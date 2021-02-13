«Если говорить честно»: в Киеве назвали Минские соглашения невыполнимыми

Сейчас Киев утверждает, что Минские соглашения почти невыполнимы, а потом власти Украины заявят о том, что «для Украины их больше нет и надо срочно придумывать что-то новое», заявил в комментарии RT депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Причем главное — чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», — обратил внимание парламентарий.

По мнению Бальбека, все эти «ухищрения» не приведут к окончанию конфликта в Донбассе, где вооруженное столкновение длится уже почти семь лет.

«Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», — подчеркнул собеседник издания.

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что условия, прописанные в той редакции Минских соглашений, которую подписала Украина, практически невозможно выполнить.

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — заверил представитель украинского президента Владимира Зеленского.

Вместе с тем Ермак отметил, что в переговорах есть некоторый прогресс, но сам процесс идет «очень медленно и сложно». Чиновник подчеркнул, что одну из ключевых ролей в разрешении этого конфликта на юго-востоке Украины играют США.

«Сегодня есть «нормандский формат», в котором есть четыре стороны. Присоединение нового участника к этому формату — это решение этих четырех участников [России, Украины, Франции и Германии]. Но я абсолютно уверен, что США как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта», — приводит его словам «Интерфакс-Украина».

Российская сторона считает, что украинские политики делают все, чтобы уклониться от обязательств, которые сами же и подписали. Об этом сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как передает РИА «Новости», Захарова напомнила, что в документе прописаны определенные обязательства сторон — Киева и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР — о мирном регулировании конфликта. Вооруженное столкновение началось после госпереворота на Украине в 2014 году. По словам Захаровой, ДНР и ЛНР не признали националистическую политику новой власти.

Официальный представитель российской дипломатии отметила, что в Донбассе мир, согласно Минским соглашениям, должен был воцариться еще в конце 2015 года.

«К сожалению, эти договоренности так и не были реализованы. Шансом к миру Киев не воспользовался. Он делает все возможное, чтобы уклониться от выполнения собственных обязательств, имитирует их реализацию, уходит от прямых контактов с Донецком и Луганском, без чего разрешение кризиса в принципе невозможно, пытается исказить или переписать минские договоренности», — подчеркнула Захарова.

По ее словам, Донбасс, который уже давно мог бы быть в составе Украины, все больше от нее отдаляется. Но Киев, как заметила Захарова, и не старается скрыть свою позицию относительно Минских соглашений.

«Глава украинской делегации в контактной группе [Леонид] Кравчук и вовсе говорил, что «Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта», — добавила она.

Захарова напомнила, что это международное соглашение, подписанное в Белоруссии в 2014 году, одобрено Советом Безопасности ООН. И в самой организации ранее призывали стороны конфликта соблюдать подписанные договоренности.

«Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом для мирного урегулирования конфликта на восточной Украине, и мы призываем стороны исполнять все элементы этих соглашений», — заявляла замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.