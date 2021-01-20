США готовы продлить действие договора СНВ-3

Выдвинутый Джо Байденом на пост госсекретаря американский государственный деятель Энтони Блинкен заявил, что администрация нового президента США намерена добиваться продления срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Как сообщает ТАСС, об этом политик заявил на слушаниях в комитете Сената США по иностранным делам.

«Мы займемся этим вопросом практически сразу же после того, как Джозеф Байден займет пост президента, поскольку срок действия договора истекает примерно через 16 дней. Могу заверить, что мы очень быстро приступим к обсуждению этого вопроса», — подчеркнул Блинкен.

Он добавил, что не знает, на какой срок администрация Байдена хотела бы продлить СНВ-3. Этот вопрос пока не решен новыми властями США. Тем не менее, продление договора полностью отвечает национальным интересам Соединенных Штатов, подчеркнул возможный госсекретарь.

«Исходя из того, что я видел, исходя из сказанного администрацией Трампа относительно нового ДСНВ, Россия выполняет свои обязательства. И новый ДСНВ — это не какой-то подарок, который мы передаем русским. Он откровенно отвечает нашим интересам», — заявил Блинкен.

Среди прочих плюсов договора СНВ он назвал право на проведение инспекций, которого в противном случае не было бы ни у России, ни у США.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Каждая из сторон сокращала свои наступательные вооружения так, чтобы в 2017 году и в дальнейшем суммарно не было развернуто более 700 межконтинентальных баллистических ракет. Снижается разрешенное количество и других боеголовок.

Договор действует до 5 февраля 2021 года и может быть продлен по обоюдному согласию сторон не более чем на пять лет. Москва не раз призывала Вашингтон продлить договор и «не затягивать с этим». Инаугурация Джо Байдена состоится сегодня, в среду 20 января.

Кандидат на пост министра обороны США Ллойд Остин в свою очередь также заявил, что контроль над вооружениями лежит в сфере американских интересов.

%«Я в целом ознакомлен с российской программой ядерной модернизации, но не могу говорить о конкретных деталях того, соответствуют ли конкретные системы вооружений договору СНВ-3», — сказал Остин на слушаниях в Сенате.

Он также добавил, что если его утвердят, он затребует расширенную информацию по российской программе ядерного оружия и статусу договора СНВ-3.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам продлить действующий договор СНВ-3 без каких-либо условий хотя бы на год, чтобы была возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам.

Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Соединенные Штаты ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год. По его словам, в случае достижения договоренностей Вашингтон готов пойти на сделку.

«Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке… Мы думаем, это в наших интересах», — заявил О'Брайен.

По мнению замглавы российского МИДа Сергея Рябкова, вероятность достижения договоренности с США по продлению СНВ-3 сейчас находится под вопросом, поскольку Вашингтон — во всяком случае, при Трампе — не был готов идти на компромисс.

«Мы говорили и продолжаем говорить, что любая договоренность в этой сфере возможна только как баланс интересов, как определенный компромисс, к чему мы готовы. Но готовности к компромиссу с американской стороны мы не видим», — подчеркнул он.