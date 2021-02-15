Война с С-400: Блинкен провел переговоры с Чавушоглу

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в понедельник, 15 февраля, призвал Анкару отказаться от уже купленных и размещенных российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Четыре дня назад официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин рассказал, что договор с Москвой о покупке систем ПВО С-400 был подписан за четыре месяца до вступления в силу закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Мы объяснили это нашим американским коллегам. Мы подписали соглашение по С-400 примерно за 4 месяца до санкций CAATSA. С юридической точки зрения то, что они говорят, неправильно», — пояснил Калин.

Известно также, что глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 17 февраля, проведет встречу в режиме видеоконференцсвязи с представителями стран НАТО, это произойдет впервые после прихода к власти в США администрации Джо Байдена.

Как отметила бывший посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, среди других вопросов альянсу необходимо будет обсудить многомиллиардную сделку между Россией и Турцией, сообщает CNBC.

«Это огромная проблема, и Турция, по всей видимости, думала, что все это можно решить. Но вы не можете использовать российскую систему противоракетной обороны в составе альянсе НАТО и при этом вести дела как обычно.

Все члены НАТО знают, что это проблема, и Турции нужно найти решение», — сказала она.

Стоит напомнить, что президент Управления оборонной промышленности Турции (SSB) Исмаил Демир с 14 декабря прошлого года находится под санкциями США за покупку С-400.

В соответствии с введенными ограничениями, США запрещает выдачу лицензий и разрешений на экспорт для SSB. Кроме того, были заморожены находящиеся в США активы Демира и других чиновников ведомства.

Однако глава ведомства заверил, что Турция останется приверженной своей цели, сохранив полную независимость своей оборонной промышленности.

«Любое решение, принятое в отношении меня или нашего ведомства за рубежом, не изменит мою позицию или позицию моей команды. Оно никак не сможет помешать турецкой оборонной промышленности», — подчеркнул он в Twitter.

Договор между Москвой и Анкарой на поставку С-400 был заключен в декабре 2017 года. Это стало крупнейшим контрактом России со страной — членом НАТО.

Всего РФ поставила в Турцию четыре дивизиона ЗРК на сумму около $2,5 млрд. 55% из них покрыл российский кредит, пояснял газете «Коммерсант» генеральный директор корпорации Ростех Сергей Чемезов.

Сделка вызвала серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу.

Представители НАТО выразили обеспокоенность тем, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к объединенным системам.

В НАТО указали, что российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными членов объединения. Также в Североатлантическом альянсе подозревают, что российские системы могут собирать информацию о новейшем оружии военно-политического блока, в том числе об истребителях F-35.

Система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения (в том числе гиперзвуковых). В России была принята на вооружение 28 апреля 2007 года.

Комплекс может поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с: крылатые ракеты, самолеты тактической и стратегической авиации, маневрирующие боеголовки баллистических ракет.

Радар раннего обнаружения обеспечивает дальность контроля на расстоянии до 600 км. Ракеты С-400 могут поражать низколетящие цели на высоте от 5 метров.