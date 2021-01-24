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Вооруженные силы

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Защитить острова: США пообещали Японии поддержку

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США подтвердили Японии готовность защищать спорные острова Сенкаку

США будут защищать японские претензии на спорные острова Сенкаку, заявил новый руководитель Пентагона Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Японии Нобуо Киси. Также главы военных ведомств обменялись мнениями по поводу решения стратегических вопросов, представляющих взаимный интерес для США и Японии, включая меры реагирования на «угрозы со стороны России».

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Глава Пентагона Ллойд Остин в беседе с министром обороны Японии Нобуо Киси поддержал японские притязания на острова Сенкаку — спорный архипелаг в Восточно-Китайском море в 170 км к северо-востоку от Тайваня, являющийся предметом территориального спора между Токио, Тайванем и Пекином.

«Остин подтвердил приверженность США альянсу с Японией и подчеркнул важность этого союза для мира и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», — говорится в заявлении Минобороны США.

По словам Остина, острова Сэнкаку подпадают под действие статьи V Договора о безопасности между США и Японией, и в этой связи Соединенные Штаты по-прежнему выступают против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море.

Киси назвал замечания Остина «очень обнадеживающими» и пообещал, что будет стремиться к построению доверительных отношений с Пентагоном при дальнейшем усилении совместных действий оборонительного характера в регионе.

Министры также обсудили строительство новой американской военной базы в Японии для замены Военно-воздушной базы корпуса морской пехоты США на острове Окинава, где сейчас находятся около 3 тыс. морских пехотинцев 1-го авиационного крыла.

Кроме того, официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что главы военных ведомств обменялись мнениями по поводу решения стратегических вопросов, представляющих взаимный интерес для США и Японии, включая меры реагирования на «угрозы со стороны России», передает PTI.

Такие заявления Вашингтона и Токио могли стать ответом на прошедшее ровно месяц назад совместное воздушное патрулирование акватории Восточно-Китайского моря самолетами России и Китая.

Тогда генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като выразил обеспокоенность произошедшим, указав, что Токио не получал никакого предупреждения о патрулировании от Москвы или Пекина. Из-за этого Япония экстренно поднимала в воздух истребители F-15 Воздушных сил самообороны.

О патрулировании авиагруппы в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС российских ВКС и четырех стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» китайских ВВС информировало и Минобороны РФ. В ведомстве обратили внимание, что самолеты обоих государств действовали строго в соответствии с положениями международного права.

Японские читатели Yahoo News Japan упрекнули правительство своей страны в страхе перед Россией, предположив, что целью маневров была демонстрация силы Японии и ее союзникам со стороны России и Китая.

«Думаю, что со временем Китай захватит наши острова Сенкаку, а Россия нам «северные острова» никогда не отдаст. (…) С нынешним правительством здесь вряд ли будет что-то достигнуто. Я полагаю, что постепенно окружающие страны много растащат у Японии «по кусочку», — возмущались читатели.

Кроме того, уже в январе нынешнего года Китай принял закон, разрешающий береговой охране свободно использовать оружие против иностранных судов, участвующих в незаконной деятельности в водах, на которые претендует Пекин.

В Токио указывают, что закон может быть направлен на противодействие японским судам, плавающим вокруг необитаемых островов Сенкаку. Законопроект, принятый Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей — высшим законодательным органом Китая — вероятно, станет головной болью для правительства премьер-министра Ёсихидэ Суги, считают эксперты по иностранным делам, опрошенные The Japan Times.

Новый глава Белого дома Джо Байден еще в ноябре 2020 года в разговоре с Сугой подтверждал, что статья V Договора о безопасности между США и Японией учитывает острова Сенкаку, а это означает, что Вашингтон поможет защитить архипелаг в случае конфликта Японии с какой-либо страной.

Токио утверждает, что занимает острова Сенкаку с 1895 года, в Пекине отмечают, что на японских картах конца XVIII века острова помечены как китайская территория. Контроль над Сенкаку был установлен США после Второй мировой войны и передан в Японии в 1972 году.