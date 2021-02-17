«Рудимент холодной войны»: Косачев отреагировал на планы НАТО

Одной из целей НАТО должно неизменно оставаться противодействие Москве и Пекину, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе видеоконференции по итогам первого дня встреч министров обороны стран военного-политического союза.

«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок, который подрывается странами, не разделяющими наших ценностей, такими как Россия и Китай», — сказал генсек.

Реагируя на его высказывания, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что НАТО является пережитком прошлого и что изменение стратегических доктрин альянса только расшатывает архитектуру безопасности в мире, передает РИА «Новости».

«НАТО — это рудимент «холодной войны», военный блок, самим своим существованием нарушающий принцип неделимости безопасности в Европе и неспособный решить ни одну из реальных глобальных проблем современности. Натовские же генералы, как и прежде, готовятся к давно прошедшим войнам», — уточнил член верхней палаты российского парламента.

Двумя днями ранее, анонсируя встречу министров, Столтенберг заявил, что «Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах».

По словам Столтенберга, саммит лидеров НАТО в конце этого года с участием главы Белого дома Джо Байдена «станет уникальной возможностью начать новую главу в трансатлантических отношениях».

Он также допустил «поворот НАТО в сторону Азии» и указал на «растущее влияние Китая на Балканах» и в других регионах, «где ранее доминировала Россия».

Тогда же официальный представитель Пентагона в ходе брифинга рассказал об угрозе, которую Россия якобы представляет для США и остальных членов НАТО. Его слова опубликовал официальный сайт минобороны США.

«Россия подрывает прозрачность и предсказуемость. Они используют военную силу для достижения своих целей. Они поддерживают прокси-группы и сеют хаос и сомнения, подрывают международный порядок», — подчеркнули в Пентагоне.

По словам представителя американского военного ведомства, Россия «стремится подорвать мировую безопасности и стабильность», используя авторитарный подход.

При этом, по его заверению, Штаты не намерены отказываться от продвижения своих национальных интересов. Кроме того, представитель Пентагона пообещал, что США заставят Россию «ответить за безрассудные и агрессивные шаги».

Известно также, что Столтенберг на нынешней встрече намерен предложить увеличить финансирование блока, а средства направить на усиления деятельности на восточных границах.

«Это позволит поддержать развертывание сил союзников в восточной части Североатлантического альянса, патрулирование воздушного пространства, морские развертывания и учения. Совместное увеличение расходов продемонстрирует силу нашей приверженности обязательству защищать друг друга», — цитирует ТАСС генсека НАТО.

Кроме того, в интервью испанской газете El Mundo Столтенберг во вторник, 16 февраля, сообщил, что военный блок готов к столкновению с Россией.

«Если они хотят конфронтации, мы готовы. Если они хотят сотрудничества, мы будем рады», — сказал он.

Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что диалог с РФ должен опираться на силу и твердость. При этом даже если руководство НАТО не верит в улучшение отношений с Москвой, оно «должно продолжать разговор, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения».

В ответ на это зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Столнтенберг, судя его высказываниям о взаимоотношениях альянса с Россией, страдает «спутанным сознанием». Об этом он сказал в эфире радио НСН.

Сенатор подчеркнул, что Россия не создает никаких антиевропейских блоков, не расширяется к их границам, не называет никого противником, не назначает ответственных за изменение политического строя в других странах.

В связи с этим он посоветовал Столнтенбергу внимательно посмотреть в зеркало.

«Но для этого надо, чтобы у него было зрение хорошее и присутствовали элементы совести», — добавил парламентарий.

По его словам, российская сторона сможет дать отпор «любому агрессору в любой момент с любой стороны», ведь у государства хватает сил и средств.