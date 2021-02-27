«Достанут до Сибири»: США получат 400 стелс-ракет

Американские военно-воздушные силы получат 400 крылатых стелс-ракет AGM-158B JASSM-ER. Об этом говорится в материале Janes. Эти ракеты якобы «способны достать до России».

Контракт на производство был заключен с компанией Lockheed Martin. Ракеты должны быть готовы к середине 2025 года.

Отмечается, что для того, чтобы атаковать основные стратегические объекты России в Арктике и части Сибири, достаточно запустить крылатые ракеты AGM-158B JASSM-ER и AGM-86C CALCM.

Впервые о такого типа ракетах сообщалось летом 2020 года. Консалтинговая компания Defense Express отметила, что американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress могут «нанести удар по России» благодаря своему ракетному вооружению. Причем произойти это может, по данным аналитиков, без захода в контролируемую С-400 «Триумф» область воздушного пространства.

Полковник в отставке Юрий Кнутов отметил в разговоре с порталом «ПолитРоссия», что принципиально новой боевой задачи эти ракеты перед российскими ПВО не поставят.

«В общем-то, ракеты подобного типа существуют уже давно. Еще в 70-е годы, когда появились первые «Томагавки», американцами была принята концепция, согласно которой эти крылатые ракеты будут запускать до входа в зону наших систем противоракетной обороны», — напомнил он.

Эксперт также отметил, что были и «обычные ракеты, которые так же запускались до входа в зону». Задача защиты от ракет, которые запускаются до зоны покрытия ПВО, стоит перед российскими войсками «не менее пятидесяти лет», подчеркнул Юрий Кнутов.

Он считает, что даже ракетные комплексы советского образца смогут отреагировать на обстрел современными ракетами. «Если уж наносится массированный удар крылатыми ракетами, то мы тоже отработали специальную тактику для борьбы с такими средствами поражения», — добавил полковник в отставке.

Бывший военнослужащий напомнил про бои в Сирии, где «работала как наша, так и сирийская ПВО». «Были массированные налеты, и почти все крылатые ракеты уничтожались — порядка 90% этих средств поражения ликвидировались», — отметил эксперт, подчеркнув, что такой задачей справлялись и сирийские ПВО, которые «с точки зрения техники» не самые современные.

В последнее время американские войска при содействии союзников по НАТО продвигаются все ближе к российским границам. Ранее США перебросили в Норвегию свои стратегические бомбардировщики B-1B Lancer для учений. Они будут располагаются на авиабазе Эрланн в губернии Трёнделаг. Место расположения находится примерно в 1,1 тыс. км от Калининграда. На приблизительно таком же расстоянии — Санкт-Петербург и Мурманск.

Американский генерал Джеффри Харригян, командующий европейским контингентом ВВС США, тогда заявил, что США ждут «возможности показать способность проводить операции из этого нового места и выполнять миссию в новых условиях». «Учения с такими союзниками, как Норвегия, позволяют нам оттачивать навыки сдерживания и обороны, а также укреплять стабильность в регионе», — добавил военный.