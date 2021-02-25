Санкции не помогли: американский генерал признал силу России

Россия остается постоянной угрозой для существования США и их союзников в Европе. Об этом заявил глава Европейского командования Вооруженных сил США генерал Тод Уолтерс, передает ТАСС.

«Несмотря на сохраняющиеся экономические санкции, Россия проводит дестабилизирующие и злонамеренные действия в мире, при этом многие действия происходят рядом с Европой», — подчеркнул он.

По словам военного, сейчас великие державы конкурируют между собой и под «победой» понимается следующий исход — конкуренция не перерастет в глобальную войну. В то же время, добавил генерал Уолтерс, Россия и Китай продолжают свое региональное усиление и проводят милитаризацию Арктики.

Российское руководство неоднократно отмечало — идея США о соперничестве держав сводится к противостоянию, поэтому от подобной концепции стоит отказаться, напоминает ТАСС.

В последнее время американские чиновники и военачальники все чаще говорят о российской угрозе. Накануне, 24 февраля, заместитель главы комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Вашингтон менее всего хочет войны с Китаем и Россией.

Он подчеркнул, что Штаты видят вызов в увеличении региональных потенциалов РФ и КНР, особенно — в росте вложений в ракеты средней дальности, как крылатые и гиперзвуковые, так и баллистические.

«Мы должны <…> изучить данную обстановку, защитить себя, противодействовать этим угрозам, сдерживать», — добавил генерал.

До этого министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин сообщил, что «дестабилизирующая политика», проводимая Российской Федерацией, — одна из главных угроз для НАТО. Кроме того, альянсу угрожают укрепление Китая, международные террористы, пандемия COVID-19 и глобальные климатические изменения. Важнейшая задача Североатлантического альянса, по словам Остина, — защита своего населения и территорий. Для этого необходимо развивать и использовать «надежные средства сдерживания».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал сделать из альянса площадку для политического диалога, в рамках которой «единомышленники альянса» смогут вырабатывать меры по противодействию Москве и Пекину.

«Нам необходимо укреплять наше политическое и практическое сотрудничество с демократическими единомышленниками по всему миру. Таким образом мы можем защитить основанный на правилах порядок <…> и ценности», — добавил он.

Еще в октябре на тот момент кандидат на пост президента США Джо Байден назвал самой большой внешнеполитической угрозой Америки Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — заявил политик.

При этом Китай, а не Россия, по его мнению, является наиболее важным конкурентом для США.

Байден также считает важным продолжать развитие и укрепление НАТО. В ноябре Йенс Столтенберг поблагодарил его за приверженность «атлантическому курсу» и заявил, что существование НАТО является основой коллективной безопасности в самых разных регионах планеты.

11 февраля в ходе визита в Пентагон теперь уже президент Джо Байден пояснил, что центральная и неотъемлемая миссия минобороны США заключается в том, чтобы сдерживать агрессию со стороны врагов Америки.