в том числе — об истребителях F-35.

В конце прошлого года Минфин США из-за покупки С-400 ввел санкции против Секретариата оборонной промышенности Турции, руководителя ведомства Исмаила Демира и еще трех турецких чиновников.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). В России была принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

Комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность контроля на расстоянии до 600 км. Ракеты С-400 могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 м.