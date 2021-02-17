Су-27 развернули французские самолеты

Два сверхзвуковых тяжелых истребителя Су-27 из объединенного подразделения Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Южного военного округа ВС РФ сопроводили три самолета вооруженных сил Франции над Черным морем в среду, 17 февраля.

Как сообщили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО), французские самолет-заправщик KC-135 Stratotanker и два истребителя Dassault Mirage 2000 следовали над нейтральными водами.

Российские РЛС обнаружили приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели, после чего в воздух были подняты Су-27, передает РИА «Новости».

«После разворота иностранных военных самолетов от границы российские истребители вернулись на аэродром базирования. Полет российских самолетов проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — указали в НЦУО.

Mirage 2000 является основным боевым самолетом ВВС Франции, он способен нести свободнопадающие и корректируемые бомбы, ракеты «воздух-воздух» и «воздух-земля», а также стрелково-пушечное оружие. Всего самолет способен взять на борт более 6 тонн вооружения и боеприпасов.

Неделей ранее сообщалось, что Украина предложила самолетам НАТО летать не только над нейтральными водами Чермного моря, но и над Крымом. По мнению украинских властей, Североатлантический альянс должен использовать для проведения операций воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)».

По классификации Киева, симферопольский РПИ — это аэронавигационная зона, к которой относятся Херсонская область, Крымский полуостров и вся центральная часть моря. Инициатива была озвучена в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия и замгенсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патрика Тернера.

Как указал в ответ на это депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет, за неприкосновенностью российских границ следят вооруженные силы РФ.

«Никакие самолеты НАТО над Крымом летать не будут», — подчеркнул парламентарий.

В декабре прошлого года Россия выражала обеспокоенность наращиванием присутствия Североатлантического альянса в Черном море. Об этом в частности заявляла официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Захарова отмечала, что НАТО расширяет ареал своей деятельности в регионе и привлекает к ней внерегиональные страны, в последнее время увеличивается частота захода кораблей стран-членов альянса в порты Черного моря.

«Все это вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы вынуждены учитывать наращивание военной активности альянса и его стран-членов, реагировать соответствующим образом», — подчеркнула представитель ведомства.

По ее словам, деятельность Североатлантического альянса в Черном море расшатывает региональную стабильность и «вбивает клин между странами-соседями».

Стоит отметить, что в настоящее время в Крыму дислоцируется 27-я смешанная авиационная дивизия 4-й армии ВВС и ПВО ВКС.

В ее состав входят расположенные на аэродромах Гвардейское, Бельбек и Джанкой 37-й смешанный авиационный полк (по 12 самолетов моделей Су-24М и Су-25СМ), 38-й истребительный авиационный полк (1 самолет Су-27, по 12 самолетов Су-27П и Су-27СМ, а также 2 самолета Су-27УП и 4 — Су-30М2) и 39-й вертолетный полк (вертолеты Ми-8, Ми-35М, Ка-52, Ми-26).

В то же время в Крыму еще немало заброшенных со времен 1990-х годов аэродромов, до которых за истекшее пятилетие руки у российских военных по недостатку времени и средств не дошли.

К ним, к примеру, относятся аэродромы Багерово (ранее там была сооружена взлетно-посадочная полоса просто циклопических размеров), Веселое (где ранее дислоцировался 5-й гвардейский морской ракетоносный авиационный полк) и Октябрьское (943-й морской ракетоносный авиационный полк до середины 1990-х годов).

Также нельзя исключать появления к Крыму самолетов МиГ-31БМ с авиационным ракетным комплексом Х-47М2 «Кинжал». Все возможности для увеличения боевого и численного состава группировки ВКС в Крыму имеются.