«Убийца» авианосцев: на что будет способна ракета «Гремлин»

Испытания разрабатываемой корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» гиперзвуковой авиационной ракеты под кодовым названием «Гремлин» начнутся в 2023 году – сообщают «Известия» со ссылкой на график выполнения работ Минобороны. Опытно-конструкторская работа над новой ракетой была начата в ноябре 2018 года.

Ввиду компактности «Гремлин» смогут нести не только бомбардировщик и перехватчик МиГ-31, но также дальний сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М и истребители Су-57, Су-30СМ, Су-35.

Кроме того, по мнению военного эксперта Дмитрия Корнева, функциональные массогабаритные макеты, с которыми проводились февральские испытания на истребителе пятого поколения Су-57, были именно ракетой «Гремлин».

«Развитие технологий позволило оснащать подобными боеприпасами и фронтовую авиацию. Гиперзвуковые ракеты сейчас крайне сложно перехватить и сбить. Оснащенные ими Су-57 с учетом дальности смогут наносить точечные неотразимые удары по важным целям противника — штабам, радиолокаторам, кораблям», — считает специалист.

Двигатель для снаряда начнут тестировать в ближайшее время. В нынешнем месяце АО «Тураевское машиностроительное конструкторское бюро «Союз» сообщило о проведении стендовых огневых испытаний двигателя для ракеты, который в документах проходит как «изделие 70».

Под этим названием ранее упоминался прямоточный ракетный двигатель, проектируемый в ТМКБ «Союз» для ракет, которые потенциально могут во много раз превзойти скорость звука.

В прошлом году «изделие 70» было подвергнуто огневым испытаниям на стенде Ц-12, сделанном для многочасового тестирования двигателей ракет с имитацией полета на больших скоростях и высотах до 25 км.

Бывший главнокомандующий Военно-воздушными силами России Александр Зелин полагает, что «Гремлин» будет иметь дальность поражения около 1,5 тыс. км и скорость, равную 6 Махам.

Военный эксперт Константин Сивков назвал создаваемую ракету «убийцей» американских авианосцев. По его словам, в ближайшие годы ни одна страна не сможет создать аналог российского «Гремлина» по причине отставания западных коллег от российских инженеров, передает ФАН.

Россия за счет таких разработок еще много лет будет первой в мире в сфере гиперзвукового вооружения – приводит Sputnik прогноз эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина.

«России, в том числе за счет большого количества различных разработок, удается удерживать лидерство на рынке гиперзвука. Причем, США сами признают, что они несколько отстают.

В ближайшие годы мы сможем наблюдать, как Россия будет представлять новые гиперзвуковые ракеты, так и США, и Китай. Но Россия здесь задает темп. У нас уже есть подобные ракеты, поставленные на вооружение, поэтому мы имеем преимущество в случае горячих конфликтов. Кроме того, наше оружие обесценивает существующие системы ПВО стран НАТО», — детализировал аналитик.

В начале нынешнего месяца глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на ежегодном оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил рассказал, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.

Системой неядерного сдерживания в Военной доктрине РФ называется «комплекс внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на предотвращение агрессии против России неядерными средствами». К ним относятся, в том числе, гиперзвуковая ракета «Циркон», третий испытательный пуск которой Военно-морской флот РФ провел в декабре 2020 года в Белом море. Запущенная с фрегата ракета достигла скорости 8 Махов и поразила «береговую цель» на расстоянии более 300 км.

Испытания стали еще одним свидетельством того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся королями морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию, писал в этой связи Business Insider.