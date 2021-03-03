«Танк-монстр»: почему в США хвалят Т-90М «Прорыв»

Первая отгрузка Т-90М состоялась в апреле 2020 года, когда этот основной боевой танк поступил на вооружение 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа России (по некоторым данным, танки поступили на вооружение 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии).

Т-90М представляет собой модернизацию основного боевого танка Т-90 начала 1990-х годов. В конструкцию боевой машину внесен ряд улучшений. Башня значительно обновлена, в ней появилась новая система управления огнем «Калина» со встроенным комплексом прицеливания. Т-90М получил новую модель танковой пушки 2А46М-5, последнюю версию советской линейки 125-мм гладкоствольных орудий типа 2А46.

Это универсальное основное вооружение, подчеркивает The National Interest.

Оно может стрелять несколькими различными типами боеприпасов, включая оперенные кумулятивные снаряды, осколочно-фугасные трассирующие снаряды и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды, а также управляемые противотанковые ракеты, позволяющие уничтожать боевые бронированные машины противника на дальности до 5 километров.

В двигателе нового танка произошел заметный прирост характеристик. Вместо прежнего двигателя В-84MС танка Т-90 мощностью 840 л. с. установлен 1130-сильный В-92С2Ф с более благоприятным соотношением мощности и массы.

В Т-90М отказались от прежней системы встроенной динамической защиты «Контакт-5», устанавливаемой на предшественнике «Прорыва». Вместо этого применяется более новый и более совершенный модульный комплекс динамической защиты третьего поколения «Реликт». Он защищает от большинства современных бронебойно-подкалиберных снарядов западного производства, таких как M829 A2 и M829 A3.

Исходя из всего этого американское издание делает вывод, что Т-90М заметно быстрее, смертоноснее и живуче своих предшественников.

Пока Т-90М производится для оснащения бронетанковых подразделений сугубо российской армии. Тем не менее, платформа Т-90 породила несколько экспортных версий, включая экономичный Т-90С и более совершенный Т-90МС. Первый стал экспортным хитом в развивающихся странах, в то время как второй был куплен Индией и находится на пороге массового внедрения в Египте и Кувейте.

Оригинальный Т-90 может быть переоборудован для соответствия новому стандарту Т-90М.

По сообщениям СМИ, Вооруженные силы России намерены модернизировать свой существующий парк из устаревающих Т-90 и Т-90А до уровня Т-90М к середине 2020-х годов, а также построить неустановленное количество танков с нуля.

По оценке The National Interest, в составе Сухопутных войск России чуть менее 500 Т-90 и Т-90А. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко ранее заявлял, что до 400 из них могут быть модернизированы. Переоборудование сотен старых ОБТ будет дорогостоящим и сложным с точки зрения логистики мероприятием, считают в американском издании.

Российская кампания по модернизации Т-90 проходит на фоне еще более амбициозного проекта — Т-14 «Армата», платформы основного боевого танка следующего поколения.

Разработка этих танков позволила России преодолеть тяжелейшую ситуацию, которая складывалась в отечественном танкостроении в начале 2000-х годов.

«В конце прошлого и начале нынешнего века в российском танкостроении сложилась критическая ситуация.

Контракт с Индией на поставку танков Т-90С, подписанный 15 февраля 2001 года, означал, что иностранное государство получило танки, существенно превосходящие по совокупности боевых и эксплуатационных свойств любые российские», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Специалист напомнил, что, несмотря на рост экономики России в 2000-х годах, средств на оборону выделялось крайне недостаточно, отчего закупки танков для российской армии производились ограниченными партиями, а внедрение модернизационных мероприятий не было комплексным.

Так, отметил Виктор Мураховский, тепловизионный прицел «Эсса», штатно входящий в состав систем управления огнем танков, поставляемых Россией в Индию и Алжир, на танках, поставляемых в собственную армию, начал устанавливаться вообще только с 2007 года.

В свое время «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» (УКБТМ) в инициативном порядке разработало для танков Т-90 унифицированный боевой модуль высокой защищенности. Эта опытно-конструкторская работа получила шифр «Прорыв».

«Позднее для ВС РФ под шифром «Прорыв-3» был разработан вариант комплексной модернизации, охватывающий практически все основные системы танка. Полное их описание заняло бы пару книжных томов, разумно остановится на двух ключевых направлениях — повышение огневой мощи и защищенности», — рассказал Виктор Мураховский.

Танк Т-90М впервые получил систему управления огнем «Калина» с полностью цифровым баллистическим трактом. Это позволило значительно повысить точность огня, сократить время подготовки первого выстрела, внедрить автомат сопровождения цели.

«Впервые на отечественных танках реализован принцип «охотник — стрелок» (командир ведет разведку целей и ставит задачи на их поражение наводчику, наводчик самостоятельно их уничтожает, одновременно командир продолжает наблюдение и разведку других целей)», — подчеркнул Виктор Мураховский.

Функция двухканального автоматического сопровождения целей (одновременно и независимо с места наводчика и командира) в дневном и ночном режиме позволяет сократить время на их поражение в разы, особо отметил специалист.

Для модернизированного орудия разработан новый боекомплект с подкалиберными, осколочно-фугасными, кумулятивными снарядами и управляемой ракетой. На крыше баши установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом.

«Ситуационная осведомленность командира значительно выросла за счет размещения в танке программно-технического комплекса (ПТК) — терминала Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) «Созвездие-М2».

При оснащении ПТК значение коэффициента военно-технического уровня для командирского и линейного танков возрастает на 40-60%», — рассказал Мураховский.

По словам специалиста, защищенность танка существенно повышена за счет новой сварной башни с комбинированным бронированием повышенной стойкости, установки динамической защиты нового поколения, применения системы постановки завес с выстреливаемыми гранатами, создающими непроницаемую дымовую завесу в видимом и инфракрасном диапазонах. Борта машины прикрыты динамической защитой и противокумулятивными экранами.

«В целом по военно-техническому уровню танк Т-90М примерно соответствует новейшим версиям М1 «Абрамс» SEPv3 и «Леопард» А7, превосходя их по массо-габаритным параметрам и возможности ведения огня управляемой ракетой. Однако надо понимать, что резерв модернизации платформы семейства Т-72 практически исчерпан, и будущее за техникой нового поколения семейства «Армата», — заключил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.