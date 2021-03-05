Москитный флот: Британия создаст корабли для Украины

Атташе по вопросам обороны посольства Великобритании на Украине коммодор Королевских ВМС Тим Вудс в интервью газете «День» заявил, что «согласование проекта и начало строительства ракетного катера будет четкой демонстрацией стратегического партнерства между Украиной и Соединенным Королевством».

По его словам, сотрудничество между Украиной и Великобританией приобретает все больше признаков настоящего стратегического партнерства. И толчком к этому стало подписание в октябре прошлого года во время визита главы украинского государства Владимира Зеленского в Лондон Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

«Речь идет не только о традиционном военном сотрудничестве, которое было начато в 2015 году учебно-тренировочной миссией Orbital, но и военно-техническое сотрудничество, которое предусматривает передачу военных технологий благодаря строительству для Украины скоростных ракетных катеров, оснащенных британскими ракетами», — сказал Тим Вудс.

На фоне очень успешного визита президента Зеленского в Великобританию был подписан Меморандум о намерениях развивать и укреплять украинские ВМС, напомнил коммодор Королевских ВМС.

«Мы также рассматриваем вопрос восстановления и модернизации инфраструктуры в Бердянске на берегу Азовского моря и в Очакове.

Кроме того, мы рассматриваем возможности поставки ракет и боеприпасов. Однако пока рано говорить о каких-то временные рамках», — сказал Вудс.

По его словам, речь идет об объектах инфраструктуры ВМС, которые позволят Украине иметь современные военно-морские базы. Склады топлива, боеприпасов, ремонтные базы должны находиться в надлежащем месте, а причальный фронт должен иметь соответствующую энергетическую структуру. Ряд компаний в Великобритании работают сейчас с министерством обороны Украины по вопросам о том, как должна выглядеть инфраструктура таких баз.

Украина имеет достаточно четкую стратегию строительства и развития ВМС до 2035 году, которая, кстати, была разработана совместно с США и Великобританией, подчеркнул Тим Вудс. И первой частью ее является создание москитного флота. Преимущество москитного флота заключается в том, что он будет обеспечивать запрет доступа на море.

Другими словами — будет сдерживать противников и обеспечивать оборону против Черноморского флота России.

Это будут маленькие скоростные корабли, вооруженные артиллерийскими системами и ракетами, которые могут действовать на мелких водах Азовского моря, а также в Черном море. Корабли будут быстрыми, маневренными, их будет трудно обнаруживать и поражать, сказал Вудс.

США в настоящее время предоставляют Украине патрульные катера класса Island и Mark VI. Помимо этого, Украина имеет собственные катера «Гюрза». «Сейчас мы работаем с двумя большими британскими компаниями, изучаем, который проект будет лучшим для ракетных катеров», — отметил коммодор Вудс.

По его словам, эти ракетные катера проектируются специально для Украины, поэтому они будут оригинальными и иметь длину ориентировочно от 50 до 65 метров, скорость хода при этом будет составлять около 40 узлов. На них планируется установить артиллерийские системы и ракеты. Это могут быть ракеты малой или большой дальности. Именно этот вопрос как раз сейчас рассматривают британские компании.

Но это будут ракеты нового класса, спроектированные британской промышленностью специально для Украины.

Конечный замысел, отметил коммодор Вудс, заключается в передаче и совместном использовании технологии и навыков, что является критичным для модернизации украинского судостроения. «Мы построим первые четыре катера в Великобритании, позволяя при этом украинским судостроителям наблюдать, учиться и тренироваться. А вторая часть — четыре ракетные катера — будут строиться уже на Украине. И это будет прекрасно для украинского кораблестроения и также для ВМС, так как вы получите эти способности здесь, на Украине», — добавил Вудс.

«Другая опция, которую мы изучаем, но она пока еще не формализована — совместное проектирование боевых кораблей британской промышленностью с украинским проектных бюро в Николаеве», — пояснил коммодор.

После завершения строительства восьми скоростных катеров следующая фаза Морской стратегии Украины предусматривает переход к созданию кораблей класса корвет.

«Мы знаем, что Украина очень заинтересована в покупке до четырех турецких кораблей класса А-корвет, что будет замечательно. А после этого вы будете иметь большие корабли, то есть двигаться от запрета доступа на море — обеспечение морской обороны в собственных территориальных водах — к обеспечению возможностей морской обороны в вашей эксклюзивной экономической зоне», — заявил Тим Вудс.

«Я надеюсь, что строительство первого корабля начнется в начале следующего года. Это довольно быстро, начиная от дизайна и начала производства. Мы также тесно работаем с адмиралтейством, чтобы гарантировать соответствие проекту требованиям ВМС. Поэтому мы надеемся в следующем месяце финализировать дизайн и проект и согласовать его с украинской стороной», — сказал коммодор.

По его словам, согласование проекта и начало строительства ракетного катера будет четкой демонстрацией стратегического партнерства между Великобританией и Украиной. «Мы проводили встречу на авианосце HMS Prince Of Wales, где для президента Украины Владимира Зеленского состоялась презентация ракет, вооружений, ракетного катера», — напомнил Тим Вудс.

Строительство первого ракетного катера начнется в начале следующего года. И оно будет происходить достаточно быстро. «Наше первоначальное видение заключается в том, что все восемь ракетных катеров будет построено или находиться в процессе строительства до 2024 года. Что достаточно быстро. Думаю, несмотря на задержки с началом строительства, мы увидим эти корабли в Черном море уже в 2025 году с украинскими моряками на борту», — отметил коммодор.

В Киеве рассчитывают, что рано или поздно благодаря двустороннему военно-техническому сотрудничеству Украина сможет построить корабли такого класса, чтобы вместе с британскими кораблями самостоятельно выходить в Средиземное море и в Мировой океан. Тим Вудс приветствовал такие планы и сказал, что было бы хорошо видеть украинские корабли в сопровождении ударных авианосных групп уже в 2030-х годах.

«Не стоит легкомысленно относиться к планам Киева по созданию боеспособных военно-морских сил.

На Украине начнут с москитного флота, а затем получат и корабли класса корвет, а в недалеком будущем и эсминцы. Вполне возможно, что на первых порах это будут корабли, что называется, из наличия ВМС некоторых стран НАТО. Рано или поздно воссозданный украинский флот приведет к переформатированию военно-политической обстановки в регионе Черного моря», — пояснил для «Газеты.Ru» экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.