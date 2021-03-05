Ответ на действия Запада: военные России и Белоруссии будут тренироваться вместе

Планы Москвы и Минска по созданию трех центров для совместной боевой подготовке являются ответом на угрозы со стороны ряда западных стран – пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Исключительно позитивно отношусь к данной инициативе, работа проходит в рамках военно-технического сотрудничества двух государств. Сейчас очень важно объединение усилий с целью воспрепятствования опасности извне, той агрессивной деятельности стран Запада, которая имеет место и в отношении Белоруссии, и в отношении России», — указал депутат.

По его словам, взаимный обмен опытом пойдет на пользу оборонному потенциалу обеих стран, передает «Дума ТВ».

Днем 5 марта сообщалось, что на встрече в Москве глав Министерств обороны России и Белоруссии — Сергея Шойгу и Виктора Хренина – были подняты актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, в том числе — в рамках реализации Программы стратегического партнерства и интенсификации совместных мероприятий взаимодействия в военной сфере.

«Министры обороны договорились о создании трех учебно-боевых центров для совместной подготовки: в Нижегородской области, Калининградском районе и Гродненской области», — говорится в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

Помимо этого, генералы обсудили деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Белоруссии, а Шойгу пригласил белорусских коллег на Международную конференцию по безопасности.

«У нас много вопросов, касающихся продолжения нашего сотрудничества, которые требуют обсуждения. Мероприятия, которые нам предстоит провести в 2021 году», — приводит телеканал «Звезда» слова Шойгу.

По словам российского военачальника, самыми масштабными совместными маневрами будут «Запад-2021». Также Россия и Белоруссия проведут мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества, Содружества независимых государств и Организации Договора о коллективной безопасности.

Россия и Белоруссия будут заниматься усилением совместных оборонных систем, об этом сообщалось двумя неделями ранее по итогам телефонного разговора президентов двух стран — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Также политики обсудили вопросы кооперации военно-промышленного комплекса.

Позднее Лукашенко в ходе совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере в Минске рассказал о предложении Путину относительно совместного патрулирования воздушной границы Союзного государства.

По его словам, в телефонной беседе с российским коллегой Лукашенко выразил желание, чтобы Россия увеличила свой контингент Военно-воздушных сил на территории Белоруссии.

Президент Белоруссии напомнил, что у Москвы и Минска в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею был опыт, когда российские самолеты прибыли в Белоруссию для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран.

«Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого», — детализировал политик.

Он обосновал необходимость такого шага регулярно приближающимися к союзным границам самолетами Североатлантического альянса.

«Мы видим, что происходит. Насколько обнаглели… Буквально пару недель тому назад самолеты НАТО уже прямо на нашу границу вылетали. И что мы вынуждены были сделать? Мы подняли Су-30 — самолет новый — и навстречу подлетели им. Смылись за сотню километров. Это говорит о том, что нас будут постоянно дергать, а мы должны отвечать», — признался Лукашенко.

Также, к настоящему моменту военные ведомства России и Белоруссии согласовали дорожную карту по развитию военного сотрудничества. Об этом стало известно после встречи замминистра обороны России Александра Фомина с начальником департамента международного военного сотрудничества — помощником министра обороны Белоруссии по международному военному сотрудничеству генерал-майором Олегом Войновым.

Во время встречи они обсудили «актуальные вопросы военного сотрудничества и двустороннего взаимодействия в сфере обороны», а также была «согласована дорожная карта по развитию военного сотрудничества на ближайшую перспективу».