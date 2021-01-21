Позор ВСУ: на Украине блогерша подаст в суд на офицера за травлю

Скандал разразился на Украине из-за видео Instagram-блогерши из Киева di.rubens. Как сообщает газета «Известия», офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан возмутился «непатриотичным» поведением девушки.

На видео в TikTok блогерша отвечала на вопросы от другого пользователя, предложившего ей выбрать между Россией и США, Россией и Белоруссией и Россией и Украиной. Во всех трех случаях она со смехом выбирала Россию.

«Вот тебе и патриотическое воспитание», — написал после просмотра ролика Штефан. Его поддержали украинские националисты, которым не понравилось, что ролик снят на «майдане незалежности» в Киеве.

В ответ девушка назвала Штефана «позором украинской армии», который воюет с мирными жителями «ради хайпа». Она добавила, что будет добиваться в отношении офицера ВСУ возбуждения уголовного дела и пойдет в суд с иском о травле в соцсетях, организованной Штефаном.

Русофобские инциденты на Украине регулярно попадают в сферу внимания СМИ. В августе украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась трансляцией в стране сериалов на русском языке, отметив их пагубное влияние на детей в республике. По мнению Ницой, русские сериалы развращают подрастающее поколение, поскольку оно видит в них роскошь и возможность «добиться чего-то в жизни».

Героини таких картин носят красивые платья и пользуются дорогими украшениями, но при этом говорят по-русски. Просматривая такие сериалы, дети думают, что для того, чтобы быть успешными, необходимо владеть русским языком, отметила писательница. Ницой добавила, что всем украинским актерам необходимо заставить своих продюсеров отказаться от популяризации русского языка.

В том же месяце экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что все русскоязычные люди должны покинуть пределы Украины. Она назвала их родиной «Московию» и обозвала маргиналами.

Весной 2020 года украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего канала он назвал русскоязычных жителей Украины «одноклеточными» и выразил мнение, что в стране никто не обязан понимать русский язык, но каждый житель должен знать «мову».

«Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий», — подчеркнул журналист.

В мае 2019 года Лариса Ницой жестко раскритиковала сограждан, обвинив их в привычке жить «в гетто». По ее словам, главные сцены на Украине заняты «русской попсой и тусней», а любители украинской культуры оказались «в резервациях». Ницой также объявляла себя «первым языковым инспектором» на Украине. По ее словам, она стоит исключительно на стороне украинского языка и народа. Писательница подчеркнула, что всегда вступает в дискуссию, когда с ней начинают разговаривать «не на том языке».

Годом ранее она назвала украинцев, слушающих музыку российских исполнителей, «быдлом». Русский язык она называла «московским языком».

«Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом», — заявила она.