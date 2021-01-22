США готовы продлить Договор СНВ на пять лет

Американские власти готовы продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией на пять лет. Об этом в ходе брифинга 21 января заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает газета «Известия».

«Я могу подтвердить, что США намерены стремиться к продлению ДСНВ на пять лет. Такая возможность предусмотрена соглашением», — сообщила она.

В свою очередь, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что решение президента Джо Байдена продлить ДСНВ поспособствует укреплению национальной обороны Соединенных Штатов.

«Соблюдение Россией договора хорошо служит интересам нашей национальной безопасности, и американцы в гораздо большей безопасности, если договор СНВ-3 останется неизменным и продленным», — считает пресс-секретарь американского минобороны.

Он добавил, что продление ограничений на наращивание ядерных арсеналов до 2026 года даст и России, и США время и пространство для маневра — чтобы изучить новые механизмы контроля над вооружениями, которые «в силах снизить риски для Америки и ее жителей еще сильнее».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует намерение США продлить Договор СНВ-3. По его словам, усилия по продлению документа «должны все-таки лежать в русле взаимного уважения и учета взаимного интереса».

«Президент России последовательно выступает за сохранение важного и краеугольного документа с точки зрения мировой стабильности и безопасности. Если действительно будет проявлена политическая воля у наших американских коллег по сохранению этого документа, то это можно только приветствовать», — добавил представитель Путина.

Песков также отметил, что в России «прекрасно знают подходы к тематике российско-американских отношений» кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена. Именно он ранее заявил, что Штаты намерены продлить СНВ, исходя из своих национальных интересов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Соединенным Штатам продлить действующий договор СНВ-3 без каких-либо условий хотя бы на год, чтобы была возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам.

Как заявил экс-помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, Соединенные Штаты ожидают, что будут прорабатывать с Россией условия верификации для продления СНВ-3 на один год. По его словам, в случае достижения договоренностей Вашингтон готов пойти на сделку.

«Я думаю, мы приближаемся к этому. Думаю, мы будем прорабатывать какой-то вариант процедуры верификации для этого годичного механизма. Но если мы решим вопросы верификации, думаю, мы будем способны перейти к сделке… Мы думаем, это в наших интересах», — заявил О'Брайен.

Договор СНВ-3 — последний рубеж перед новой гонкой вооружений после выхода США из ДРСМД. Советская пресса называла ныне не существующий договор, подписанный еще в 1980-х годах, «первым шагом к безъядерному миру».

Этот документ запретил использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые могли быть размещены на суше. Однако президент США Дональд Трамп из ДРСМД вышел, обвинив РФ в несоблюдении его правил — Москва эти обвинения отвергла.

Таким образом, остался лишь подписанный Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым СНВ-3.