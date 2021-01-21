«Иллюзия мощи»: почему в США не верят в реальность «Посейдона»

Российский беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой «Посейдон» может оказаться вычурной выдумкой — пишет Forbes со ссылкой на военных экспертов.

Как указал Кингстон Рейф, эксперт по ядерной безопасности из Ассоциации по контролю над вооружениями (Вашингтон, округ Колумбия), «в конце концов, вся концепция гигантского подводного робота» «гротескна и, объективно говоря, совершенно бессмысленна».

«Исходные данные: точка пуска (с подводной лодки, расположенной близко к материковой части России), цель (прибрежные города США) и скорость (от 60 до 100 узлов) означают, что торпеде может потребоваться около двух дней, чтобы достичь своей цели», — пояснил аналитик.

По его словам, это оружие будет нетрудно засечь, однако, в то же время, от него и не будет легко защититься.

«Если предположить, что «Посейдон» когда-либо действительно будет принят на вооружение (а у меня есть в этом сомнения), какова ценность оружия, которое так долго добирается до своей цели?», — задался вопросом Рейф.

Автор заметки Дэвид Экс соглашается с таким заключением эксперта.

«Кому нужна медленная, потенциально уязвимая подводная «грязная» бомба, когда у вас есть тысячи быстрых ракет с ядерной боеголовкой, которые отлично работают — и от которых нет надежной защиты?» — вопрошает он.

При этом, по словам журналиста, несмотря на все свои концептуальные недостатки, «Посейдон» уже производится в виде прототипа.

«Это может быть гротескно и ненужно, но это реально», — пишет Экс.

Он считает, что «Посейдон» нужен Москве просто как символ высокой технологичности российских Вооруженных сил.

«Я бы не сказал, что понимаю логику [создания] «Посейдона», — соглашается Павел Подвиг, независимый эксперт по российской армии.

Логика может быть полностью политической, в свою очередь, поясняет Оуэн Коут, эксперт по подводным военным действиям из Массачусетского технологического института.

«Я думаю, что концепция состоит в том, чтобы создать иллюзию чего-то нового и значительного, чтобы улучшить имидж России как одной из двух ядерных сверхдержав в мире, который она отчаянно пытается сохранить. России становится все труднее делать это консервативным способом, создавая большое количество настоящего оружия», — детализирует специалист.

Павел Лузин, военный эксперт Пермского университета, предположил, что «Посейдон» — скучная исследовательская подводная лодка для беспилотных глубоководных экспериментов. Но Россия воспользовалась возможностью, чтобы выжать из этого проекта пропагандистскую ценность.

«Я думаю, что «Посейдон» сам по себе не является оружием, но он призван стать важной частью имиджа подводных сил России. В то же время, Москва создает своего рода «стратегический туман», когда спекулятивно заявляет, что «Посейдон» — суперсовременная ядерная мегаторпеда», — добавил аналитик.

«Может быть, Кремль искренне верит, что «Посейдон» действительно может сыграть значимую роль в ядерной войне, которая положит конец цивилизации. Или, может быть, Кремль просто хочет, чтобы мир считал его достаточно безумным, чтобы в это поверить», — резюмирует автор статьи.

Эксперт предположил, что Россия построит несколько копий «Посейдона» и базу для них, и на этом все и закончится, а сторонние наблюдатели могут провести десятилетия, думая о роботизированных подводных лодках «Судного дня».

«А где-то в подвале Кремля какой-то непонятный чиновник среднего звена, отвечающий за подводную фантастику, читает скандальную реакцию американцев на «Посейдона» и наслаждается, от души смеясь», — описал ситуацию автор материала.

Подобные публикации американской стороны лишь подтверждают страх США перед «Посейдоном», пояснил капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

По словам бывшего военного, российский подводный беспилотник способен уничтожить американскую авианосную группу, военно-морскую базу или целый прибрежный город, передает ФАН.

«То, что они в ближайшее время поступят на вооружение нашего флота, вселяет надежду на возможность не переходить ту красную черту, которая есть, и не произносить те угрозы, которые сыпались с 90-х годов. Я так понимаю, они оценили обстановку и поняли, что это серьезное оружие. Это, конечно же, оружие сдерживания для тех, кто грезит переделом мира сегодня», — подчеркнул эксперт.

«Посейдон» является ядерной торпедой: основной задачей аппарата является доставка боеприпаса к берегам вероятного противника с целью поражения важных прибрежных элементов экономики противника и нанесения гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными последствиями ядерного взрыва.

О данной новинке сообщал президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Беспилотные подводные аппараты «Посейдон» поступят в ВМФ России в рамках действующей госпрограммы вооружения на 2018 — 2027 годы. Первым носителем «Посейдона» станет атомная подлодка «Белгород», спущенная на воду в апреле 2019 года.